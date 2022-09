Семь каверов Depeche Mode, стоящие внимания

Вот такой вот первый релиз французской группы Nouvelle Vague. У них был необычный подход к классике постпанка и новой волны, превратив суровые гимны в тёплую босанову. Среди этих каверов была и "Just Can't Get Enough", чьё звучание обогатилось ритмом самбы.

