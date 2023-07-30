Финны недовольны положением дел на востоке страны

Внезапно оказалось, что российский турист приносил очень хорошую прибыль финским предпринимателям, но при его отсутствии что-то пошло не так, как планировалось.
После того как туристический поток упал до нуля, Финляндия рассчитывала, что Евросоюз поможет денежкой и поддержит восточные регионы страны. Но выяснилось, что в приграничные регионы ЕС в Финляндии никто особо не горит желанием вкачивать финансы. Три программы господдержки были попросту отменены, остальные пока что приостановлены.
Ну а тем временем предприниматели, оказавшиеся без клиентов и поддержки государства, неспешно разоряются. Закрыты рыбные магазины и кафе сети Disas, на грани банкротства оказался спа-отель в Иматре. Дело в том, что практически вся инфраструктура в том регионе была создана для российских туристов.
«Круизный лайнер компании Saimaa Travel, которая организовывала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет, простаивает в гавани. «Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — говорит владелица компании Лайне. У фирмы уже долг в 260 тысяч евро.
В 2018 году в Ваалимаа — пункте пропуска на финско-российской границе — открылся торговый центр "Царь". Сейчас он полностью прекратил свое существование, процедура банкротства прошла в конце прошлого года.
Но финны не унывают и верят, что нынешний министр финансов Анника Саарикон сможет выделить немного финансов из 56-миллионного пакета помощи восточной Финляндии по реконструкции дорог и ж\д полотна на их скромные нужды. Что ж, пожелаем им удачи.
Источник:
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ну а подобные новости - штош, типа, бизнес, значит, неправильно построен был
ну он уже по сути своей, видимо, перестал быть русским
укол русофобии получен (кожаным шприцом в пукательную вену)
там уже и Сталин на Гитлера напал, и финны вторую мировую выиграли, и весь север России говорит по-фински, и это исконные финские территории..........
Жаль финнов, сидели тихо, никуда особо не лезли, развивали свою страну, но...сразу же прогнулись под нагло-саксами...для которых самое главное - это превратить весь мир в сточную канаву ради своей выгоды.
Раньше думать надо было)) Теперь пусть сопли сос?ут!