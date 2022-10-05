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Челябинца избили, когда он получил виртуальный секс вместо реального и потребовал денег за неоказанную услугу

Челябинца избили, когда он получил виртуальный секс вместо реального и потребовал денег за неоказанную услугу

Автор:
05 октября 2022 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   гематомы   драка   избили   массажный салон   неоказанная услуга   полиция   челябинск   
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Пришел расслабиться - получил побои. Этот поход в салон интим-массажа житель Челябинска, чье лицо украшают синяки разнообразного колера и калибра, запомнит надолго.

Григорий Аржанов из Челябинска решил отдохнуть и расслабиться. Мужчина выбрал по объявлению интим-салон и уже предвкушал полный релакс, когда жизнь внесла в планы челябинца свои коррективы.


Приехав в салон и заплатив за сеанс нужную сумму, мужчина вдруг узнал, что секса не будет. Хочешь интима - смотри, но не трогай. Бесконтактные утехи в планы Григория не входили, и он попросил вернуть ему деньги за неоказанные услуги. По словам мужчины, после этого девицы начали подтрунивать и издеваться над обманутым мужчиной.

Когда дело дошло до потасовки, путаны заверещали и вызвали охрану. Крупногабаритные амбалы отметелили Аржанова так, что на лице не осталось живого места.



Сам челябинец спускать с рук это безобразие не собирается. Григорий подал заявление в полицию. Мало того, что секса не предоставили, еще и лицо попортили!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   видео   гематомы   драка   избили   массажный салон   неоказанная услуга   полиция   челябинск   
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31  комментарий
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62k
SWALLOW 3 часа назад
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−161
Валерий Петров 3 минуты назад
за 1300 у нас только если подрочить самому себе получится(
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6k
corell 20 минут назад
На лицо нарушение прав потребителей.
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1k
Вадим В. Новоженов 42 минуты назад
Неграмотный, что ли ? не смог отличить в объявлении "массаж" от "сыктыма" ?
Ему повезло, что в настоящее время в России нет ответственности за "Получение сексуальных услуг" . Раньше было .
В Китае, Тайланде, Швеции, Норвегии - его бы ещё и "закрыли" за вызов или приезд к проституткам, чтобы вставить свой вялый .
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132
Краснодар 47 минут назад
По факту массаж лица ему выполнили. Правда по не по тайской технологии, а по челябински. Ну так и дело происходит в Челябинске.
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4k
perekrestok Час назад
Ну лошара! Мало того что засветился, так еще и бабы его побили. И его с такой мордой по всей России показали. Еще и срок может получить за побои и попытку украсть телевизор. Хорошо гульнул!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
0
6k
GROMOZEKA Час назад
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19k
ЦСКА 2 часа назад
Сходил в лупанарий.....
Сходил в лупанарий.....Посмотреть
Сходил в лупанарий.....
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
Суровые челябинские секс-салоны.
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132
Краснодар SHAGREEN 45 минут назад
И это только виртуальный секс! После контактного клиента наверно скорая увозит.
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13k
sonic24a 2 часа назад
Санта блин барбара.
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287
Давид 2 часа назад
Так тоже бывает, дёшево отделался...
Ссылка vk.com
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7k
bum-bum 2 часа назад
Том Харди блестяще сыграл эту роль))
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36k
Антон 2 часа назад
Дениэль Крейг на отдыхе в России.
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15k
Сергей 2 часа назад
В репортаже на ТВ еще он заявил, что дети его сравнивают С Палпатином!:) Не уточнил только чьи дети!:)
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287
Давид 2 часа назад
Публичный дом. Мужик приходит, говорит охраннику: "Есть 500 рублей. Кого можно за эту сумму оприходовать?" Тот отвечает: "Ты чё, это мало, хотя... Если приспичило, за 500 можно бобра." Мужик подумал. Хрен с ним, давай! Отстрелялся, ушел.
Приходит через неделю.
Охранник другой. "Есть 750 рублей" Охранник подумал, и отвечает - для ручного режима есть совершенно уникальная порнуха. Мужик: Ух ты, а какая?
Мужик с бобром!
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24k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Вот по этому публичные дома нужно тупо легализовать, чтобы такого дерьма не было!
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34k
Aleks 2 часа назад
Напомнило старый анекдот.
В Киеве два хохла стучатся в дверь борделя.
- Добрый вечер. У нас есть 20 гривен, какой сервис у вас доступен на эту сумму?
- За 20 гривен можете вон там в кустах друг другу отсосать.
Через 10 минут опять стучаться.
- Отличный у вас сервис. Куда деньги платить?
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2k
evzhur 2 часа назад
импотентам не понять горе мужика
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238
Flint 2 часа назад
Интим-салоны в Челябинске настолько суровы - что вместо ''кекса'' можно получить поипалу))
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8k
Лещ 2 часа назад
3300 платить за посмотреть? Посмотреть можно и в интернете, бесплатно)
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