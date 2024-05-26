На Эвересте образовалась огромная пробка из альпинистов

Пробки бывают не только на дорогах больших и малых городов, но и в самом неприспособленном для этого месте - на узкой ледяной тропинке в горах. Мировые СМИ и социальные сети публикуют сегодня необычные кадры со склонов самой высокой горы мира — Эвереста. На них видна гигантская очередь, из альпинистов, желающих покорить эту вершину.
Большая пробка образовалась на самой высокой горе в мире. В огромную очередь выстроились мечтающие покорить вершину Эвереста. Люди ринулись в горы, так как сейчас одно из самых благоприятных времен года, когда бывают "окна" с ясной погодой, потому что в другое время дует сильный ветер, превышающий 80 м/с.
Однако узкие тропинки в снегу не всегда способны выдержать такую нагрузку. На днях снежный карниз рухнул, не выдержав веса сотен альпинистов, и несколько человек упали вниз. Большинству удалось выбраться, но пропавшими до сих пор числятся 40-летний Дан Патерсон и один из проводников.
Длинные очереди опасны также еще тем, что на большой высоте альпинистам требуется дополнительный кислород. Его нехватка — одна из основных причин гибели в так называемой «зоне смерти», расположенной на высоте 8000 м над уровнем моря. Когда людям приходится долго ждать, они рискуют лишиться кислорода на пути вниз.
Восхождение на Эверест уже давно стало обязательным пунктом в списке состоятельных искателей приключений, стоимость которого превышает 50 000 долларов на человека. Однако из-за того, что сейчас многие люди совершают такие попытки каждый сезон, Эверест превратился в многолюдную туристическую достопримечательность, полную препятствий и задержек.
Число жертв Эвереста в этом сезоне достигло уже, как минимум, четырех человек.
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