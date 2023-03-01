У Финляндии обострение на фоне стремления в НАТО. Выражается это в начале строительства забора на границе с Россией. Возле Иматры уже выкорчевали деревья, чтобы к июню возвести заграждение у пограничного перехода. По мнению финских пограничников, пока отгородиться от России позволит тестовый трехкилометровый участок забора. А там видно будет.
Как объясняют в Хельсинки, строительство забора вдоль 1340-километровой границы с Россией Финляндия начала чтобы «повысить безопасность и противостоять любым попыткам Москвы использовать массовую миграцию в качестве оружия” в рамках украинского кризиса.
Работы на местности уже начались. Прежде всего, это будет “расчистка леса, чтобы строительство дорог и установка ограждений могли быть начаты в марте”, говорится в заявлении финской пограничной службы, которое цитирует МК.
В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными главным образом для того, чтобы домашний скот не переходил на другую сторону.
Комизма ситуации придает то, что сначала финны намерены воздвигнуть забор лишь на участке длинной 3 км.: чтобы понять, «выдержит ли стена скопление людей с востока». Откуда возьмется скопление и почему «людям с востока (с)» просто не обойти 3-км. участок, горячие финские парни не разъясняют, - пишет в своём ТГ-канале Владимир Мединский.
О том, как в ходе Крымской войны Швеция строила забор на границе с Россией с 27 мин. на видео:
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Строительство еще 70 км, главным образом в юго-восточной Финляндии, будет осуществляться в период с 2023-го по 2025 год. В общей сложности Финляндия планирует возвести забор на 200 км своей границы с Россией стоимостью около 380 млн евро.
"Артобъект" будет высотой три метра с колючей проволокой наверху, а особо чувствительные участки будут оборудованы камерами ночного видения, подсветкой и громкоговорителями.
Эстония, Латвия и Польша также усилили меры безопасности на своих границах с Россией или планируют это сделать, пишет The Guardian.
В общем, схема, предложенная Яценюком работает и дело его живёт. Арсений с украденными со строительства забора деньгами преспокойно живет в США.
Наверняка, такой жизни себе желают многие чиновники из многих стран мира.
А ведь где-то ещё до сих пор забор Яценюка стоит и защищает Украину от российского вторжения.
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