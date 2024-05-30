В Минске на девушку напала ворона

Специалист не удивился и подтвердил, что подобные случаи учащаются каждый год в конце весны и начале лета. Причина банальная — птица просто защищает своих птенцов.

— Серая ворона — одна из самых умных птиц. Она очень сообразительная, может по-разному приспосабливаться к окружающей среде — это касается и защиты потомства. Она может увидеть, как люди пытаются поймать ее выпавшего из гнезда птенца — а делают они это в основном чтобы помочь — и воспринимает как посягательство на детей. Запоминает это опасное двуногое существо. Затем видит угрозу во всех людях и пытается их прогонять, если где-то рядом — в кустах, например, — сидят птенцы.

Еще один случай нападения вороны на женщину в Минске. Птица напала на проходившую по тротуару белоруску. После этого пернатая уселась на фонарь, возможно, устроив слежку за той самой женщиной.