В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить провокацию на финале ЧМ

Бунта вагин на футбольном поле не случилось. Феминисты и прочие иноагенты-активисты грустят.
Давно забытая общественностью группа Pussy Riot решила напомнить о себе во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Но не задалось. Служба безопасности стадиона задержала "бунтующих кисок" за несколько секунд до того, как они попытались выбежать на стадион после победы сборной Аргентины.
Отмечается, что в неудавшейся акции планировали принять участие иноагенты Пётр Верзилов и Вероника Никульшина. Целью протеста было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране, заявили в организации «Кино за мир» (Cinema for Peace).
Тем не менее "активисты" смогли провести одну акцию во время матча США и Ираном. Правда, тогда они находились на трибунах, не хотели привлекать внимание перед "генеральным выступлением", и протестным элементом стали лишь надписи на футболках Woman Life Freedom в поддержку иранских женщин.
Издатель "Медиазоны" (признана СМИ-иноагентом) Пётр Верзилов и Никульшина сейчас находятся в обезьяннике. Верзилов в России находится в уголовном розыске, и дома его очень ждут. Однако выдадут ли его российской стороне, пока неизвестно.
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