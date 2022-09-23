Как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах

В каждой стране свой идеал мужской красоты. Предлагаю вам посмотреть, как согласно опросам выглядят эталоны мужской красоты в разных странах мира. А кого бы из знаменитостей мужского пола вашей страны вы бы назвали идеалом красоты?
Как должен выглядеть идеальный мужчина? На этот вопрос в каждой стране мира вам ответят по-разному. Дело в том, что общепринятое определение мужской красоты сильно варьируется от одной культуры к другой. Многие мужчины, как и женщины, стараются следовать современным тенденциям привлекательности и моды, чтобы повысить свой статус и самооценку. Самым удивительным является то, что одни считают объективно красивым, может категорично не понравиться остальным и стать для них полной неожиданностью. Эти особенности измерения красоты способны любого сбить с толку и запутать.
США и Канада — Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд
По версии журнала «People», самыми привлекательными мужчинами США за последние 3 года являются Пол Радд, известный по фильму «Человек-муравей», Майкл Б. Джордан, заявивший о себе в «Чёрной пантере» и певец Джон Ледженд.
Индия — Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан
Согласно проведённому опросу платформой «Outlook», самыми красивыми мужчинами Индии являются актёры Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан. Любопытно, но когда-то СМИ называли лицо Шах Рукх Кхана «уродливым, нетрадиционным и, как ни странно, недостаточно шоколадным».
Китай — Сяо Чжань и Ван Ибо
1 июля 2022 года завершился пятимесячный глобальный опрос журнала «Nubia Magazine» под названием «Самый красивый мужчина в мире». Певец Сяо Чжань из Китая был назван самым красивым мужчиной в мире в 2022 году. За ним следует известная звезда k-pop южнокорейский певец и автор песен Ким Тэ Хён, а на третьем месте разместился другой китайский актер Ван Ибо. Лидеры получили большинство голосов из Китая, США, Таиланда.
Турция — Керем Бурсин и Джан Яман
«Nubia Magazine» смогли определить и самых красивых турецких актёров. Ими оказались Керем Бурсин и Джан Яман.
Великобритания — Том Харди и Ричард Мэдден
В 2021 году издание «The Sun» отдало Тому Харди титул самого красивого мужчины Великобритании. Недавно проведённое исследование «Scottish DailyExpress» продемонстрировало, что уже в этом году его место может занять Ричард Мэдден.
Филиппины — Олден Ричардс и Джош Каллен Сантос
Самыми привлекательными мужчинами Филиппин, согласно онлайн-опросу, оказались Джош Каллен Сантос из мужской группы SB19 и актёр Олден Ричардс.
Южная Корея — Ким Сонхо и Пак Хёншик
В Южной Корее тоже есть свои особенные каноны красоты. Согласно проведённому опросу среди читателей издания «Kpopmap», самыми привлекательными мужчинами-актёрами являются Ким Сонхо и Пак Хёншик.
Мексика — Райан Гузман и Диего Бонета
В список самых привлекательных мексиканцев вошли актёры Диего Бонета и Райан Гузман. Они заняли первые 2 места.
Германия — Кен Дукен и Макс Римельт
Актёры Макс Римельт и Кен Дукен были названы самыми привлекательными немецкими мужчинами.
Италия — Рауль Бова и Джулио Беррути
Самыми привлекательными итальянскими мужчинами-знаменитостями, по версии редакции «Otakus Notes», считаются Рауль Бова и Джулио Беррути.
Нидерланды — Михиль Хьюсман и Арье Бумсма
В Нидерландах особенно ценится рост мужчины, ведь в этой стране живут одни из самых высоких людей в мире. Телеведущий Арье Бумсма и актёр Михиль Хьюсман попали в список самых привлекательных голландских мужчин. Их рост соответствует необходимым стандартам, к тому же оба имеют достаточно мускулистое тело и шикарную бороду.
Австралия — Хью Джекман и Крис Хемсворт
Австралийские стандарты мужской красоты предполагают высокий рост и накачанные мускулы. В список самых привлекательных мужчин Австралии попали Крис Хемсворт и Хью Джекман.
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АНТИФИШКИ
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И вот, по мнению большинства британских "красавиц", как выглядит красивый мужчина из нашей страны, причём ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ особенностью у русских красавцев должны быть - могучие плечи (ну, видать, чего нет у большинства мужчина-британцев) :
Ты тут баб ожидал увидеть?