Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды

847
3
1
Животные могут делать довольно странные вещи, когда пытаются привлечь партнера. Два вида птиц, Западноамериканская поганка и поганка Кларка, фактически бегают по поверхности воды.
В мире на самом деле полно удивительный существ, которые, казалось бы, обладают суперспособностями. Например, мы как-то раз рассказывали о рыбах, которые научились летать. А как насчет животных, которые умеют ходить по воде?
Если отбросить все религиозные подвиги, то практически ни одно живое существо не умеет ходить по воде. Пожалуй, такая способность есть только у насекомых и мошек, но они передвигаются по водной поверхности благодаря очень легкому весу собственного тела. Так что удивительно, что на планете есть существа, которые могут весить около двух килограммов и ходить по воде. Именно ходить, а не плавать! Такой способностью обладают два вида птиц: поганка Кларка и Западноамериканская поганка.
Если отбросить все религиозные подвиги, то практически ни одно живое существо не умеет ходить по воде. Пожалуй, такая способность есть только у насекомых и мошек, но они передвигаются по водной поверхности благодаря очень легкому весу собственного тела. Так что удивительно, что на планете есть существа, которые могут весить около двух килограммов и ходить по воде. Именно ходить, а не плавать! Такой способностью обладают два вида птиц: поганка Кларка и Западноамериканская поганка.
Долгое время ученые не могли понять, как этим существам удается передвигаться по поверхности. Конечно, по времени эта пробежка занимает около 7 секунд, но за этот период поганки способны пройти около двадцати метров. Они именно идут по воде, передвигая по ней своими лапами.
Правда, наблюдать за этой способностью можно только в определенный период: поганки так ходят лишь во время брачных заигрываний. Именно поэтому эту «прогулку» невозможно повторить в лабораторных условиях, поэтому ученые долго не могли понять, как таким тяжелым птицам удается этот трюк.
Правда, наблюдать за этой способностью можно только в определенный период: поганки так ходят лишь во время брачных заигрываний. Именно поэтому эту «прогулку» невозможно повторить в лабораторных условиях, поэтому ученые долго не могли понять, как таким тяжелым птицам удается этот трюк.
Помогло хорошее оборудование: пробежки сняли на камеру с хорошим разрешением в 2015 году, и все встало на свои места. Дело в том, что у поганок достаточно широкие ноги, напоминающие ласты, как и у многих других водоплавающих птиц. Они ими очень быстро передвигают, за секунду способны делать 20 шагов. К тому же ноги эти птицы поднимают в стороны, что позволяет лучше держаться на поверхности. В итоге скорость и необычный способ ходьбы позволяет поганкам устраивать небольшие 7-секундные пробежки. Выглядит это весьма зрелищно.
Конечно, 7 секунд может показаться не особо долгой прогулкой, однако для такой большой птицы это весьма впечатляюще. Многие ученые даже называют эту способность магией.
Конечно, 7 секунд может показаться не особо долгой прогулкой, однако для такой большой птицы это весьма впечатляюще. Многие ученые даже называют эту способность магией.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В сафари-парке носороги ударили машину семьи с детьми
- Лежащие белки наводнили улицы и парки в США
- Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
- Фотограф прождал 8 часов на жаре, чтобы сделать снимок льва
- 20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой
Метки: дикие животные животные природа птица
Новости партнёров