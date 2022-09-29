Школьный учитель обнаружил кобру в рюкзаке ученицы

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В индийском городе Шаджапур кобра незаметно заползла в рюкзак к школьнице. Девочка почувствовала, что в её сумке что-то шевелится и обратилась к учителю.
Всё началось с того, что некая десятиклассница, пришедшая на занятия, обратилась к учителям со странной жалобой. Девочка почувствовала, что в её рюкзаке как будто кто-то шевелится. Исследовав рюкзак, учителя напугались не меньше школьницы, ведь на дне сумки уютно устроилась кобра.
Один из учителей набрался храбрости и сначала извлёк из рюкзака учебники, а после выгнал опасную змею. Наверняка кобра была недовольна тем, что её убежище оказалось столь ненадёжным, но ей пришлось уползти прочь, оставив всех очевидцев со страхом обсуждать произошедшее.
Источник:
АНТИФИШКИ
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