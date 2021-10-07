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Эти девчонки рубили металл! Их звали Crucified Barbara

Эти девчонки рубили металл! Их звали Crucified Barbara (5 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2021 07:54
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Crucified Barbara   видео   группА   металл   музыка   песни   рок   фото   
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Шведская хэви-метал-группа Crucified Barbara была этакой смесью Warlock с Motorhead в одном флаконе и продолжала славные традиции ветеранов.

И вроде бы этот квартет не привнес в жанр ничего нового – рубили вполне себе традиционную тяжелую музыку. Только в команде играли исключительно девушки. Барышни наяривали металл яростно и самозабвенно. Но в 2016 году их творческий запал иссяк. Группа объявила о распаде.

Если бы в конце 80-х мне кто-то сказал бы, что зарубежные метал-команды будут ездить по российским городам и весям, я бы подумал, что пора вызывать санитаров. Это сегодня такие шоу стали обыденностью. А в то далекое время мировые звезды были для нас все равно, что марсиане. Их концерты в наших родных городах казались фантастикой.

И вот однажды к нам на Юг пожаловала Доро Пеш собственной персоной. Да не одна, а с разогревающей командой – Crucified Barbara. Дело было в 2006 году. Молодые и озорные барышни явно хотели понравиться. Много рассказывали о себе на пресс-конференции, охотно фотографировались, раздавали автографы. И, конечно, как следует дали жару на концерте!

Признаться, я не очень люблю разогревы перед выступлением любимых артистов. Но в тот раз у меня впервые в жизни не возникло желания запустить чего-нибудь на сцену. Разогрев получился едва ли не лучше основного сета. Этих заводных шведок публика долго не хотела отпускать. Настолько мощно они зажгли!


С тех пор я периодически следил за успехами этой группы. Не могу сказать, что их творчество мне нравилось от первой до последней песни. Но те четыре альбома, которые барышни выпустили за свою недолгую по мировым меркам карьеру, заслуживают внимания и уважения. Очень немногие молодые банды сегодня способны рубить настоящий, ничем незамутненный металл. Так сказать, в лучших традициях жанра. А тем более, девушки.

Интересно, что в начале своей карьеры в 1998 году группа играла панк-рок. И только спустя несколько лет, аккурат к записи своего дебютника девушки переключились на тяжелый металл – очень сочный и агрессивный. Помимо песен собственного сочинения, в их репертуаре были и кавер-версии. На концертах они исполняли, например, утяжеленные версии композиций Motorhead– Killed by Death и Please Don’t Touch. Хотя, казалось бы, куда уж тяжелее оригиналов-то.


Группа без устали колесила с гастролями. Выступала на фестивалях, разогревала суперзвезд тяжелой музыки. Карьера шла по нарастающей. Девчонки исколесили всю Европу, их альбомы пользовалась успехом и в США. Кто бы что ни говорил о кризисе тяжелой музыки, но классический хэви-метал всегда найдет своего слушателя. Казалось бы, девушкам творить да радоваться жизни.


Но летом 2016 года Crucified Barbara прекратила свою деятельность. Вокалистка и гитаристка Mia Coldheart анонсировала сольный проект. Остальные три участницы – Klara Force (гитара), Ida Evileye (бас) и Nicki Wicked (барабаны) – создали новую группу под названием The Heard. Но судя по всему, ни один из проектов так и не выстрелил. А сама Crucified Barbara так и не смогла стать чем-то большим, чем просто еще одной хорошей тяжелой группой.

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Метки: Crucified Barbara   видео   группА   металл   музыка   песни   рок   фото   
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thor2006 10 минут назад
"распятая Барбара" - название в честь великомученицы Варвары Илиопольской?
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22k
Ваня 3 минуты назад
нормальная группа была, хоть я и не фанат их...
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