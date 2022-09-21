18 забавных ценников, на которые сложно не обратить внимание

Подборка забавных ценников, которые люди встретили в магазинах своих городов. На такие ценники сложно не обратить внимание.
Ценник — это не только справочная бумажка, дающая информацию о стоимости продуктов. Это кладезь юмора. Опечатки и ошибки, забавные сокращения, двусмысленная расстановка слов — всё это создаёт комический эффект. А как забыть про богов маркетинга, которые намеренно размещают на них броские надписи?
Челябинский молочный комбинат
Говорит само за себя
Поэтично
Таёжный дар, напиток черни
Хлебнул советский постовой
И на дежурстве на вечернем
Поникнул гордой головой.
Боги маркетинга
Что за химический элемент? Он радиоактивен?
Интересные питерские «Пирожковые»
А вы с кем живёте?
Французский император Напалюн
Чья икра?
Икра, конечно же, лососевая, а «Путина» — название производителя. Слово «путина» означает сезон, во время которого проводится активный лов рыбы.
Ох уж эти буквы «л» и «п»
От слова «шкала»?
Ультимативная бронежилетка
Вот такие вот люляки
Так вино или нет?
Левая и правая палочка TWIX
Спасибо за честность!
Незабываемый вкус детства
Печенье «Расти большой банан»
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АНТИФИШКИ
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