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18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание

18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание

Автор:
21 сентября 2022 08:12
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   в мире   интересно   магазин   подборка   прикол   ценник   
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Подборка забавных ценников, которые люди встретили в магазинах своих городов. На такие ценники сложно не обратить внимание.


Ценник — это не только справочная бумажка, дающая информацию о стоимости продуктов. Это кладезь юмора. Опечатки и ошибки, забавные сокращения, двусмысленная расстановка слов — всё это создаёт комический эффект. А как забыть про богов маркетинга, которые намеренно размещают на них броские надписи?


Челябинский молочный комбинат

×
×

Говорит само за себя


Поэтично


Таёжный дар, напиток черни
Хлебнул советский постовой
И на дежурстве на вечернем
Поникнул гордой головой.


Боги маркетинга


Что за химический элемент? Он радиоактивен?


Интересные питерские «Пирожковые»


А вы с кем живёте?


Французский император Напалюн


Чья икра?


Икра, конечно же, лососевая, а «Путина» — название производителя. Слово «путина» означает сезон, во время которого проводится активный лов рыбы.


Ох уж эти буквы «л» и «п»


От слова «шкала»?


Ультимативная бронежилетка


Вот такие вот люляки


Так вино или нет?


Левая и правая палочка TWIX


Спасибо за честность!


Незабываемый вкус детства


Печенье «Расти большой банан»

Источник:

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Метки: Россия   Юмор   в мире   интересно   магазин   подборка   прикол   ценник   
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homerchik 57 минут назад
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