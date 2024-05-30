FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в Беларуси 63 поста • 40 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в Беларуси
В Минске на девушку напала ворона

В Минске на девушку напала ворона

Автор:
30 мая 2024 09:11
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Видео   ворона   минск   нападение   птицы   
1000
1
2

В последние дни по Минску ходят тревожные разговоры об участившихся нападениях ворон на людей. Десятки сообщений о странных атаках исподтишка до сих пор оставались бездоказательными, но вчера одну из птиц наконец поймали с поличным (на камеру телефона).

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Специалист не удивился и подтвердил, что подобные случаи учащаются каждый год в конце весны и начале лета. Причина банальная — птица просто защищает своих птенцов.

— Серая ворона — одна из самых умных птиц. Она очень сообразительная, может по-разному приспосабливаться к окружающей среде — это касается и защиты потомства. Она может увидеть, как люди пытаются поймать ее выпавшего из гнезда птенца — а делают они это в основном чтобы помочь — и воспринимает как посягательство на детей. Запоминает это опасное двуногое существо. Затем видит угрозу во всех людях и пытается их прогонять, если где-то рядом — в кустах, например, — сидят птенцы.

Еще один случай нападения вороны на женщину в Минске. Птица напала на проходившую по тротуару белоруску. После этого пернатая уселась на фонарь, возможно, устроив слежку за той самой женщиной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в Беларуси"
Метки: Беларусь   Видео   ворона   минск   нападение   птицы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Элитный тигр Час назад
Ну охренеть новость. У ворон сейчас птенцы пробуют летать, вот они и стерегут свое потомство. На меня тоже вороны позавчера напали, летают, каркают, я подошел поближе посмотреть - точно, вороненок сидит на земле, крыльями машет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь Полчаса назад
ну страшна - понимаю ворону
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вася 58 минут назад
Судя по накаченным губам, ворона приняла ее за утку, обычная пернатая конкуренция.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
dima423 Час назад
Мне в детстве пневматику купили, я такой геноцид воронам устроил, что они до сих пор в радиусе километра мой участок облетают)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2388 постов (2342 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

466852



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку
30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Набирающие популярность в сообществах
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Небесная диспозиция: что обещает землянам парад планет в начале июня
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Загадка радиоактивных чернобыльских кабанов разгадана
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#история#аварии#кино#собака#новости#СУД#кошка
#фото#автомир#Юмор#Автовсячина#авто аварии#интересное#фильм#США#кот#Россия
#люди#машина#Прикол#ДТП#интересно#позитив#нападение#дети#Пёс#Еда
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Зачем вороны клюют других животных за хвост Зачем вороны клюют других животных за хвост Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда Обхитрили человека: вороны используют противоптичьи шипы, чтобы защитить свои гнезда Как шведы научили ворон собирать мусор Как шведы научили ворон собирать мусор Чем ворон отличается от вороны Чем ворон отличается от вороны Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть Японские вороны бросают орехи под колеса машин, чтобы их расколоть

На что жалуетесь?

Вернуться