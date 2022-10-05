Челябинца избили, когда он получил виртуальный секс вместо реального и потребовал денег за неоказанную услугу

Григорий Аржанов из Челябинска решил отдохнуть и расслабиться. Мужчина выбрал по объявлению интим-салон и уже предвкушал полный релакс, когда жизнь внесла в планы челябинца свои коррективы.





Приехав в салон и заплатив за сеанс нужную сумму, мужчина вдруг узнал, что секса не будет. Хочешь интима - смотри, но не трогай. Бесконтактные утехи в планы Григория не входили, и он попросил вернуть ему деньги за неоказанные услуги. По словам мужчины, после этого девицы начали подтрунивать и издеваться над обманутым мужчиной.