17 угарных и милых выходок животных, для поднятия настроения

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Братья наши меньшие часто демонстрируют высокий уровень интеллекта, причём независимо домашние они или живут на воле. Порой их выходки могут действительно удивить и сделать ваш день. В этом посте собраны забавные изображения, которые возможно вызовут у вас улыбку.
Маленький краб старается защитить своего друга от человека
Источник:
Непослушный медвежонок
Мама кошка знакомит своего малыша с человеческим малышом
Умный мальчик
Любитель кукурузы
Слон повторяет движения девочки
Наш щенок считает себя утенком
Настойчивое приглашение поиграть
Тукан издает звуки похожие на мурлыканье
Великий актёр
Ура, кататься!
Держитесь за руки
Источник:
АНТИФИШКИ
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