Беженке из Украины показали, что такое равноправие «по-европейски»

Дама решила разобраться с охранником и вот что из этого вышло.
Девушка пришла на благотворительное мероприятие для украинских беженцев. Там собрали как украинцев, так и местных. Но возникло недоразумение со стулом - свободных уже не было, остались лишь места для организаторов.
Тогда дама забрала стул у одного из них.
Это не понравилось охраннику, он подошел и попытался её приструнить. Началась перепалка, девушка не сдержалась и распустила руки. И сразу прилетела «ответочка».
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С благотворительностью как-то не задалось.
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А когда ты мигрантка, да ещё первая напала, да после нескольких минут обьяснение..
ОН не профессионал.
Просто вдарил ответку
это уже не охранные меры, а тупо драка...
SHO KAN - WINS!