20 репортажей из рубрики "тайная жизнь домашних животных"

Мы с радостью возвращаемся домой, где нас ждут пушистые любимцы. Но иногда эта долгожданная встреча бывает омрачена результатами хулиганских выходок наших питомцев. Как только хозяин выходит за порог, они переворачивают дом с ног на голову. Хорошо, что мы все обладаем чувством юмора, и не можем по-настоящему злиться на усатых и хвостатых друзей. Взгляните, на что они способны!

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Наша кошка Молли даёт нам знать, что кто-то пришёл 0 Источник:

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Он может весь день бегать вверх-вниз по лестнице 0 Источник:

Я пошла в магазин за хлебом, а когда вернулась, обнаружила, что кто-то съел часть моих макарон по - флотски 0 Источник:

Наш кот встретил меня с тапком на голове 0 Источник:

Она прячется за занавеской, чтобы напасть на сестру и устроить драку 0 Источник:

Это была моя любимая орхидея 0 Источник:

Мы обнаружили, что наш пёс роет подкоп, и уже прилично продвинулся в этом 0 Источник:

Любимое занятие моей кошки - смотреть в унитаз 0 Источник:

Кошка активировала видеодомофон, когда мы не услышали её мяуканье 0 Источник:

В моё отсутствие, он решил разобрать шкаф 0 Источник:

Гарфилд нашёл себе новое гнездо 0 Источник:

Он думает, что застрял 0 Источник:

Наш кот обожает ловить ноги, когда мы встаём с кровати 0 Источник:

Пойман с поличным 0 Источник:

Когда он голодный, то вся округа будет знать об этом 0 Источник:

Собака моего друга Атлас, захотел взглянуть на ремонт под другим углом 0 Источник:

Наши коты живут своей жизнью 0 Источник:

Привет! 0 Источник:

Мы переезжали, и укрытий не хватало. Наш кот спрятался в унитаз 0 Источник:

Она очень рада меня видеть, но при этом сгрызла половину сетки 0 Источник: