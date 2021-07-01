Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию

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Бывает, что нанимаешь команду профессионалов, чтобы сделать ремонт, починить кран или повесить телевизор, но вместо мастеров своего дело на место приезжают настоящие рукожопы. Только выясняется это уже после того, как работа была выполнена. У заказчиков после приемки волосы встают дыбом!
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А фото с ручками шкафа уже такой баян, что надоело объяснять, что это на время транспортировки и поставить как надо дело 2 минут
ещё самое простое и не страшное.
Перекрутить - и всё.
Ничего не испорчено, как в остальных случаях.
да чёрт с ним с окном -- а вот сдаётся мне фасад у этого здания просто ПРИШИТ! Ниткой!
2. Времянка кухни. Пока не установлена мебель
3. С фото всё нормально. Стандартный китайский сифон.
4. Самопал. Мастера режут болгарками, сколы существенно меньше
6. Времянка, поставлена для работ
9. Транспортировочное крепление при перевозке мебели в собранном виде
13. Общий недостаток полипропилена, особенно при подключении к имеющимся стальным трубам
14. Косяков нет. Просто не заделали ещё. Предполагается полная скрытая разводка. Зачем - вопрос отдельный
16. Самопал, ставил сам хозяин. "Сойдёт и так"
17. Перенос стояков. Новые - качественно. Потолок ещё не заделали
18. Старый фонд. Квартира из переделанной мансарды или пристройки. Батарея там давно. Кухня - недавно
Автор, скорее всего, имел ввиду саморез внутри сифона )))
Мне так товарищ прикрутил зеркало бокового вида на автомобиле, которое сам же и повредил.
Взял автомобиль и со словами: "Макс, мой косяк я и исправлю!", поехал вроде бы на сервис, а автомобиль вернул с прикрученным на саморез зеркалом. Сказать, что я ах-ел, это ничего не сказать. На сервисе знатно смеялись.