20 репортажей из рубрики "тайная жизнь домашних животных"

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Мы с радостью возвращаемся домой, где нас ждут пушистые любимцы. Но иногда эта долгожданная встреча бывает омрачена результатами хулиганских выходок наших питомцев. Как только хозяин выходит за порог, они переворачивают дом с ног на голову. Хорошо, что мы все обладаем чувством юмора, и не можем по-настоящему злиться на усатых и хвостатых друзей. Взгляните, на что они способны!
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Я пошла в магазин за хлебом, а когда вернулась, обнаружила, что кто-то съел часть моих макарон по - флотски
Источник:
АНТИФИШКИ
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