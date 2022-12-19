В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить провокацию на финале ЧМ

Давно забытая общественностью группа Pussy Riot решила напомнить о себе во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Но не задалось. Служба безопасности стадиона задержала "бунтующих кисок" за несколько секунд до того, как они попытались выбежать на стадион после победы сборной Аргентины.



Отмечается, что в неудавшейся акции планировали принять участие иноагенты Пётр Верзилов и Вероника Никульшина. Целью протеста было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране, заявили в организации «Кино за мир» (Cinema for Peace).