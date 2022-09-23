Как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах

Как должен выглядеть идеальный мужчина? На этот вопрос в каждой стране мира вам ответят по-разному. Дело в том, что общепринятое определение мужской красоты сильно варьируется от одной культуры к другой. Многие мужчины, как и женщины, стараются следовать современным тенденциям привлекательности и моды, чтобы повысить свой статус и самооценку. Самым удивительным является то, что одни считают объективно красивым, может категорично не понравиться остальным и стать для них полной неожиданностью. Эти особенности измерения красоты способны любого сбить с толку и запутать.

США и Канада — Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд