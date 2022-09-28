«Зай, ты подумай»: в Казахстане уехавшим от мобилизации россиянам предлагают получить гражданство за миллион рублей

Для этого надо «всего лишь» заключить фиктивный брак.
Обстановка на границе с Казахстаном сейчас такая:
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Пробки, очереди и много недовольных людей. В Казахстане тоже интересно - там отнюдь не все довольны приездом большого количества россиян и иногда задают им вопросы:
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Но вот кто не растерялся, так это местные жительницы. У них сразу же появились «бизнес-идеи»:
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Интересно, сколько будет желающих.
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АНТИФИШКИ
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предатели должны страдать.
В соседний подъезд к тёлке переселись, дешевле по любому.
Ну в принципе они придурки пусть мучаются....
На грузинской границе уже выдают повестки, кстати.
что до запаха, то любые южанки пахнут сильнее чем нам привычно, азербайджанки вообще мрак....