А Шопен оказался не при чём

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В начале 80-х эта песня была настоящим хитом и её до сих продолжают транслировать по радио.
Её написал Пол Маццолини, который родился в Ливане, в семье итальянского дипломата. И он был один из немногих артистов, который в эпоху итальянского диско, продолжал петь в Италии на английском. Его можно узнать по сценическому имени Gazebo.
Remember that piano
So delightful unusual
That classic sensation
Sentimental confusion
Услышав, что this notebook is of great sentimental value to me, становится понятно, что эта записная книжка обладает большой эмоциональной ценностью [я к ней очень привязан].
So delightful unusual
That classic sensation
Sentimental confusion
Услышав, что this notebook is of great sentimental value to me, становится понятно, что эта записная книжка обладает большой эмоциональной ценностью [я к ней очень привязан].
Помнишь, как звучало то пианино
Так восхитительно необычно
То самое образцовое [проверенное временем] ощущение
Неразбериха чувств (буквально: чувствительное смущение)
Used to say
I like Chopin
Love me now and again
Когда что-то происходит every now and then = now and again - оно происходит нечасто, нерегулярно, от случая к случаю.
Так восхитительно необычно
То самое образцовое [проверенное временем] ощущение
Неразбериха чувств (буквально: чувствительное смущение)
Used to say
I like Chopin
Love me now and again
Когда что-то происходит every now and then = now and again - оно происходит нечасто, нерегулярно, от случая к случаю.
[Я] [раньше] часто говорил | я привык говорить [что]
Люблю Шопена
И ты хотя бы иногда показывай мне свою любовь
Rainy days never say goodbye
To desire when we are together
Rainy days growing in your eyes
Tell me where's my way
Известно, что rainy days в отличие от sunny days или blue sky всегда символизируют невзгоды. Что же касается desire, то это конечно сильное/страстное желание, но и сам его объект - желаемое/мечта.
Люблю Шопена
И ты хотя бы иногда показывай мне свою любовь
Rainy days never say goodbye
To desire when we are together
Rainy days growing in your eyes
Tell me where's my way
Известно, что rainy days в отличие от sunny days или blue sky всегда символизируют невзгоды. Что же касается desire, то это конечно сильное/страстное желание, но и сам его объект - желаемое/мечта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он больше известен под именем Stive Morgan. Вот одна из его композиций.
Чисто по приколу, поставлю вам две прекрасные вещи, одна от Шопена(играет Валентина Лисица. хохлушка-лапочка),
другая от Выпрямителей.
для расслабона и для силы) ибо нефиг нам тут...))):
Он же может на каждую песню пост слепить....
А так, вставь все в один, что получится? Недобор лайков.