18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание

Ценник — это не только справочная бумажка, дающая информацию о стоимости продуктов. Это кладезь юмора. Опечатки и ошибки, забавные сокращения, двусмысленная расстановка слов — всё это создаёт комический эффект. А как забыть про богов маркетинга, которые намеренно размещают на них броские надписи?

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