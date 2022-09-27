Семь каверов Depeche Mode, стоящие внимания

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Это одна из самых успешных электронных групп, которая стала культовой везде. Её влияние также проявилось в прекрасных каверах.
Keane "Enjoy the Silence" (2006)
Британская группа убрала из песни танцевальные синтезаторы, заострив внимание на лаконичных клавишных аккордах и перкуссии в виде бас-барабана в комплекте с тамбурином.
Placebo "I Feel You" (2000)
Британцы Placebo не шли в ногу с мейнстримом. Они первые проложили свой путь в электронной музыке, совместив его с довольно-таки провокационным внешним видом. Кавер на "I Feel You". просто потрясающий.
Nouvelle Vague "Just Can't Get Enough" (2004)
Вот такой вот первый релиз французской группы Nouvelle Vague. У них был необычный подход к классике постпанка и новой волны, превратив суровые гимны в тёплую босанову. Среди этих каверов была и "Just Can't Get Enough", чьё звучание обогатилось ритмом самбы.
Nada Surf "Enjoy the Silence" (2010)
Американская инди-рок-группа также спела одну из самых перепеваемых песен Depeche Mode. Вроде ничего особенного, но цепляет.
Tori Amos "Enjoy the Silence" (2001)
И ещё одна "Enjoy the Silence", теперь уже от Тори Эймос. Эта версия более разряженная с мрачными нотками. Простые аккорды на фортепиано акцентируют текст с максимальным драматизмом: "Слова - как насилие, они разрушают тишину".
Tangerine Dream "Precious" (2012)
Этот хит был написан одним из основателей Depeche Mode Мартином Гором о том, через что прошли его дети, когда он разводился с их матерью.
Немецкие музыканты Tangerine Dream включили свою версию в 119-й (!) альбом "Under Cover", который появился в результате пари: промоутер группы в шутку сказал музыкантам, что они должны сделать каверы хитов прошлого.
Немецкие музыканты Tangerine Dream включили свою версию в 119-й (!) альбом "Under Cover", который появился в результате пари: промоутер группы в шутку сказал музыкантам, что они должны сделать каверы хитов прошлого.
Johnny Cash "Personal Jesus" (2002)
Гитарный рифф узнаётся сразу, но аура другая, по сравнению с оригиналом. Гитара лаконично звенит как натянутая струна, а это ведь Джонни Кэш ещё не вступил.
Песня стала его, это сразу становится понятно после вступления вокалиста.
Песня стала его, это сразу становится понятно после вступления вокалиста.
Источник:
АНТИФИШКИ
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