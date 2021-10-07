Эти девчонки рубили металл! Их звали Crucified Barbara

И вот однажды к нам на Юг пожаловала Доро Пеш собственной персоной. Да не одна, а с разогревающей командой – Crucified Barbara. Дело было в 2006 году. Молодые и озорные барышни явно хотели понравиться. Много рассказывали о себе на пресс-конференции, охотно фотографировались, раздавали автографы. И, конечно, как следует дали жару на концерте!

Признаться, я не очень люблю разогревы перед выступлением любимых артистов. Но в тот раз у меня впервые в жизни не возникло желания запустить чего-нибудь на сцену. Разогрев получился едва ли не лучше основного сета. Этих заводных шведок публика долго не хотела отпускать. Настолько мощно они зажгли!