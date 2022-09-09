А Шопен оказался не при чём

[Я] [раньше] часто говорил | я привык говорить [что]

Люблю Шопена

И ты хотя бы иногда показывай мне свою любовь

Rainy days never say goodbye

To desire when we are together

Rainy days growing in your eyes

Tell me where's my way



Известно, что rainy days в отличие от sunny days или blue sky всегда символизируют невзгоды. Что же касается desire, то это конечно сильное/страстное желание, но и сам его объект - желаемое/мечта.