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Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды

Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды

Автор:
25 сентября 2022 13:44
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   природа   птица   
847
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Животные могут делать довольно странные вещи, когда пытаются привлечь партнера. Два вида птиц, Западноамериканская поганка и поганка Кларка, фактически бегают по поверхности воды.

Источник:

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Метки: дикие животные   животные   природа   птица   
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1  комментарий
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Shtoppi Час назад
Люди тоже вон как по воде бегают когда очень надо)))))))))))))
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