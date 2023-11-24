Как заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года. Сумевшие забронировать себе место в НАТО и выбравшие роль потенциальной жертвы российской агрессии, финские власти продолжают прикрываться словами о безопасности своих граждан и опасением «наплыва мигрантов», - пишет канал WarGonzo. Руководство страны даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы.

При этом представитель МИДа РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона была поставлена просто перед фактом: «Никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска не проводилось».

В Хельсинки обвинили Москву в том, что она намеренно стимулирует миграционный кризис на границе, доставляя беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.