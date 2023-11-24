Финны оставили открытым всего один КПП на границе с Россией

Хельсинки и Санкт-Петербург отныне разделяют не 350, а 1500 километров. С 24 ноября Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йосепи, находящегося в Мурманской области. Пока вроде бы на три месяца, но это не точно. Возможно, сроки будут пересмотрены. В сторону увеличения или сокращения - покажет время.
Как заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года. Сумевшие забронировать себе место в НАТО и выбравшие роль потенциальной жертвы российской агрессии, финские власти продолжают прикрываться словами о безопасности своих граждан и опасением «наплыва мигрантов», - пишет канал WarGonzo. Руководство страны даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы.
При этом представитель МИДа РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона была поставлена просто перед фактом: «Никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось».
В Хельсинки обвинили Москву в том, что она намеренно стимулирует миграционный кризис на границе, доставляя беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.
кКонечно, кому надо, тот поедет и сейчас, преодолев расстояние в 650 километров до северной границы. Чтобы попасть в СПб, нужно будет пройти границу, а потом «спуститься» вниз еще 850 километров до СПб или Выборга.
Младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью Газете.ру поделился мнением, что это надолго:
Это действительно надолго. Это не какая-то краткосрочная мера, иначе ее не было бы смысла вводить. Когда закончится спецоперация, в мире все изменится, тогда будем смотреть на ситуацию.
С этим мнением не согласны, как ни странно, финские СМИ, которые со ссылкой на заместителя начальника пограничной службы контр-адмирала Маркку Хассинена, неуверенно прогнозируют, что граница между Финляндией и Россией, теоретически, может открыться уже к Рождеству. И на то есть объективные причины.
Издание опубликовало перевод с финского языка 32-страничного Доклада с трудным названием «Решение правительства о временном закрытии пограничных переходов и об изменении решения о централизации подачи заявления о предоставлении международной защиты» от 22 ноября, подготовленный Министерством внутренних дел Финляндии.
Документ содержит не только обоснование введенных ограничений, но и оценку их последствий для экономики страны и ее граждан, а также возможное влияние на отношения с другими странами.
Если кратко, то решение о почти полном закрытии пунктов пропуска на границе с Россией уже спровоцировало затор в финском порту Вуосаари, а также оставило финских производителей удобрений без аммиака. А если захлопнется пока работающий железнодорожный пункт пропуска в Вайниккале, финны лишатся важного для промышленности никеля и топлива для АЭС. Ведь именно через Вайниккалу в Финляндию поступает никелевая руда и аммиак, а из Финляндии в Россию идет медная руда. Прекращение же поставок российских удобрений несет риск подрыва глобальной продовольственной безопасности, опасаются финские власти, - пишет Фонтанка.ру.
Закрытие пограничных переходов не лучшим образом скажется и на отношениях Финляндии с другими странами Запада, поскольку они используют финские пограничные пункты для обслуживания своих посольств в Москве.
Финский журналист Кости Хейсканен также считает, что данный запрет прежде всего тяжело отразится на экономике Финляндии:
Смотреть на приграничные регионы Восточной Финляндии без слёз просто нельзя. Центр Лаппеэнранта превратился в мёртвый город, как будто после Апокалипсиса. Пустые витрины, брошенные помещения. Вся инфраструктура была развита благодаря русским туристам из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Теперь этого ничего нет – бизнес обанкротился. Финляндия сама разрушила свою экономику, плюнув в своего доброго соседа, который привозил огромные деньги для развития приграничных регионов. На минутку, во время пандемии восточная Финляндия теряла до миллиона евро в день. А сейчас еще больше! Россиян никто не заменил: к нам не приехали ни немцы, ни итальянцы.
Между тем, на границе России и Финляндии скопились мигранты, многие из которых ещё даже не знают, что 24 ноября КПП прекратят свою работу.
Все мигранты, которые сейчас находятся у границы и хотят попасть в Европу, в нашей стране – на законных основаниях. У всех визы: учебные или туристические. И они вправе покинуть Россию в любое время. В снегу лежат десятки велосипедов – пересекать автомобильный пункт пешком нельзя, поэтому эти велосипеды используются как средство индивидуальной мобильности.
сообщает РЕН ТВ. Для них в Мурманске, а также в Кольском и Кандалакшском районах будут открыты пункты временного размещения с питанием и обогревом.
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внимательно слушая бред,
сложно ответить искренне:
"Он - идиот или нет?"
*это видимо им тупорылве пиндосы посоветовали так сделать.
Сначала мы к вам беженцев из южных стран подгоним и велосипеды им выдадим, а потом, ну что же вы так себе в убыток?
Геополитика, понимаш. Сначала всех вокруг бить первым, а потом удивляться, почему из друзей только рефрижиратор и крематорий
Ну это смотря на чем ехать... Думаете Т-90, например, будет полторы тысячи км объезжать?)
Вот тогда-то и встанет вопрос об аннулировании декрета Совнаркома за номером 101.
Пусть хоть вообще закроются в своей Чухони.