Граждане России, желающие покинуть страну, получают повестки в военкомат прямо на границе с Грузией

Между тем, ходит множество слухов о якобы принудительном возвращении уехавших граждан России из Казахстана, Грузии и других стран. В Минобороны РФ это опровергают:

«В рамках частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран, по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию, ведомство не направляло, не разрабатывало и не планирует».

UPD: Новое заявление от правительства региона - повестки на КПП «Верхний Ларс» на грузинской границе вручают только жителям Северной Осетии. Остальных это не касается.