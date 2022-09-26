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20 смешных совпадений, произошедших по чистой случайности

20 смешных совпадений, произошедших по чистой случайности

Автор:
26 сентября 2022 16:23
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   забавные совпадения   приколы и смех   случайно вышло   смех без правил   смешные картинки   смешные фото   смешные фотографии   
1997
21
Мы все любим хорошую шутку, особенно когда это происходит незапланированно, спонтанно. Просто жизнь подкидывает повод посмеяться, когда меньше всего этого ожидаешь! Интернет-сообщество Accidental Comedy — как раз об этом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Юмор   забавные совпадения   приколы и смех   случайно вышло   смех без правил   смешные картинки   смешные фото   смешные фотографии   
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4  комментария
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7k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
Здесь что не так? Минуту всматривался в эти дизайнерские завитушки, пока не догадался, что изображен кувшин молока. А что здесь пошлого? Если сильно всматриваться, положе на задние булки? Да?
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4k
Dimon_ Час назад
Комментарий к фото
это из баяна про .х.у.е.т.е.н.ь.
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