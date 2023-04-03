18 неутомимых питомцев, которые точно знают, как свести с ума хозяев

Домашние животные приносят своим хозяевам не только тепло и любовь, но и массу хлопот. Это особенно верно для кошек, которые настолько любопытны, что готовы лезть на стены, лишь бы попасть туда, куда им нужно. Но собаки тоже не отстают! Все, что остается делать их владельцам - это держать себя в руках, и поделиться с другими пользователями выходками пушистых хулиганов.