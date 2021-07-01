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Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию

Строительные маразмы, которые повергают заказчиков в депрессию (19 фото)

Автор:
01 июля 2021 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   идиоты   прикол   строительные маразмы   строительные провалы   фото   
4030
19
Бывает, что нанимаешь команду профессионалов, чтобы сделать ремонт, починить кран или повесить телевизор, но вместо мастеров своего дело на место приезжают настоящие рукожопы. Только выясняется это уже после того, как работа была выполнена. У заказчиков после приемки волосы встают дыбом!
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Метки: Рукожоп   идиоты   прикол   строительные маразмы   строительные провалы   фото   
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Элементарно!

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8k
Majul 2 минуты назад
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27k
АнтонПолднев 6 минут назад
Я у мамы халявщик. Кто знает, тот поймёт

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−159
Лучший Друг 57 минут назад
Ну многое это времянки, на время ремонта. Или простой способ подключения без переделки всей системы. Не аккуратно, но не маразм.

А фото с ручками шкафа уже такой баян, что надоело объяснять, что это на время транспортировки и поставить как надо дело 2 минут
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4k
★Lucifer★ Час назад
Это



ещё самое простое и не страшное.
Перекрутить - и всё.
Ничего не испорчено, как в остальных случаях.
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4k
Афанасий Час назад
https://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/01/3821157/bb9e441bb501fda0605d3c5467e6afac.jpg.webphttps://tn.fishki.net/26/upload/post/2021/07/01/3821157/bb9e441bb501fda0605d3c5467e6afac.jpg.webp
да чёрт с ним с окном -- а вот сдаётся мне фасад у этого здания просто ПРИШИТ! Ниткой!
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20k
Андрей Иванов Час назад
1. Проблема не в балконе, а в "все окна за 15 000". Стандартная минимальная комплектация, не подразумевающая угловой нижний порог у балкона
2. Времянка кухни. Пока не установлена мебель
3. С фото всё нормально. Стандартный китайский сифон.
4. Самопал. Мастера режут болгарками, сколы существенно меньше
6. Времянка, поставлена для работ
9. Транспортировочное крепление при перевозке мебели в собранном виде
13. Общий недостаток полипропилена, особенно при подключении к имеющимся стальным трубам
14. Косяков нет. Просто не заделали ещё. Предполагается полная скрытая разводка. Зачем - вопрос отдельный
16. Самопал, ставил сам хозяин. "Сойдёт и так"
17. Перенос стояков. Новые - качественно. Потолок ещё не заделали
18. Старый фонд. Квартира из переделанной мансарды или пристройки. Батарея там давно. Кухня - недавно
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67k
Фома Час назад
Ручки так могут устанавливать, что бы при транспортировке не поломались и не потерялись.
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40k
Raush 2 часа назад
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2k
Максим 2 часа назад
Рукожопы вокруг. Только уверен, что большинство делали сами, без использования специалистов.
Мне так товарищ прикрутил зеркало бокового вида на автомобиле, которое сам же и повредил.
Взял автомобиль и со словами: "Макс, мой косяк я и исправлю!", поехал вроде бы на сервис, а автомобиль вернул с прикрученным на саморез зеркалом. Сказать, что я ах-ел, это ничего не сказать. На сервисе знатно смеялись.
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