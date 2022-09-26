20 смешных совпадений, произошедших по чистой случайности

Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни

12 пар со своеобразным чувством юмора

16 смешных фото из реальной жизни, которые поднимают настроение

20 случаев, когда ожидания "слегка" не совпали с реальностью

30 нелепых фото, которые вызывают много вопросов и кучу догадок

Эпичные провалы горе-строителей из серии "И так сойдет!"