В Минске на девушку напала ворона

В последние дни по Минску ходят тревожные разговоры об участившихся нападениях ворон на людей. Десятки сообщений о странных атаках исподтишка до сих пор оставались бездоказательными, но вчера одну из птиц наконец поймали с поличным (на камеру телефона).
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Специалист не удивился и подтвердил, что подобные случаи учащаются каждый год в конце весны и начале лета. Причина банальная — птица просто защищает своих птенцов.
— Серая ворона — одна из самых умных птиц. Она очень сообразительная, может по-разному приспосабливаться к окружающей среде — это касается и защиты потомства. Она может увидеть, как люди пытаются поймать ее выпавшего из гнезда птенца — а делают они это в основном чтобы помочь — и воспринимает как посягательство на детей. Запоминает это опасное двуногое существо. Затем видит угрозу во всех людях и пытается их прогонять, если где-то рядом — в кустах, например, — сидят птенцы.
Еще один случай нападения вороны на женщину в Минске. Птица напала на проходившую по тротуару белоруску. После этого пернатая уселась на фонарь, возможно, устроив слежку за той самой женщиной.
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