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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
23 сентября 2022 09:53
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1263
21
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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21  комментарий
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5k
Copycat 3 часа назад
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Главное не размер
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15k
Александр 23 минуты назад
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Ага, сегодня рекорд, завтра норма. Жиза, по работе знаю
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2k
Dr. Zoidberg 36 минут назад
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В общем-то так и было, если говорить о заводе.
Поясню:
Ты токарь (к примеру), и тебе за смену нужно выточить 10 деталей и это будет стоить 8 рублей. Ты хочешь заработать больше и каждую смену делаешь 15 деталей не в ущерб качеству (ОТК не дремлет). В конце месяца ты получаешь ЗП и радостно уже прикидываешь, как скоро сможешь накопить на первый взнос за кооперативную квартиру, НО !!! Ты забыл про "нормировщиков". Теперь за смену ты должен делать 15 деталей не в ущерб качеству и это будет стоить 8 рублей.
По этому новичкам в курилке сразу объясняли "политику и партию".
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2k
Antarno 52 минуты назад
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Подписка за 499
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38k
Александр 2 часа назад
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по привычке перемотал на самый интересный момент )
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38k
Александр 2 часа назад
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уже не думает о других бабах )
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38k
Александр 2 часа назад
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Я хочу на эту тусу )
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349
Лютый вам Бетховен 3 часа назад
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Клопы.
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5k
Copycat 3 часа назад
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так и правильно, нытиков не любят)
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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уже видел значит
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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демон, зайка, это демон
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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дура-баба, физику не учила нихер
поле в трансформаторе электромагнитное, наружу нихера нету, все в трансформаторном сердечнике и болтается....
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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та и пусть тащит
дизайнер уже привык
зато может сверху срать на всех
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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хочется толстую палочку между ног ????
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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та он такой же, только на работе по 12 часов
и его епут ежедневно, по 5-6 часов, невынимая....
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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еще бы, всю жисть не жрать, чтобы жопа не росла...а тут - шаурма !
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92k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Комментарий к фото
бабам тоже нравится "ляснуть" по красивой жопе, факт.
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