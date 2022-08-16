В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей

Дети капитана полиции подрались со сверстницами, а потом мама решила отомстить за своих кровиночек.
Инспектор по делам несовершеннолетних из Нальчика Нина Теммоева - одинокая мать. В тот день она была дома и хлопотала по хозяйству, когда со двора вернулись её дети. Все в слезах. Оказалось, что они подрались с девочками на площадке. Казалось бы, ситуация обычная, как и детские разборки. Но Теммоева выскочила во двор и обрушила весь свой гнев на обидчиц дочерей. Особенно попало семикласснице - девочка получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, столкнувшись с разъяренной яжемамой. Второкласснице тоже досталось, но, видимо, не так сильно, как старшей обидчице.
По сообщениям в СМИ, родители девочек оставлять это дело просто так не стали и подали заявление в полицию. Против Теммоевой возбуждено уголовное дело.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Почему ребенка не стоит оставлять на улице одного
- Американский полицейский ударил 11-летнюю девочку электрошокером
- Подросток в форме ЧОП заявился в школу Дубны и разбил охраннику нос
- 13-летние хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Саратове
- Неравнодушные жители и полиция спасли брошенных детей от печальной участи
Вы видимо идиот Я написал - НЕ СМОГ ЗАЩИТИТЬ где я написал про "по щщам"
Нет, вы не идиот Вы хитрожопо перевираете мой
===================
ты бухой что ли или под наркотой - не отдаешь себе отчета что пишешь? ты же защитил - перевел в другой класс. Но получается что тебя этот вариант, по сути единственный, не устроил. Или ты ещё как-то хотел ещё "защитить"? Какие варианты? Поэтому и написал тебе другой "альтернативный" вариант. Папаша года, мля
А вообще какой срок по этой статье прописан в законе РФ ?!
Нанесение телесных несовершенолетнему ?!?! Издевателства над ребёнком ?!
- А я маме своей скажу!
Что её отец - зассал
===============
то есть надавать по щам малолетке - это не зассал было бы?
Я написал - НЕ СМОГ ЗАЩИТИТЬ
где я написал про "по щщам"
Нет, вы не идиот
Вы хитрожопо перевираете мой текст
==============
интересно кто её жарит - начальник или зам отдела?
Тут, знаете ли, я бы тоже не стала суда дожидаться.
Ждём-с через неделю: "оказывается, дочка была моложе тех девочек на 2 года и они над ней издевались, а мать потом выскочила и пару раз дергула за волосы тех, кто думал, что старше и сильнее, а не проломила ногой череп бездыханной семикласницы". И как будут чувствовать себя комментаторы "так этой стерве и надо, даже мужик сбежал", если вдруг окажется, что она вдова.