Беженке из Украины показали, что такое равноправие «по-европейски»

Девушка пришла на благотворительное мероприятие для украинских беженцев. Там собрали как украинцев, так и местных. Но возникло недоразумение со стулом - свободных уже не было, остались лишь места для организаторов.

Тогда дама забрала стул у одного из них.

Это не понравилось охраннику, он подошел и попытался её приструнить. Началась перепалка, девушка не сдержалась и распустила руки. И сразу прилетела «ответочка».