Челябинца избили, когда он получил виртуальный секс вместо реального и потребовал денег за неоказанную услугу

Пришел расслабиться - получил побои. Этот поход в салон интим-массажа житель Челябинска, чье лицо украшают синяки разнообразного колера и калибра, запомнит надолго.
Григорий Аржанов из Челябинска решил отдохнуть и расслабиться. Мужчина выбрал по объявлению интим-салон и уже предвкушал полный релакс, когда жизнь внесла в планы челябинца свои коррективы.
Приехав в салон и заплатив за сеанс нужную сумму, мужчина вдруг узнал, что секса не будет. Хочешь интима - смотри, но не трогай. Бесконтактные утехи в планы Григория не входили, и он попросил вернуть ему деньги за неоказанные услуги. По словам мужчины, после этого девицы начали подтрунивать и издеваться над обманутым мужчиной.
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Когда дело дошло до потасовки, путаны заверещали и вызвали охрану. Крупногабаритные амбалы отметелили Аржанова так, что на лице не осталось живого места.
Сам челябинец спускать с рук это безобразие не собирается. Григорий подал заявление в полицию. Мало того, что секса не предоставили, еще и лицо попортили!
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АНТИФИШКИ
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Ему повезло, что в настоящее время в России нет ответственности за "Получение сексуальных услуг" . Раньше было .
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Приходит через неделю.
Охранник другой. "Есть 750 рублей" Охранник подумал, и отвечает - для ручного режима есть совершенно уникальная порнуха. Мужик: Ух ты, а какая?
Мужик с бобром!
В Киеве два хохла стучатся в дверь борделя.
- Добрый вечер. У нас есть 20 гривен, какой сервис у вас доступен на эту сумму?
- За 20 гривен можете вон там в кустах друг другу отсосать.
Через 10 минут опять стучаться.
- Отличный у вас сервис. Куда деньги платить?