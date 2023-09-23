Сильнейшие ливни обрушились на индийский город

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Сильные осадки затопили улицы индийского города Нагпур. Очевидцы делятся кадрами с последствиями сильных дождей
Индийский город Нагпур утонул после экстремальных ливней. Жители города в штате Махараштра в самом сердце Индии публикуют в соцсетях видео последствий сильных дождей.
Судя по кадрам, вода смывает все на своем пути. Людям приходится плыть на лодках, чтобы не утонуть. Некоторых буквально сносит мощным потоком.
Согласно прогнозу погоды, осадки не стихнут еще 4-5 дней.
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