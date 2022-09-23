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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Поясню:
Ты токарь (к примеру), и тебе за смену нужно выточить 10 деталей и это будет стоить 8 рублей. Ты хочешь заработать больше и каждую смену делаешь 15 деталей не в ущерб качеству (ОТК не дремлет). В конце месяца ты получаешь ЗП и радостно уже прикидываешь, как скоро сможешь накопить на первый взнос за кооперативную квартиру, НО !!! Ты забыл про "нормировщиков". Теперь за смену ты должен делать 15 деталей не в ущерб качеству и это будет стоить 8 рублей.
По этому новичкам в курилке сразу объясняли "политику и партию".