"13 необычных вещей, которые не встретишь каждый день"

Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать каждый день, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите сюрпризы, которые преподнесла людям повседневная жизнь.

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Группа рыбаков из города Арика, Чили поймала "сельдяного короля" длиной 6 метров 0 Источник:

Храм Та Пром в городе Сием Рип, Камбоджа 0 Источник:

Цветочный градиент 0 Источник:

Селва Хуссейн, 39-летняя женщина из Великобритании, имеет полностью искусственное сердце, которое было имплантировано ей в 2017 году. Она носит блок питания в рюкзаке, и весит он около 6 кг. Женщина ждёт донорское сердце 0 Источник:

Кусочки Луны и Марса 0 Источник:

Самый высокий костер в мире, который в настоящее время строится в Крейгихилле Ларне, Ирландия 0 Источник:

Корвиале, Рим, одно из самых длинных жилых зданий, длиной 1 километр, в котором проживало около 8000 человек (1970-е годы). Здание построено изолированным, и являлось социальным экспериментом. Там есть магазины, услуги и медицинские учреждения 0 Источник:

Лестница на небеса, Гонолулу, Гавайи 0 Источник:

Ископаемые морские звезды 0 Источник:

Дерево выросло, сделав своей частью велосипед 0 Источник:

Скала-идол в Бримхэм-Рокс в Англии 0 Источник:

Летающая змея скользит со скоростью от 8 до 10 метров в секунду 0 Источник:

Кинетическая световая скульптура художника Ивана Блэка, Уэльс, Великобритания