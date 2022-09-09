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А Шопен оказался не при чём

А Шопен оказался не при чём

Автор:
09 сентября 2022 16:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Музыка   Прошлое   интересное   история   италия   песни   
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В начале 80-х эта песня была настоящим хитом и её до сих продолжают транслировать по радио.

Источник:

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Метки: Музыка   Прошлое   интересное   история   италия   песни   
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11  комментариев
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7k
ron 51 минуту назад
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119k
arek14 7 минут назад
В городе Кимры живёт и работает очень талантливый русский музыкант Владимир Мотков.
Он больше известен под именем Stive Morgan. Вот одна из его композиций.
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21k
BiZ 7 минут назад
как можно в заголовке-то ошибиться? дебил..
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49k
Albert GER Полчаса назад
зашел узнать шо там с Шопеном, окунулся в третьесортную попсу.
Чисто по приколу, поставлю вам две прекрасные вещи, одна от Шопена(играет Валентина Лисица. хохлушка-лапочка),
другая от Выпрямителей.
для расслабона и для силы) ибо нефиг нам тут...))):
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1k
AGold Полчаса назад
..НИ..!!!!!
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
нИ при чём
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7k
ron 57 минут назад
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7k
ron 58 минут назад
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7k
ron Час назад
А остальное?
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