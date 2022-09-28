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«Зай, ты подумай»: в Казахстане уехавшим от мобилизации россиянам предлагают получить гражданство за миллион рублей

«Зай, ты подумай»: в Казахстане уехавшим от мобилизации россиянам предлагают получить гражданство за миллион рублей

Автор:
28 сентября 2022 15:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Россия   Фиктивный брак   бизнес идея   гражданство   граница   мобилизация   призыв   
871
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Для этого надо «всего лишь» заключить фиктивный брак.

Обстановка на границе с Казахстаном сейчас такая:

Пробки, очереди и много недовольных людей. В Казахстане тоже интересно - там отнюдь не все довольны приездом большого количества россиян и иногда задают им вопросы:

Но вот кто не растерялся, так это местные жительницы. У них сразу же появились «бизнес-идеи»:

Интересно, сколько будет желающих.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Россия   Фиктивный брак   бизнес идея   гражданство   граница   мобилизация   призыв   
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23  комментария
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16
александр ломовицкий 2 часа назад
веселуха . но небратьям казахам спасибо за то что наказывают вырожденцев.
предатели должны страдать.
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16
александр ломовицкий Core Час назад
так для них бабки это самое главное в жизни а расставание с ними самое большое наказание.
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16k
Вася 12 минут назад
Павлодар - советский, строили все вместе, развёл сска демагогию, у нас в школе в 80х по 2-3 казаха максимум на класс было, на наш подъезд из 80 квартир было 3 семьи казахов, но всем было пофиг и жили дружно.. чей Павлодар бть..
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39k
jonnyD 15 минут назад
Мутить с казашкой опасно ...
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14k
K7OO 20 минут назад
А в чем смысл? Во-первых, брак не предполагает автоматическое получение гражданства. А во-вторых, человек все равно остается гражданином РФ и военнообязанным. Походу просто развод лохов на бессмысленную услугу.
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2k
Растяпкин Полчаса назад
Бабы есть бабы.Деньги в первую очередь... Аж противно.
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20k
sssss3 49 минут назад
Я немного не в курсе, а что неужели так нужно ехать хер пойми куда???
В соседний подъезд к тёлке переселись, дешевле по любому.
Ну в принципе они придурки пусть мучаются....
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27k
Батончик 57 минут назад
Выдать погранцам пулемёты
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6k
Том Сойер 58 минут назад
Два трусливых петушка на видео - это представители основной массы бегущих туда - в Грузию, Казахстан и другие страны - тупенькие, сыкливые полупокеры, которые окромя стакана с рафом на кокосовом молоке, вейпа и айфона - в руках ничего тяжелее не держали, их здесь любой гопник мог просто морально опустить и отпис.дошить, а уж там - те же казахи им быстро покажут где их место.....
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6k
rutt 59 минут назад
Всё правильно : какие "мужики", такой и брак.
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48k
dima423 Час назад
есть красивые казашечки) ...можно и не фиктивный, но тока пусть сами сюда едут)
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28k
Владимир Час назад
А они точно заплатят?
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4k
Олег Данилов Час назад
Давно пора, и в Варкрафт можно поиграть. А то выйдет щас Лич Кинг на Оффе
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37k
Рекламщик Час назад
Всрались они нам! Трусы предавшие Родину!
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1k
kamakristall Час назад
Мужчины из России никуда не уезжают)) Те кто уезжают=драпают - это не мужчины)) Пусть там писаются, нежели в боевой обстановке рядом с тобой такой окажется.
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