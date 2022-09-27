Граждане России, желающие покинуть страну, получают повестки в военкомат прямо на границе с Грузией

Об этом сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
Конечно же, повестки получают не все, а только подлежащие мобилизации. Хотя обстановка всё равно непростая, но никаких инцидентов пока не было.
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А на границе с Казахстаном своя атмосфера: с кальяном и барбером. Желающие уехать зависли там надолго и вот так вот проводят свободное время.
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Между тем, ходит множество слухов о якобы принудительном возвращении уехавших граждан России из Казахстана, Грузии и других стран. В Минобороны РФ это опровергают:
«В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран, по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, ведомство не направляло, не разрабатывало и не планирует».
UPD: Новое заявление от правительства региона - повестки на КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии. Остальных это не касается.
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АНТИФИШКИ
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- Впрочем, Вы можете уйти...
- Я, пожалуй, пойду..
- Но предупреждаю - у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь...
(12 стульев)
Золотое дно!
у меня к Вам просьба-чмырите этих чуханов где только встретите.