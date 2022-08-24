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14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы

14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы

Автор:
24 августа 2022 12:13
Метки: вязание   забавно   прикол   пряжа   рукодельники   смешно   фото   хобби   
1345
15

Вязание - давно уже не только бабушкино хобби. Многие люди увлекаются им, и с помощью пряжи и спиц можно сделать реально крутые вещи своими руками, которые нигде не купишь. Пользователи поделились своими проектами, которые вдохновляют тоже отправиться в магазин для творчества.

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А вы когда-нибудь вязали?

Источник:

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Метки: вязание   забавно   прикол   пряжа   рукодельники   смешно   фото   хобби   
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4  комментария
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23k
Андрей 58 минут назад
Вот у кого-то терпения и времени свободного. Ящерица ваще шикарная!
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5k
мемфрид 18 минут назад
подозрительно
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Дополню: не только спицы, но ещё и крючок.
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Спелая кукурузинка

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