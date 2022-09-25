Cамые тяжелые существа, способные бегать по поверхности воды

В мире на самом деле полно удивительный существ, которые, казалось бы, обладают суперспособностями. Например, мы как-то раз рассказывали о рыбах, которые научились летать. А как насчет животных, которые умеют ходить по воде?



Если отбросить все религиозные подвиги, то практически ни одно живое существо не умеет ходить по воде. Пожалуй, такая способность есть только у насекомых и мошек, но они передвигаются по водной поверхности благодаря очень легкому весу собственного тела. Так что удивительно, что на планете есть существа, которые могут весить около двух килограммов и ходить по воде. Именно ходить, а не плавать! Такой способностью обладают два вида птиц: поганка Кларка и Западноамериканская поганка.