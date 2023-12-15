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Мальчик обнаружил опасную змею среди подарков под ёлкой

Мальчик обнаружил опасную змею среди подарков под ёлкой

Автор:
15 декабря 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Ёлки   Австралия   Видео   в мире   змея   находка   подарки   
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Юный житель Австралии нашёл ядовитую сетчатую коричневую змею под семейной рождественской елкой. К счастью, змея не навредила мальчику.

Инцидент произошел в городе Харви-Бей, штат Квинсленд. Ядовитая рептилия заползла в дом и притаилась среди подарков. Когда мальчик нашел змею, он сразу рассказал об этом матери. Сперва женщина решила, что сын пошутил, однако все же заглянула под елку. Убедившись, что в доме действительно находится опасная рептилия, она незамедлительно обратилась за помощью к ловцу змей.

Прибывший в дом специалист Дрю Годфри заявил, что в дом семьи проникла сетчатая коричневая змея, токсичность яда которой занимает второе место среди всех сухопутных змей в мире. Длина рептилии составила около 50 сантиметров.

Годфри успешно поймал ее. «С такими маленькими и быстрыми змеями очень опасно иметь дело. Она может добраться до моей руки быстрее, чем взрослая особь», — говорит Годфри.

По словам ловца змей, сетчатая коричневая змея, как и большинство других видов, не агрессивна и может укусить только в том случае, если почувствует угрозу. «Змеи боятся нас, поэтому она и пыталась спрятаться среди подарков. Она не собирается никого кусать, но если ее побеспокоить, она будет защищаться», — объяснил специалист.

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Метки: Ёлки   Австралия   Видео   в мире   змея   находка   подарки   
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291
zu4ara 38 минут назад
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6k
pinbalist 23 минуты назад
Где же Австралия так нагрешила?
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MUZSER 23 минуты назад
Новость прошлогодняя? Или в Австралии так заранее отмечают?
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