Семь каверов Depeche Mode, стоящие внимания

Этот хит был написан одним из основателей Depeche Mode Мартином Гором о том, через что прошли его дети, когда он разводился с их матерью. Немецкие музыканты Tangerine Dream включили свою версию в 119-й (!) альбом "Under Cover", который появился в результате пари: промоутер группы в шутку сказал музыкантам, что они должны сделать каверы хитов прошлого.

2022-09-27T18:19:43+03:00