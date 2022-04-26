17 занимательных вещей, которые не встретишь каждый день

1571
18
Мир не перестаёт нас удивлять, и благодаря интернету мы каждый день узнаём что-то новое и интересное. Фотографии необычных вещей и явлений в этом посте, пополнят вашу копилку знаний.
Редкая фотография Вакиты - это самая маленькая морская свинья и самое редкое млекопитающее на планете. По данным учёных в живых осталось всего 10 особей
×
×
Перевернутая статуя сэра Чарльза Латроба. Статуя воплощает представление о том, что университеты должны перевернуть идеи науки. Сэр Чарльз был известен в середине девятнадцатого века своей пропагандой улучшения образования в Мельбурне (Австралия)
Братья Хантер выполняют механическую проверку в воздухе, во время их 23-дневного непрерывного полета в 1930 году. Во время полета другой самолет периодически снабжал их продовольствием и топливом
рейди Франклин Стайлз-младший родился с генетической инвалидностью, известной как эктродактилия, и выступал на карнавалах под сценическим именем “мальчик-Омар”
Самым высоким человеком в истории был Роберт Уодлоу. Вот он со своими родителями и братьями и сестрами в 1935 году
4000-летний вагон раскопан в деревне Лчашен в окрестностях озера Севан и сохранился в армянском музее
Этот котик имеют дополнительную пару ушей. Это необычное количество ушей является результатом рецессивной генетической мутации
Названный "Императрицей Уругвая", это самая большая аметистовая жеода в мире. Имея ошеломляющую высоту 3,27 метра, жеода весит 2,5 тонны
Этот дом в Италии вращается в поисках солнца. Механизм позволяет изменять ландшафт и приводить в действие солнечные батареи
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 15 невероятных вещей, которые происходят здесь и сейчас
- 15 исключительных вещей, которые не каждый день увидишь
- 15 фотографий, которые расскажут больше, чем энциклопедия
- 15 редкостей, которые не встретишь каждый день
- 15 обычных вещей, которые отлично замаскировались
Новости партнёров