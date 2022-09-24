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17 угарных и милых выходок животных, для поднятия настроения

17 угарных и милых выходок животных, для поднятия настроения

Автор:
24 сентября 2022 23:13
Сообщество : Животные
Метки: Забавные   Улыбка   высокий   выходки   животные   интеллект   милые   угарные   
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Братья наши меньшие часто демонстрируют высокий уровень интеллекта, причём независимо домашние они или живут на воле. Порой их выходки могут действительно удивить и сделать ваш день. В этом посте собраны забавные изображения, которые возможно вызовут у вас улыбку.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Забавные   Улыбка   высокий   выходки   животные   интеллект   милые   угарные   
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БрОдЯгА 7 часов назад
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Трям 7 часов назад
Автор текста для описания - имбецил!
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DarSie

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