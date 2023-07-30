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Финны недовольны положением дел на востоке страны

Финны недовольны положением дел на востоке страны

Автор:
30 июля 2023 13:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: банкротства   граница   евросоюз   туризм   финляндия   экономика   
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Внезапно оказалось, что российский турист приносил очень хорошую прибыль финским предпринимателям, но при его отсутствии что-то пошло не так, как планировалось.

После того как туристический поток упал до нуля, Финляндия рассчитывала, что Евросоюз поможет денежкой и поддержит восточные регионы страны. Но выяснилось, что в приграничные регионы ЕС в Финляндии никто особо не горит желанием вкачивать финансы. Три программы господдержки были попросту отменены, остальные пока что приостановлены.

Ну а тем временем предприниматели, оказавшиеся без клиентов и поддержки государства, неспешно разоряются. Закрыты рыбные магазины и кафе сети Disas, на грани банкротства оказался спа-отель в Иматре. Дело в том, что практически вся инфраструктура в том регионе была создана для российских туристов.


«Круизный лайнер компании Saimaa Travel, которая организовывала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет, простаивает в гавани. «Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — говорит владелица компании Лайне. У фирмы уже долг в 260 тысяч евро.


В 2018 году в Ваалимаа — пункте пропуска на финско-российской границе — открылся торговый центр "Царь". Сейчас он полностью прекратил свое существование, процедура банкротства прошла в конце прошлого года.

Но финны не унывают и верят, что нынешний министр финансов Анника Саарикон сможет выделить немного финансов из 56-миллионного пакета помощи восточной Финляндии по реконструкции дорог и ж\д полотна на их скромные нужды. Что ж, пожелаем им удачи.

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Метки: банкротства   граница   евросоюз   туризм   финляндия   экономика   
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33  комментария
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7k
Echo Час назад
Йоулупукки, Йоулупукки, переставь мне с жопы руки...
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11k
Vampire Минуту назад
Из каждого утюга: "Ах, как плохо финам без России..." Ну, плохо. И что? Вы злорадствуете или пожалеть хочете? Они свой путь сами выбрали. Забудьте.
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10k
Бритва 5 минут назад
а, правда, что теперь эти туристы будут тратить деньги на территории России?
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714
Жизнь 5 минут назад
знакомый проживает в финке, и с пеной у рта доказывает, что у них всё просто отлично
ну а подобные новости - штош, типа, бизнес, значит, неправильно построен был
ну он уже по сути своей, видимо, перестал быть русским
укол русофобии получен (кожаным шприцом в пукательную вену)
там уже и Сталин на Гитлера напал, и финны вторую мировую выиграли, и весь север России говорит по-фински, и это исконные финские территории..........
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116
danieldewitte 6 минут назад
Буквально неделю тому был в коффишопе, ко мне подсел финн. Я представился бельгийцем. Слово за слово, красиво перевел тему на тёрки Русланд&Суоми. Если коротко, ответ такой, без России нам ппц.
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5k
Горожанин 12 минут назад
Финны - это глубинные нацисты. Они показали своё истинное лицо. История меняется. Россия ничего больше не должна прощать и надеятся на разум субъектов Запада. Разума там нет и не было. Это животные. А враг, тем более у границы, должен быть уничтожен. Это выбор врага.
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4k
iovan2011 17 минут назад
Имел большой опыт общения и работы с финами, так больше 314дорасов чем они я не встречал
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5k
Ал Ри 18 минут назад
Наатоо неемноокоо потоостаать, покка НАТО не ресит сто теелать с этими территоорриями.
Жаль финнов, сидели тихо, никуда особо не лезли, развивали свою страну, но...сразу же прогнулись под нагло-саксами...для которых самое главное - это превратить весь мир в сточную канаву ради своей выгоды.
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6k
Андрей Крылов 19 минут назад
За всё налдо платить. Особенно за собственное гадское поведение в отношении к России. Много лет мы дружно жили. Как самые лучшие соседи. Вот зачем Финляндию понесло в НАТО? Пусть там хоть совсем разорятся, раз мозгов не хватает.
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3k
Руслан 23 минуты назад
Чухонцы, верной дорогой идёте! Как там ваша деревообрабатывающая промышленность?
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111k
parallax 40 минут назад
Можно подумать в Америке кого-то волнуют проблемы Суоми.
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24
serjiodementini 42 минуты назад
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55k
zloykoyot 46 минут назад
Вот кого не могу понять, так это финнов. Жили себе тихо-мирно. Ездили в Россию бухать, у себя толпы российских туристов принимали. Торговали, заводы у нас строили. И тут внезапно в один момент порушили всё. Они же не вечно ущемлённые прибалты, которых якобы всю их историю злобные русские чмырили и уничтожали. Интересно, какую коврижку им пообещали. Или просто правительство за яйца прищемили?
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128
МИХАН zloykoyot 38 минут назад
Скорее всего прищемили руководство и их счета западные ..Знакомая схема !
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116
danieldewitte zloykoyot 19 минут назад
Все реально сделали ставку на то, что Россия проиграет и разделится на части, которые можно будет дальше безнаказанно грабить. Во всяком случае это стоит в планах Запада черным по белому.
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322
Mauhur zloykoyot 18 минут назад
По той же причине , по какой они служили гитлеру во 2 мировую.
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15k
Shtoppi 56 минут назад
за что боролись, на то напоролись... теперь пусть готовятся х_й без соли доедать. членство в клубе НАсраТО, удовольствие сомнительное и не из дешевых, это помимо всего прочего.
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88k
Taras Kozalupko Час назад
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19k
Александр Час назад
Пусть евросоюз присылает туристов из африки и азии, если россияне не едут
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13k
..: Атеист :.. Час назад
Нуумаалоолли что оони неедовоолльны!

Раньше думать надо было)) Теперь пусть сопли сос?ут!
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50k
Прораб Час назад
Кляты москали!
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51k
Мойша Час назад
За что боролись - ....
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78k
Доктор Джонс Час назад
Suomalaiset - imeä kukko...
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10k
au3 Час назад
Вечно бы слушал такие новости .....
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128
МИХАН au3 41 минуту назад
Таки да ...Фины сами себя предали ..

Ссылка youtu.be
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