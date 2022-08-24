14 умельцев показали, что можно сделать, имея под рукой только пряжу и спицы

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Вязание - давно уже не только бабушкино хобби. Многие люди увлекаются им, и с помощью пряжи и спиц можно сделать реально крутые вещи своими руками, которые нигде не купишь. Пользователи поделились своими проектами, которые вдохновляют тоже отправиться в магазин для творчества.
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А вы когда-нибудь вязали?
Источник:
АНТИФИШКИ
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