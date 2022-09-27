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Граждане России, желающие покинуть страну, получают повестки в военкомат прямо на границе с Грузией

Граждане России, желающие покинуть страну, получают повестки в военкомат прямо на границе с Грузией

Автор:
27 сентября 2022 15:19
Сообщество : Жить в России
Метки: barber   Казахстан   военкомат   граждане   грузия   кальян   мобилизация   повестка   
1356
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Об этом сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.

Конечно же, повестки получают не все, а только подлежащие мобилизации. Хотя обстановка всё равно непростая, но никаких инцидентов пока не было.

А на границе с Казахстаном своя атмосфера: с кальяном и барбером. Желающие уехать зависли там надолго и вот так вот проводят свободное время.

Между тем, ходит множество слухов о якобы принудительном возвращении уехавших граждан России из Казахстана, Грузии и других стран. В Минобороны РФ это опровергают:

«В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран, по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, ведомство не направляло, не разрабатывало и не планирует».

UPD: Новое заявление от правительства региона - повестки на КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии. Остальных это не касается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: barber   Казахстан   военкомат   граждане   грузия   кальян   мобилизация   повестка   
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13  комментариев
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−162
Thomsen 2 часа назад

- Впрочем, Вы можете уйти...
- Я, пожалуй, пойду..
- Но предупреждаю - у нас длинные руки!
- Тогда я, пожалуй, останусь...
(12 стульев)
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−84
Сигизмунд Лазаревич Минуту назад
Массовые расстрелы. Прям на границе и расстреливать.
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4k
Rubiroid_47 14 минут назад
Срочно ставьте палатку с фалафелем, смузи и латте на кокосовом молоке.
Золотое дно!
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134
Джаван 20 минут назад
казахи,грузины,киргизы и др национальности к кому проберётся эта шваль.
у меня к Вам просьба-чмырите этих чуханов где только встретите.
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5k
saliamnn Полчаса назад
Очередь за повесткой....
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969
Олег Полчаса назад
Вот смысл разгонять эту тему? Есть ли трусы, паникеры и уклонисты? Безусловно. Составляют ли они большинство? Абсолютно нет. По всем ресурсам только и разговоров об этих трусах но ведь подавляющее большинство людей никуда не бегут, а многие и добровольцами приходят. Надо ли писать об этих бесхребетных? Несомненно. Но необходимо писать и о тех кто не струсил. А их то гораздо больше.
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698
Иванов Петров Сидоров Полчаса назад
Какие еще повестки? Тут же мыть, стричь, одевать форму, в автобус и в ДНР.
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35k
Опаньки Час назад
какой то позор
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32
Сергей Волков 2 часа назад
Только молчат, что повестки вручаются не обязательно в рамках мобилицации. Возможен вызов для уточнения даннх. ттд. и тп. Всех на карандаш гнид.
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38k
Александр 2 часа назад
Я посмотрел видосы, на пробки в Грузию и Казахстан и я в ужасе если честно... Сколько у нас ссыкла оказывается...
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66k
Вит Z 2 часа назад
А чего их не пропускать,повестку вручили и пусть едут,вовремя в военкомат не явятся-уголовное дело....Ладно если местные домой драпают,они могут там и остаться,а русские и другие национальности,что там будут делать,ничего,придётся возвращаться домой,а дома тюрьма.....
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