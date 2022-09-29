Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана

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Кажется, что в этом нет никакого смысла, но вот уже несколько веков жители Индонезии пьют кофе именно таким образом. Это настоящая культура.
Как и во всех странах, в Индонезии популярны и капучино, и латте, и эспрессо. Но вот в провинции Ачех кофе пьют по-особенному: сорт робуста грубого помола заваривают прямо в стакане, потом его переворачивают вверх дном на стеклянное блюдце. Пьют его по чуть-чуть и через соломинку, а называется такой напиток Купи-Хоп. И это никак не уловка маркетологов - этот напиток придумали местные рыбаки несколько сотен лет назад.
В прошлом, выпить горячий кофе во время рыбалки было непросто. До того как изобрели термосы бодрящий напиток быстро остывал, пока рыбак проверял леску, вытаскивал рыбу, поправлял удочки. Вот отсюда и пошла идея пить кофе через соломинку из стакана стоящего на блюдце, куда постепенно подтекал горячий кофе. В перевёрнутом стакане кофе остывал долго.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Индонезия интересное кофе путешествия традиции туризм
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А вначале проверить удочки, а потом заварить или налить кофе из кофейника не пробовали?
Если они постоянно проверяют удочки, то как тогда пьют горячий кофе через такую конструкцию, да ещё в условиях качки?
Может всё наоборот? Они это делают чтобы не обжигаться горячим кофе? Как у нас пьют чай из блюдечка, так и они приспособились. Даже удобней получилось - чуть приподнял стакан, кофе в блюдечко натекло и тяни его через трубочку уже охлаждённым.
В стакане с кофе площадь охлаждения ~ равна площади стенок стакана.
В перевернутом стакане с блюдечком площадь охлаждения ~ равна площади стенок стакана плюс площадь стенок блюдечка.
Так что там насчет горячего кофе?