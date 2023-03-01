Финны начали строить забор на границе с Россией

Как объясняют в Хельсинки, строительство забора вдоль 1340-километровой границы с Россией Финляндия начала чтобы «повысить безопасность и противостоять любым попыткам Москвы использовать массовую миграцию в качестве оружия” в рамках украинского кризиса.

Работы на местности уже начались. Прежде всего, это будет “расчистка леса, чтобы строительство дорог и установка ограждений могли быть начаты в марте”, говорится в заявлении финской пограничной службы, которое цитирует МК.

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В настоящее время границы Финляндии защищены в основном легкими деревянными заборами, предназначенными главным образом для того, чтобы домашний скот не переходил на другую сторону.

Комизма ситуации придает то, что сначала финны намерены воздвигнуть забор лишь на участке длинной 3 км.: чтобы понять, «выдержит ли стена скопление людей с востока». Откуда возьмется скопление и почему «людям с востока (с)» просто не обойти 3-км. участок, горячие финские парни не разъясняют, - пишет в своём ТГ-канале Владимир Мединский.

О том, как в ходе Крымской войны Швеция строила забор на границе с Россией с 27 мин. на видео: