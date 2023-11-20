"Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе

Только на одном пропускном пункте 17 ноября группа людей из 26 человек пешком и на велосипедах попыталась прорваться через границу с Финляндией. Начался сущий кошмар, и пограничники КПП "Ниирала" пытались разогнать мигрантов с помощью газа. Об этом рассказал представитель пограничной службы Северной Карелии Самули Муртонен:

"Группа из примерно 30 человек прибыла к пограничному переходу Ниирала. Они не подчинялись приказам и словам пограничника. Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа".

После закрытия четырёх КПП ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") беженцы ринулись к оставшимся четырём. Точнее, к двум ("Вартиус" и "Салла"), где принимали мигрантов. Ситуация снова накалилась до предела.



