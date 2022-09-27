FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6764 поста • 753 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться

"Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться

Автор:
27 сентября 2022 14:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Узбекистан   интересное   мобилизация   тимати   фото   шоу бизнес   
1520
2

На днях появились слухи об отъезде Тимати в Узбекистан. Отпуск рэпера удивительно точно совпал с временем частичной мобилизации. Собчак уже высмеяла Тимати, но тот ответил, что готов к повестке.

По словам Тимати, он не собирался никуда уезжать. Всё остальное — просто слухи.

«Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать», — написал музыкант в соцсетях.

Тимати отметил, что готов идти в окопы прямо сейчас.

«В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — добавил Тимати.

В комментариях к записи пользователи сети не совсем поверили заявлению рэпера. Многие сочли его слова простым пиаром.

"Ага, конечно! Прям первый побежит!"

"А что мешало идти добровольцем? Хорошо сидеть в Москве и тявкать"

"Странно слышать такое из уст рэпера!"


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Россия   Узбекистан   интересное   мобилизация   тимати   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Кыся 2 часа назад
Будет служить психотронным оружием. Если выпустить без майки, сдаваться будут ротами. А если еще и запоет - дивизиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
11k
harlamov 3 минуты назад
Тимати нашёл новое место для татуировки - родил сына.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−168
Thomsen 12 минут назад
И пусть свою чёрную шоблу забирает. Чтецы-декламаторы и подносчики гамбургеров на фронте во как нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Алекс 15 минут назад
не возьмут его! он белобилетник! у него так и написано - "В моем военном билете так и написали: психически неуравновешен." Ну, и подкинул военкому "по-братски", за такую формулировку, он же председатель комиссии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−87
Alexandr Fisher 21 минуту назад
Пиаршик голимый, просьба органы , которые читают этот пост немедленно ему вручить повестку и на фронт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий Полчаса назад
Тимати в отличие от многих наших артистов никуда не свалил и у него нормальные и адекватные высказывания, а Собчак бы уже не светила своей лошадиной физиономией лишний раз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Александр Полчаса назад
Учетная специальность: Батальонный кальянщик=)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Roman Полчаса назад
Ну эту макаку не мобилизуют! Он Путину так яйца вылизывает, что у старого судороги потом неделю!!! Так что пусть макака отдохнет, поест самаркандские дыньки и другие фрукты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Robin 39 минут назад
Странно, что все накинулись, вполне адекватный комментарий. Вот если ему повестка придёт, а он отмажется, тогда другой разговор. А так здоровое поведение - редкий человек рвётся воевать, но если надо - прятаться не будет. А многим не угодишь: не пришла повестка - иди добровольцем, пришла повестка - вот сейчас начнёт отмазываться, не начал и явился в военкомат - нет счастья на лице...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 44 минуты назад
Обещать - не значит жениться...
Но могу и ошибиться в данном случае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−2
7k
Том Джоуд Час назад
Интересно, а какая вус, у этого певички?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
dima423 Час назад
Тимати щас ведет себя абсолютно правильно, в отличии от многих других знаменитостей, так что только респект ему)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon Час назад
Так вроде пи..ов(лиц нетрадиционной ориентации) не берут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu 2 часа назад
В отличие от вас он помогает раненным пацанам, без большого пафоса. Так что, завалите [мат].
Я сам не поклонник его творчества. Но людей судят по поступкам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
НиколянычЪ 2 часа назад
Может и пиз..ит, но говорит все правильно.
Любая медийная личность должна поддерживать свое государство, хотя бы пока в стране тяжелые времена, а вот после можно будет говорить, что на самом деле думаешь. Ибо в независимости от твоего мнения лучше в стране не будет, а вот хуже может и случится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Зато любую оторванную от него часть тела можно будет легко опознать, если только не обгорит сильно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 2 часа назад
ага, забыл он добавить только что его учетная специальность -"рэпер, владелец бургерных"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 2 часа назад
Вот только куму этот кусок дерьма запортаченный в армии нужен? Разве что очки в казармах [мат] сгодится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
gh0st Shtoppi 2 часа назад
И чем он Вас так обидел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63860



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Наш современник гений
Наш современник гений
Набирающие популярность в сообществах
Над Берлином замечен аэроплан с призывом немедленно открыть "Северный поток"
Над Берлином замечен аэроплан с призывом немедленно открыть "Северный поток"
Лоза: Объяснил–почему не гожусь для армии, получил новую порцию указаний типа "сына отправь"
Лоза: Объяснил–почему не гожусь для армии, получил новую порцию указаний типа "сына...
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Чем крут сериал «Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемо

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#факты#в мире#Ynews#автомир#Жизнь#позитив#аварии
#фото#прикол#история#Россия#картинки#автомобили#кино#Мемы#Разное#военкомат
#мобилизация#подборка#интересное#новости#Приколы#люди#фотографии#мнение#граница#девушки
Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского Основано на знаниях: невероятные пророчества Жириновского Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет" Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им... "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в... «Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди «Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили...

На что жалуетесь?

Вернуться