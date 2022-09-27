"Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться

На днях появились слухи об отъезде Тимати в Узбекистан. Отпуск рэпера удивительно точно совпал с временем частичной мобилизации. Собчак уже высмеяла Тимати, но тот ответил, что готов к повестке.
По словам Тимати, он не собирался никуда уезжать. Всё остальное — просто слухи.
«Я в Москве, дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. Повестку пока не получал, но это не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники, и разговоры о «перекрытии неба» и «военном положении» не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны. Текущей операционной деятельности много, спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать», — написал музыкант в соцсетях.
Тимати отметил, что готов идти в окопы прямо сейчас.
«В отношении мобилизации получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах — раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично согласен с рядом этих комментариев. Долг Родине придется отдать рано или поздно всем, кто столько лет жил, получал здесь и развивался. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — добавил Тимати.
В комментариях к записи пользователи сети не совсем поверили заявлению рэпера. Многие сочли его слова простым пиаром.
"Ага, конечно! Прям первый побежит!"
"А что мешало идти добровольцем? Хорошо сидеть в Москве и тявкать"
"Странно слышать такое из уст рэпера!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но могу и ошибиться в данном случае.
Я сам не поклонник его творчества. Но людей судят по поступкам.
Любая медийная личность должна поддерживать свое государство, хотя бы пока в стране тяжелые времена, а вот после можно будет говорить, что на самом деле думаешь. Ибо в независимости от твоего мнения лучше в стране не будет, а вот хуже может и случится...