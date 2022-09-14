«Хорошо» только на бумаге: оружие Второй мировой войны, не оправдавшее ожидания

Война, как правило, становится полигоном для испытания новых видов вооружения. Правда, как и везде, бывает такое, что гладко всё выходит только на бумаге. Случалось подобное и с оружием Второй мировой войны.
И начнём с японского самолёта «Йокосука MXY-7 Ohka», созданного в 1944 году. На борт грузилось до 1 тыс. кг взрывчатки, после чего его запускали при помощи ракеты-носителя для поражения американских кораблей. Вот только направлять самолёт в цель должен был направлять лётчик-камикадзе, фактический сидящий на взрывчатке.
К слову, у японцев были и пловцы-камикадзе. Около 6 тыс. человек специально обучили пользоваться водолазным снаряжением, чтобы они могли нырять с 5-метровой бамбуковой палкой, на конце которой размещалось 15 кг. взрывчатки. При этом людей намеренно утяжеляли 9 кг. свинца, чтобы они случайно не всплыли на поверхность.
Как не трудно догадаться, их задача заключалась в том, чтобы приблизиться к вражескому кораблю и ткнуть в него палкой.
В 1942 году немцы запустили выпуск управляемых мин «Голиаф», которые должны были помочь вермахту уничтожать хорошо укрепленные огневые позиции врага. Вот только на деле гусеничная машинка, нёсшая на себе 66-килограммовую бомбу, постоянно ломалась или застревала.
В итоге «Голиафы» сгодились только американцам, которые катались на трофейных минах в Нормандии.
Вообще, не секрет, что фашистская Германия была помешана на супероружии, которое, в большинстве случаев, либо вообще не применялось, либо было задействовано один раз. Как, например, суперпушка «Густав» калибра 807 мм. Это железнодорожное орудие позиционировалось как осадное и использовалось единожды при штурме Севастополя. Было произведено 42 выстрела снарядами весом почти в 5 тонн, правда, особого толку от этого не было.
Отметились спорным оружием и британцы, создавшие «не вращающиеся ракеты» в 1941 году. Суть заключалась в том, что их сбрасывали с парашютом, чтобы на некоторое время они зависали в воздухе, создавая некое минное поле для немецких штурмовых самолётов. Правда, как показала практика, основную угрозу они несли вовсе не для авиации противника.
В 1942 году в американцы опробовали в Северной Африке М1 «Базуку», которая показала себя не слишком хорошо. И это неудивительно, ведь дальность стрельбы составляла всего 150 метров, представляя куда большую угрозу для самого стрелка. При этом указанное расстояние вовсе не гарантировало поражение цели, поэтому для пущей уверенности необходимо было приблизиться к бронетехнике ближе, чем на 100 метров.
Хуже в плане стрельбы выглядел британский пистолет-пулемёт STEN MK 2, который, из-за его простоты, мог собрать любой дед у себя в гараже. Сделанное на скорую руку оружие часто клинило. И это при том, что дальность стрельбы у него составляла всего 70 метров.
Однако лидером по странности среди стрелкового оружия, без сомнения, является немецкий «Krummerlauf». Оружие с согнутым стволом, которое должно было сохранить больше жизней во время уличных боёв, пробовали сделать ещё в Первую мировую войну, однако довести его до ума инженеры рейха так и не сумели. Впрочем, сегодня нечто подобное применяется спецназом.
В одной из публикаций мы уже говорили о зажигательных летучих мышах, которых планировали использовать американцы. Однако задействовать животных, чтобы «поджечь Европу» планировали и англичане. Для этого они начинили 100 мёртвых крыс взрывчаткой и планировали разбросать вблизи немецких котельных.
По задумке немецкие охранники должны были бросить мёртвое животное в топку, спровоцировав взрыв важного стратегического объекта. Правда, реализовать план так и не вышло, поскольку груз был перехвачен силами вермахта.
Источник:
АНТИФИШКИ
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