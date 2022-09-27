"Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться

По словам Тимати, он не собирался никуда уезжать. Всё остальное — просто слухи.

«Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать», — написал музыкант в соцсетях.

Тимати отметил, что готов идти в окопы прямо сейчас.