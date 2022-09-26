«Родина решит, что со мной делать»: российский чемпион ММА отправляется на Донбасс

Владимир Минеев - 32-летний боец ММА. Чемпион Европы и мира, мастер спорта. Первый успех к нему пришёл в 2008 году, когда Владимир стал чемпионом России по кикбоксингу.

Со временем перешёл в ММА и стал одерживать победу за победой. В молодости он служил в ВДВ, поэтому на каждый бой выходил в берете. При этом, ни чемпионство, ни деньги, не вскружили ему голову, это на ринге он зверь, а в жизни - спокойный и простой в общении человек. Недавно он получил повестку, сказал: «Бегать не собираюсь» и отправился в часть, где раньше служил.

В ближайшее время он планирует оказаться на Донбассе.