«Родина решит, что со мной делать»: российский чемпион ММА отправляется на Донбасс

После получения повестки он сразу явился в военкомат и хочет служить в ВДВ.
Владимир Минеев - 32-летний боец ММА. Чемпион Европы и мира, мастер спорта. Первый успех к нему пришёл в 2008 году, когда Владимир стал чемпионом России по кикбоксингу.
Со временем перешёл в ММА и стал одерживать победу за победой. В молодости он служил в ВДВ, поэтому на каждый бой выходил в берете. При этом, ни чемпионство, ни деньги, не вскружили ему голову, это на ринге он зверь, а в жизни - спокойный и простой в общении человек. Недавно он получил повестку, сказал: «Бегать не собираюсь» и отправился в часть, где раньше служил.
В ближайшее время он планирует оказаться на Донбассе.
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АНТИФИШКИ
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О себе:
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Государство - это инструмент насилия. Причём АБСОЛЮТНО в любой стране. Ты должен государству уже по умолчанию. И это везде так. Тебе чем-то не нравится государство РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ? Не попробуй свалить в другое. Вот только кому ты там больно-то нужен?