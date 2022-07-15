"13 необычных вещей, которые не встретишь каждый день"

1109
13
2
Мы всегда наблюдаем что-то интересное и необычное, когда путешествуем по новым местам. А жизнь продолжает нам доказывать каждый день, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться. В этом посте вы увидите сюрпризы, которые преподнесла людям повседневная жизнь.
Селва Хуссейн, 39-летняя женщина из Великобритании, имеет полностью искусственное сердце, которое было имплантировано ей в 2017 году. Она носит блок питания в рюкзаке, и весит он около 6 кг. Женщина ждёт донорское сердце
Самый высокий костер в мире, который в настоящее время строится в Крейгихилле Ларне, Ирландия
Корвиале, Рим, одно из самых длинных жилых зданий, длиной 1 километр, в котором проживало около 8000 человек (1970-е годы). Здание построено изолированным, и являлось социальным экспериментом. Там есть магазины, услуги и медицинские учреждения
Кинетическая световая скульптура художника Ивана Блэка, Уэльс, Великобритания
Торты в виде повседневных предметов
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 увлекательных снимков всяких необычностей
- 15 везунчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
- 15 человек, которым попались находки - одна на миллион
- 15 поразительных вещей, которые не встретишь каждый день
- 15 вещей, которые мало кто видел в жизни
Новости партнёров
может заменить на
"13 необычных вещей, которые встретишь не каждый день"???