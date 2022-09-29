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Школьный учитель обнаружил кобру в рюкзаке ученицы

Школьный учитель обнаружил кобру в рюкзаке ученицы

Автор:
29 сентября 2022 08:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   в мире   видео   дети   змея   кобра   находка   рюкзак   
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В индийском городе Шаджапур кобра незаметно заползла в рюкзак к школьнице. Девочка почувствовала, что в её сумке что-то шевелится и обратилась к учителю.

Источник:

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Метки: Индия   в мире   видео   дети   змея   кобра   находка   рюкзак   
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2  комментария
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20
Nike_sergey Taurus 20 минут назад
Капюшон за образованием приполз...
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pinbalist 12 минут назад
Прям возле школы и отпустили? :)
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