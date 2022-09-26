20 смешных совпадений, произошедших по чистой случайности

1997
21
Мы все любим хорошую шутку, особенно когда это происходит незапланированно, спонтанно. Просто жизнь подкидывает повод посмеяться, когда меньше всего этого ожидаешь! Интернет-сообщество Accidental Comedy — как раз об этом.
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19. "Мужчина, 73 года, ожидает приговора за убийство спящего сына". "Очень вовремя, ко Дню Отца"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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