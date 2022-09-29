Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана

Как и во всех странах, в Индонезии популярны и капучино, и латте, и эспрессо. Но вот в провинции Ачех кофе пьют по-особенному: сорт робуста грубого помола заваривают прямо в стакане, потом его переворачивают вверх дном на стеклянное блюдце. Пьют его по чуть-чуть и через соломинку, а называется такой напиток Купи-Хоп. И это никак не уловка маркетологов - этот напиток придумали местные рыбаки несколько сотен лет назад.