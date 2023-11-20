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"Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе

"Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе

Автор:
20 ноября 2023 10:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Россия   Финляндия   беженцы   граница   кпп   мигранты   пограничники   
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Несколько дней подряд на пограничных пунктах российско-финской границы наблюдают небывалый ажиотаж. В сторону Финляндии пытаются прорваться смуглолицые люди - финские пограничники этим недовольны и считают ситуацию спровоцированной РФ.

В Хельсинки приняли решение закрыть несколько КПП, после того как на границу стали массово приезжать в поисках убежища граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран. В Финляндии эту ситуацию сочли гибридной операцией России против страны.


С 18 ноября были закрыты 4 пункта пропуска, а из оставшихся четырёх лишь два - "Вартиус" и "Салла"- принимали заявления об убежище.


Финны обеспокоены количеством заявлений о предоставлении убежища: с начала года на рассмотрении властей страны находятся 335 заявлений, и около 300 из них были поданы с начала ноября.


Только на одном пропускном пункте 17 ноября группа людей из 26 человек пешком и на велосипедах попыталась прорваться через границу с Финляндией. Начался сущий кошмар, и пограничники КПП "Ниирала" пытались разогнать мигрантов с помощью газа. Об этом рассказал представитель пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен:

"Группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала. Они не подчинялись приказам и словам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа".

После закрытия четырёх КПП ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") беженцы ринулись к оставшимся четырём. Точнее, к двум ("Вартиус" и "Салла"), где принимали мигрантов. Ситуация снова накалилась до предела.


19 ноября пограничники Финляндии дважды перекрывали проезд въезжающим через КПП "Вартиус" (с российской стороны находится пункт пропуска "Люття"). Это было сделано для переговоров с российской стороной. Финны уверены, что российские пограничники специально пропускали на приграничную территорию людей без шенгенской визы. Это создавало неразбериху и задержку в работе КПП. В Финляндии уверены, что вся эта ситуация на руку России. Более того, российские пограничники якобы "вытолкнули мигрантов в нейтральную зону и закрыли за ними шлагбаум", а те, может, и вовсе не хотели въезжать в северную страну.


В итоге 19 ноября в Финляндию въехали только 16 просителей убежища. Днём ранее прорвавшихся в Финляндию было больше - аж 63 беженца. Многие из желающих попасть в Европу хоть чучелом, хоть тушкой сутками ожидают решения пограничников.


Чаяния этих людей связаны с Европой. В конце концов, если их соотечественников уже впускали в Германию и Финляндию, то почему им должно быть отказано в европейском счастье?


Между тем, политика сдерживания (закрытие четырех КПП на границе Финляндии с РФ) "частично" принесла желаемый результат. Министр внутренних дел государства Мари Рантанен заметила, что страна на этом не остановится и будет вводить новые меры для повышения безопасности границ.

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Метки: Ynews   Россия   Финляндия   беженцы   граница   кпп   мигранты   пограничники   
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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
Хрен их поймёшь. Как же можно оставлять людей в опасности (на территории тоталитарного государства с диктаторским режимом)?
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Показать 1 ответ
6k
Атомный Крот 6 минут назад
"Финляндия активно принимает беженцев из Украины, но старается расселить их по всей стране, без концентрации в каком-то отдельном регионе. Всего бежавших от войны украинцев в Финляндии сейчас 53 тысячи человек "

https://www.currenttime.tv/a/ukrainian-refugees-in-finland/32569638.htmlhttps://www.currenttime.tv/a/ukrainian-refugees-in-finland/32569638.html

Ну да, 53 тыс - это фигня, Финляндия справляется без проблем.

А теперь читаю статью здесь:

"Финны обеспокоены количеством заявлений о предоставлении убежища: с начала года на рассмотрении властей страны находятся 335 заявлений"

Охренеть целых 355 заявлений за год. Социальная система перегружена.


Ну почему аргументация у западных политиков уровня детского сада?

На кого это все рассчитано? Они вправду тупые?
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16k
куджо 36 минут назад
Вольфыч же предупреждал
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6k
livaneth 44 минуты назад
Насколько я помню, Финляндия возвращает обратно в Россию соискателей убежища. Ещё со времен Совентского Союза диссидент должен был не только пересеч Финскую границу, но и проехать насквозь всю Финляндию до Норвегии.
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