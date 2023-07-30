Финны недовольны положением дел на востоке страны

Ну а тем временем предприниматели, оказавшиеся без клиентов и поддержки государства, неспешно разоряются. Закрыты рыбные магазины и кафе сети Disas, на грани банкротства оказался спа-отель в Иматре. Дело в том, что практически вся инфраструктура в том регионе была создана для российских туристов.

«Круизный лайнер компании Saimaa Travel, которая организовывала круизы из Лаппеенранты в Выборг на протяжении последних 20 лет, простаивает в гавани. «Слезами горю не поможешь. Сейчас я не поддерживаю контакты с российской стороной. Но Выборг навсегда останется в моем сердце, мне не хватает этого города», — говорит владелица компании Лайне. У фирмы уже долг в 260 тысяч евро.