Школьный учитель обнаружил кобру в рюкзаке ученицы

Всё началось с того, что некая десятиклассница, пришедшая на занятия, обратилась к учителям со странной жалобой. Девочка почувствовала, что в её рюкзаке как будто кто-то шевелится. Исследовав рюкзак, учителя напугались не меньше школьницы, ведь на дне сумки уютно устроилась кобра.