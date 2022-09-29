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20 репортажей из рубрики "тайная жизнь домашних животных"

20 репортажей из рубрики "тайная жизнь домашних животных"

Автор:
29 сентября 2022 22:05
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Хулиганские   выходки   домашние   животные   репортажи   рубрика   
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Мы с радостью возвращаемся домой, где нас ждут пушистые любимцы. Но иногда эта долгожданная встреча бывает омрачена результатами хулиганских выходок наших питомцев. Как только хозяин выходит за порог, они переворачивают дом с ног на голову. Хорошо, что мы все обладаем чувством юмора, и не можем по-настоящему злиться на усатых и хвостатых друзей. Взгляните, на что они способны!
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Источник:

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Метки: Питомцы   Хулиганские   выходки   домашние   животные   репортажи   рубрика   
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