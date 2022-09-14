«Хорошо» только на бумаге: оружие Второй мировой войны, не оправдавшее ожидания

Как не трудно догадаться, их задача заключалась в том, чтобы приблизиться к вражескому кораблю и ткнуть в него палкой.

В 1942 году немцы запустили выпуск управляемых мин «Голиаф», которые должны были помочь вермахту уничтожать хорошо укрепленные огневые позиции врага. Вот только на деле гусеничная машинка, нёсшая на себе 66-килограммовую бомбу, постоянно ломалась или застревала.

В итоге «Голиафы» сгодились только американцам, которые катались на трофейных минах в Нормандии.