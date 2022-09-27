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Семь каверов Depeche Mode, стоящие внимания

Семь каверов Depeche Mode, стоящие внимания

Автор:
27 сентября 2022 18:19
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   видео   интересное   каверы   песни   рок   
779
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Это одна из самых успешных электронных групп, которая стала культовой везде. Её влияние также проявилось в прекрасных каверах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   видео   интересное   каверы   песни   рок   
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7  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Гугенот 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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499
Александр Долматов 17 минут назад
А где самый годный кавер с Мэрилином Мэнсоном?
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6k
Slowly 19 минут назад
Очень субъективно. Есть гораздо более интересные, с профессиональной точки зрения, каверы. Мэнсон, опять же.
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19k
Андрей Полчаса назад
Да они и сами каверами не гнушались. "Route 66", ритм-н-блюзовый хит 1946 года, в первый раз от них услышал.
Ссылка youtu.be
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15k
Александр 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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