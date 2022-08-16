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В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей

В Нальчике инспектор ПДН избила обидчиков своих детей

Автор:
16 августа 2022 13:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   дети   драка   инспектор ПДН   нальчик   отомстила   полиция   чмт   яжемать   
6773
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Дети капитана полиции подрались со сверстницами, а потом мама решила отомстить за своих кровиночек.

Инспектор по делам несовершеннолетних из Нальчика Нина Теммоева - одинокая мать. В тот день она была дома и хлопотала по хозяйству, когда со двора вернулись её дети. Все в слезах. Оказалось, что они подрались с девочками на площадке. Казалось бы, ситуация обычная, как и детские разборки. Но Теммоева выскочила во двор и обрушила весь свой гнев на обидчиц дочерей. Особенно попало семикласснице - девочка получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму, столкнувшись с разъяренной яжемамой. Второкласснице тоже досталось, но, видимо, не так сильно, как старшей обидчице.


По сообщениям в СМИ, родители девочек оставлять это дело просто так не стали и подали заявление в полицию. Против Теммоевой возбуждено уголовное дело.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   дети   драка   инспектор ПДН   нальчик   отомстила   полиция   чмт   яжемать   
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58  комментариев
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88k
Дмитрий 4 часа назад
Муж и ушёл от неё - бешеная самка.
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11k
Ледовый 22 минуты назад
почему лёгкого, кто это сказал, сотрясение можно по разному классифицировать
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893
сергей ремизов 37 минут назад
Снова неполная информация. Девочка с 7го класса, здоровенная кобыла, издевалась и била 7ми летних девочек. Допустим, да. Кто бы как отреагировал?
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−36
topersk 44 минуты назад
Броненосец Потелкам topersk Час назад
Вы видимо идиот Я написал - НЕ СМОГ ЗАЩИТИТЬ где я написал про "по щщам"
Нет, вы не идиот Вы хитрожопо перевираете мой
===================
ты бухой что ли или под наркотой - не отдаешь себе отчета что пишешь? ты же защитил - перевел в другой класс. Но получается что тебя этот вариант, по сути единственный, не устроил. Или ты ещё как-то хотел ещё "защитить"? Какие варианты? Поэтому и написал тебе другой "альтернативный" вариант. Папаша года, мля
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1k
Moon24 Час назад
Своих детей нужно защищать . Против обычно предки уличных выродков
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30k
MatveiVainrub Час назад
Вон пускай в мусорный бак лезет и прощения просит . Там ей самое место .
А вообще какой срок по этой статье прописан в законе РФ ?!
Нанесение телесных несовершенолетнему ?!?! Издевателства над ребёнком ?!
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4k
Горожанин Час назад
Вот это называется юрист, педагог и воспитатель! Кто таких дур в полиции держит? Агрессоров своими руками сделала жертвами. Детей своих никак не защитила - теперь избитые этой взрослой дурой подростки всю жизнь себя правыми будут считать, а её собственные дети на всю жизнь получили психотравму - потому что из-за их жалоб и слез их мама дошла до уголовной ответственности, выплаты компенсаций потерпевшим сторонам и слома картеры. А ведь как юрист, полицейская и воспитатель могла бы по полной привлечь к ответственности родителей девочек-подростков, в том числе к серьезным штрафам, а самих подростков - на комиссию и в спецшколу или даже уголовной ответственности - если 14 лет кому-то уже есть. Вот было бы реальное наказание и воспитание. Но нет. Дура есть дура. Наказала только себя и своих детей.
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8k
Mauritanien Час назад
А че морду то замазали?
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22k
Валерий 2 часа назад
Ну, теперь ее дети могут:
- А я маме своей скажу!
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1k
svarog19692007 2 часа назад
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80
Человек Наблюдающий 2 часа назад
овца. это ж дети
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37
Федор Шелепа 2 часа назад
рсп
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10
zhevasich 2 часа назад
ниче такая милфа
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5k
Владимир 2 часа назад
а разве в полиции можно служить находясь под уголовной статьёй.вроде должны сразу отстранить до завершения следствия.
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−36
topersk 2 часа назад
И дочь тоже это помнит
Что её отец - зассал
===============
то есть надавать по щам малолетке - это не зассал было бы?
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−36
topersk 3 часа назад
Инспектор по делам несовершеннолетних из Нальчика Нина Теммоева - одинокая мать.
==============
интересно кто её жарит - начальник или зам отдела?
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−46
df322 3 часа назад
a6m5 -ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР .СКОРО ВСЕМ МИРОМ ВАМ ИЗ СРАКИ ДО ГОРЛА ВСУНЕМ ...
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100
Jazztreb 3 часа назад
Избиение осуждаю, но допускаю, что мать могла быть в аффекте. Смотря что натворили эти девочки, может они ее дочку избили и раздели, например. Есть прям маленькие шакалы, без тормозов. И возможно, зная их неблагополучные семьи, инспектор пнд понимала, что смысла с их родителями говорить не было, может они цыгане и тд.
Тут, знаете ли, я бы тоже не стала суда дожидаться.
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−46
df322 3 часа назад
а ваш мамин рот сёдня в крыму вы-е - бали ! аэродром цветочками покажется ...
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174
costarox df322 3 часа назад
Ну вы один раз и то на полшишечки, зато мы вам по самые яйца погружаем))))
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10k
Hunson Abadeer 3 часа назад
неадекватная
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2k
АлексЮстасу 3 часа назад
Не "о случившИмся", а "о случившЕмся". Не "началИ бить", а "началА бить". Это что за орган такой новостной, может вам пора на работу корректора взять?
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