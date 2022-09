А Шопен оказался не при чём

Помнишь, как звучало то пианино

Так восхитительно необычно

То самое образцовое [проверенное временем] ощущение

Неразбериха чувств (буквально: чувствительное смущение)

Used to say

I like Chopin

Love me now and again

Когда что-то происходит every now and then = now and again - оно происходит нечасто, нерегулярно, от случая к случаю.