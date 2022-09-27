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«С ветерком»: неадекватный мужик устроил погром в магазине в Иваново

«С ветерком»: неадекватный мужик устроил погром в магазине в Иваново

Автор:
27 сентября 2022 16:39
Сообщество : Криминал
Метки: Иваново   забег   магазин   неадекват   погром   прилавок   росгвардия   силовики   
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Он в одних трусах нарезал круги по помещению, а потом полез на прилавок.

Что-то много неадекватов появилось в последнее время. Один из таких залетел в магазин и устроил мини-забег: носился, сшибая товары и голосил. Видимо, тут не последнюю роль сыграли вещества.

Когда гражданину надоело бегать по магазину, он залез в кассовую зону. Его пытались поймать, но безуспешно.

Скрутить его удалось только при помощи силовиков из «Росгвардии» и пары неравнодушных граждан.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Иваново   забег   магазин   неадекват   погром   прилавок   росгвардия   силовики   
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8  комментариев
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−84
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
пророченные сырки всегда так действуют
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Татьяна Баженова 12 минут назад
Чего-то перебрал или уже белая горячка. Смешного мало, но в дурку он надолго попадёт.
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615
Дмитрий 14 минут назад
От армии косит под дурачка.
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Sergius SPb 20 минут назад
Живая оценка работы госнаркодуриконтоля
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859
Arti Час назад
У каждого свой способ откосить от призыва
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Ivan Час назад
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Сергей Час назад
Подсолью.
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Киры4 Час назад
Как вариант под психа закос, что - бы не идти в армию.
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