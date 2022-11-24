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Беженке из Украины показали, что такое равноправие «по-европейски»

Беженке из Украины показали, что такое равноправие «по-европейски»

Автор:
24 ноября 2022 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: беженка   благотворительность   встреча   охранник   равноправие   стул   украинка   
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Дама решила разобраться с охранником и вот что из этого вышло.

Девушка пришла на благотворительное мероприятие для украинских беженцев. Там собрали как украинцев, так и местных. Но возникло недоразумение со стулом - свободных уже не было, остались лишь места для организаторов.

Тогда дама забрала стул у одного из них.

Это не понравилось охраннику, он подошел и попытался её приструнить. Началась перепалка, девушка не сдержалась и распустила руки. И сразу прилетела «ответочка».

С благотворительностью как-то не задалось.

Источник:

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Метки: беженка   благотворительность   встреча   охранник   равноправие   стул   украинка   
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71  комментарий
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3k
pinbalist 2 часа назад
Штош...Женщина которая подняла руку на мужчину - становится спарринг-партнёром
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Axel 14 минут назад
Далее, наверное, классика: "А меня за шо-о-о....?"
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17k
Вася 19 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
PbIBOK Полчаса назад
Бодался телёнок с дубом...
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2k
poбт Полчаса назад
в принципе неважно кто кого и за что
интересна реакция окружающих, кому не смешно, тому просто по*х, а значит это реально норма
а не "путинска пропагэнда"
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6k
Leo Sun Полчаса назад
Автор, на будущее: ссылки надо давать на посты в тг-канале, а не на комментарии в чатах. Ни пройти, ни прочесть, ни проверить инфу.

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6k
Али Ди 37 минут назад
У нее был план и она его придерживалась. Два варианта исхода положительных для нее как она рассчитывала: Отберу стул - подниму свой авторитет на планете, Если повезет получу по ипалу от охранника - а это безбедная жизнь года на два, так как охранник в тюрьму не захотел садиться.
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1k
Aleks 37 минут назад
Два виски этому мистеру.
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2k
NiThR0 42 минуты назад
бАгиню приземлили
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7k
Pravednik84 45 минут назад
Прям история Украины 2014-2022гг.
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1k
yuriyakpp 50 минут назад
Да перебор. Мягче можно было ударить. Так и убить можно
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7k
Tim_G 54 минуты назад
равенство/неравенство, хохлы/не хохлы, а бычара применил несоизмеримо бОльшие меры воздействия, чем были необходимы для нейтрализации...
это уже не охранные меры, а тупо драка...
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2k
Pioner76 57 минут назад
В этом видео прекрасно все. Особенно концовка. Хохлушке дали плюшку.
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1k
Сергей 58 минут назад
Там-же в середине видоса этой кобыле чувак предлагает ещё один стул, но тупая х@хлома упёрлась, за что и поплатилась.
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5k
Бу 58 минут назад
классный кросс через руку)
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2k
Роман Час назад
Вот, если б это была Анджелина Джоли или Скарлетт Йоханссон (Крофт или вдова), то они бы ему показали - я в кино видел.
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677
Александр Долматов Час назад
Какую кашу нужно иметь в голове, чтобы нападать на охранника, исполняющего свои обязанности? Особенно если учесть, что ей принесли другой стул. Но нет, обязательно нужно отобрать у организатора.
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49
Sata33 Час назад
очень "смешно" ...
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17k
Дмитрий Час назад
Европка понемногу начинает понимать, что орды бешенцев из 404, это и есть самый страшный "ассиметричный ответ" России.
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410
Сергей Добров Час назад
BABA-LITY!
SHO KAN - WINS!
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12k
Александр Час назад
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