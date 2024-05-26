На Эвересте образовалась огромная пробка из альпинистов

Пробки бывают не только на дорогах больших и малых городов, но и в самом неприспособленном для этого месте - на узкой ледяной тропинке в горах. Мировые СМИ и социальные сети публикуют сегодня необычные кадры со склонов самой высокой горы мира — Эвереста. На них видна гигантская очередь, из альпинистов, желающих покорить эту вершину.