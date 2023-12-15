Мальчик обнаружил опасную змею среди подарков под ёлкой

Инцидент произошел в городе Харви-Бей, штат Квинсленд. Ядовитая рептилия заползла в дом и притаилась среди подарков. Когда мальчик нашел змею, он сразу рассказал об этом матери. Сперва женщина решила, что сын пошутил, однако все же заглянула под елку. Убедившись, что в доме действительно находится опасная рептилия, она незамедлительно обратилась за помощью к ловцу змей.

Прибывший в дом специалист Дрю Годфри заявил, что в дом семьи проникла сетчатая коричневая змея, токсичность яда которой занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире. Длина рептилии составила около 50 сантиметров.