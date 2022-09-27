«С ветерком»: неадекватный мужик устроил погром в магазине в Иваново

Что-то много неадекватов появилось в последнее время. Один из таких залетел в магазин и устроил мини-забег: носился, сшибая товары и голосил. Видимо, тут не последнюю роль сыграли вещества.

Когда гражданину надоело бегать по магазину, он залез в кассовую зону. Его пытались поймать, но безуспешно.

Скрутить его удалось только при помощи силовиков из «Росгвардии» и пары неравнодушных граждан.