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18 неутомимых питомцев, которые точно знают, как свести с ума хозяев

18 неутомимых питомцев, которые точно знают, как свести с ума хозяев

Автор:
03 апреля 2023 22:44
Сообщество : Животные
Метки: Держать в руках   Неутомимые   Питомцы   Свести с ума   домашние   хлопоты   
806
19

Домашние животные приносят своим хозяевам не только тепло и любовь, но и массу хлопот. Это особенно верно для кошек, которые настолько любопытны, что готовы лезть на стены, лишь бы попасть туда, куда им нужно. Но собаки тоже не отстают! Все, что остается делать их владельцам - это держать себя в руках, и поделиться с другими пользователями выходками пушистых хулиганов.

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Метки: Держать в руках   Неутомимые   Питомцы   Свести с ума   домашние   хлопоты   
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3  комментария
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9k
Павел 24 минуты назад
За то не скучно и есть всегда чем заняться по уборке жилья, после веселья шерстяных.
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1k
abusafam 13 минут назад
незаслуженно обойдённые
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