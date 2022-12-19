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В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить провокацию на финале ЧМ

В Катаре задержали участников Pussy Riot, планировавших устроить провокацию на финале ЧМ

Автор:
19 декабря 2022 12:21
Сообщество : Криминал
Метки: pussy riot   задержание   катар   провокация   протест   чемпионат мира   
3955
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Бунта вагин на футбольном поле не случилось. Феминисты и прочие иноагенты-активисты грустят.

Давно забытая общественностью группа Pussy Riot решила напомнить о себе во время чемпионата мира по футболу в Катаре. Но не задалось. Служба безопасности стадиона задержала "бунтующих кисок" за несколько секунд до того, как они попытались выбежать на стадион после победы сборной Аргентины.

Отмечается, что в неудавшейся акции планировали принять участие иноагенты Пётр Верзилов и Вероника Никульшина. Целью протеста было привлечение внимания к военным действиям на Украине, заключению Алексея Навального и притеснению женщин в Иране, заявили в организации «Кино за мир» (Cinema for Peace).

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Тем не менее "активисты" смогли провести одну акцию во время матча США и Ираном. Правда, тогда они находились на трибунах, не хотели привлекать внимание перед "генеральным выступлением", и протестным элементом стали лишь надписи на футболках Woman Life Freedom в поддержку иранских женщин.

Издатель "Медиазоны" (признана СМИ-иноагентом) Пётр Верзилов и Никульшина сейчас находятся в обезьяннике. Верзилов в России находится в уголовном розыске, и дома его очень ждут. Однако выдадут ли его российской стороне, пока неизвестно.

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Метки: pussy riot   задержание   катар   провокация   протест   чемпионат мира   
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48  комментариев
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388k
Алексей 2 часа назад
надеюсь их повесят на кране. ну или хотя бы навсегда упрячут в свою тюрьму
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5k
мемфрид 2 минуты назад
Секир бошка, пожалуйста
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9k
Летучий Мыш 4 минуты назад
Какие упорные мазохисты
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1k
Vladislav Grigorenko 7 минут назад
Это прогресс и равноправие в культуре для дебилов. Раньше слово "хуй" на заборе писали, теперь - "[мат]" на собственном туловище.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 9 минут назад
Лет по 10 вкатали бы им, по Катарским законам. Пусть бы тогда "мировая общественность" в лице помойкиных сми доказывала, что они "хорошие"
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3k
Станнис 23 минуты назад
они думали это не Катар, а катер...
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604
Kra Полчаса назад
"Как интересно люди живут! Туда бежали за ними гнались, обратно бегут за ними опять гонятся!" (с)
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Верзилов "бунтующее очко"? "Киски" ведь нет у него
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32k
Fat Lynx 38 минут назад
Было бы не плохо, если бы наш Темнейший договорился с их Светлейшим, чтобы их там полечили через манапупу.
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32k
gfjhtgfjhf 46 минут назад
Ипанутым нет покоя...
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24k
ПаганецЪ 49 минут назад
Всё никак не угомонятся... Ну-ну, у арабов законы не как у нас.
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9
Александр 50 минут назад
Зачем их вообще выпустили из тюрьмы? Путь напорятся за что борются!
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29k
Владимир 57 минут назад
Ну может хоть сейчас их наконец то повесят.
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14k
Jearom 59 минут назад
нахрен надо его сюда везти! там пусть ему отрубят что-нибудь и пусть дальше сидит.
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30k
Ashabad Час назад
Походу, чемпионат всё-таки имел некие позитивные моменты...

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1k
Alex Час назад
Скорее бы их казнили.
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479
Роман Час назад
Когда же этих [мат] пристроят в места не столь отдалённые? Задолбали эти шалавы
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0
Сергей Роман 51 минуту назад
..., полные фекалий. С верхним расположением ховнобака.
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71k
Доктор Джонс Час назад
Нет покоя ипанутым...
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4k
Babangdida Час назад
Им повезло что их задержали. Наказание за подобное в шариате - забить камнями.
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6k
Том Сойер Час назад
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2k
Игорь Час назад
казнят? ну или хотя бы посидеть дадут несколько лет?
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