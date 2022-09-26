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«Родина решит, что со мной делать»: российский чемпион ММА отправляется на Донбасс

«Родина решит, что со мной делать»: российский чемпион ММА отправляется на Донбасс

Автор:
26 сентября 2022 16:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Минеев   Спецоперация   Чемпион   бой   вдв   донбасс   кикбоксинг   повестка   
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После получения повестки он сразу явился в военкомат и хочет служить в ВДВ.

Владимир Минеев - 32-летний боец ММА. Чемпион Европы и мира, мастер спорта. Первый успех к нему пришёл в 2008 году, когда Владимир стал чемпионом России по кикбоксингу.

Со временем перешёл в ММА и стал одерживать победу за победой. В молодости он служил в ВДВ, поэтому на каждый бой выходил в берете. При этом, ни чемпионство, ни деньги, не вскружили ему голову, это на ринге он зверь, а в жизни - спокойный и простой в общении человек. Недавно он получил повестку, сказал: «Бегать не собираюсь» и отправился в часть, где раньше служил.

В ближайшее время он планирует оказаться на Донбассе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Владимир Минеев   Спецоперация   Чемпион   бой   вдв   донбасс   кикбоксинг   повестка   
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20  комментариев
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Есть те кто получив повестку и пойдет по ней не задумываясь?
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53
Ушлый 4 минуты назад
МУЖИК
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390
Дро4ер Полоумный Час назад
Когда государству от тебя что-то нужно, оно начинает называть себя Родиной
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35
Tod für Moderatoren Дро4ер Полоумный 24 минуты назад
Родина - это там где ты родился.
Государство - это инструмент насилия. Причём АБСОЛЮТНО в любой стране. Ты должен государству уже по умолчанию. И это везде так. Тебе чем-то не нравится государство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ? Не попробуй свалить в другое. Вот только кому ты там больно-то нужен?
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51k
smakido 2 часа назад
"Так случилось -мужчины ушли..."
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