В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей

Инспектор по делам несовершеннолетних из Нальчика Нина Теммоева - одинокая мать. В тот день она была дома и хлопотала по хозяйству, когда со двора вернулись её дети. Все в слезах. Оказалось, что они подрались с девочками на площадке. Казалось бы, ситуация обычная, как и детские разборки. Но Теммоева выскочила во двор и обрушила весь свой гнев на обидчиц дочерей. Особенно попало семикласснице - девочка получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, столкнувшись с разъяренной яжемамой. Второкласснице тоже досталось, но, видимо, не так сильно, как старшей обидчице.





По сообщениям в СМИ, родители девочек оставлять это дело просто так не стали и подали заявление в полицию. Против Теммоевой возбуждено уголовное дело.





