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Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана

Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана

Автор:
29 сентября 2022 16:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Индонезия   интересное   кофе   путешествия   традиции   туризм   
843
3
Кажется, что в этом нет никакого смысла, но вот уже несколько веков жители Индонезии пьют кофе именно таким образом. Это настоящая культура.

Источник:

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Метки: Индонезия   интересное   кофе   путешествия   традиции   туризм   
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5  комментариев
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26k
Юрьевич 2 часа назад
"напиток быстро остывал, пока рыбак проверял леску, вытаскивал рыбу, поправлял удочки."

А вначале проверить удочки, а потом заварить или налить кофе из кофейника не пробовали?
Если они постоянно проверяют удочки, то как тогда пьют горячий кофе через такую конструкцию, да ещё в условиях качки?

Может всё наоборот? Они это делают чтобы не обжигаться горячим кофе? Как у нас пьют чай из блюдечка, так и они приспособились. Даже удобней получилось - чуть приподнял стакан, кофе в блюдечко натекло и тяни его через трубочку уже охлаждённым.
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11k
a_komolow Полчаса назад
Надо попробовать заварной чай так попить
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1k
MPEG-8 46 минут назад
Это способ фильтрации, обратите внимание, там часть заварки всплыла, а часть осела. Края стакана выполняют роль своеобразного фильтра.
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< В перевёрнутом стакане кофе остывал долго >>>

В стакане с кофе площадь охлаждения ~ равна площади стенок стакана.

В перевернутом стакане с блюдечком площадь охлаждения ~ равна площади стенок стакана плюс площадь стенок блюдечка.

Так что там насчет горячего кофе?
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