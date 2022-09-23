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Как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах

Как выглядят эталоны мужской красоты в разных странах

Автор:
23 сентября 2022 08:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   знаменитости   идеал   люди   мужчины   подборка   
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В каждой стране свой идеал мужской красоты. Предлагаю вам посмотреть, как согласно опросам выглядят эталоны мужской красоты в разных странах мира. А кого бы из знаменитостей мужского пола вашей страны вы бы назвали идеалом красоты?

Как должен выглядеть идеальный мужчина? На этот вопрос в каждой стране мира вам ответят по-разному. Дело в том, что общепринятое определение мужской красоты сильно варьируется от одной культуры к другой. Многие мужчины, как и женщины, стараются следовать современным тенденциям привлекательности и моды, чтобы повысить свой статус и самооценку. Самым удивительным является то, что одни считают объективно красивым, может категорично не понравиться остальным и стать для них полной неожиданностью. Эти особенности измерения красоты способны любого сбить с толку и запутать.


США и Канада — Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд

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По версии журнала «People», самыми привлекательными мужчинами США за последние 3 года являются Пол Радд, известный по фильму «Человек-муравей», Майкл Б. Джордан, заявивший о себе в «Чёрной пантере» и певец Джон Ледженд.


Индия — Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан

Согласно проведённому опросу платформой «Outlook», самыми красивыми мужчинами Индии являются актёры Шах Рукх Кхан, Аамир Кхан и Ритик Рошан. Любопытно, но когда-то СМИ называли лицо Шах Рукх Кхана «уродливым, нетрадиционным и, как ни странно, недостаточно шоколадным».


Китай — Сяо Чжань и Ван Ибо

1 июля 2022 года завершился пятимесячный глобальный опрос журнала «Nubia Magazine» под названием «Самый красивый мужчина в мире». Певец Сяо Чжань из Китая был назван самым красивым мужчиной в мире в 2022 году. За ним следует известная звезда k-pop южнокорейский певец и автор песен Ким Тэ Хён, а на третьем месте разместился другой китайский актер Ван Ибо. Лидеры получили большинство голосов из Китая, США, Таиланда.


Турция — Керем Бурсин и Джан Яман

«Nubia Magazine» смогли определить и самых красивых турецких актёров. Ими оказались Керем Бурсин и Джан Яман.


Великобритания — Том Харди и Ричард Мэдден

В 2021 году издание «The Sun» отдало Тому Харди титул самого красивого мужчины Великобритании. Недавно проведённое исследование «Scottish DailyExpress» продемонстрировало, что уже в этом году его место может занять Ричард Мэдден.


Филиппины — Олден Ричардс и Джош Каллен Сантос

Самыми привлекательными мужчинами Филиппин, согласно онлайн-опросу, оказались Джош Каллен Сантос из мужской группы SB19 и актёр Олден Ричардс.


Южная Корея — Ким Сонхо и Пак Хёншик

В Южной Корее тоже есть свои особенные каноны красоты. Согласно проведённому опросу среди читателей издания «Kpopmap», самыми привлекательными мужчинами-актёрами являются Ким Сонхо и Пак Хёншик.


Мексика — Райан Гузман и Диего Бонета

В список самых привлекательных мексиканцев вошли актёры Диего Бонета и Райан Гузман. Они заняли первые 2 места.


Германия — Кен Дукен и Макс Римельт

Актёры Макс Римельт и Кен Дукен были названы самыми привлекательными немецкими мужчинами.


Италия — Рауль Бова и Джулио Беррути

Самыми привлекательными итальянскими мужчинами-знаменитостями, по версии редакции «Otakus Notes», считаются Рауль Бова и Джулио Беррути.


Нидерланды — Михиль Хьюсман и Арье Бумсма

В Нидерландах особенно ценится рост мужчины, ведь в этой стране живут одни из самых высоких людей в мире. Телеведущий Арье Бумсма и актёр Михиль Хьюсман попали в список самых привлекательных голландских мужчин. Их рост соответствует необходимым стандартам, к тому же оба имеют достаточно мускулистое тело и шикарную бороду.


Австралия — Хью Джекман и Крис Хемсворт

Австралийские стандарты мужской красоты предполагают высокий рост и накачанные мускулы. В список самых привлекательных мужчин Австралии попали Крис Хемсворт и Хью Джекман.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   знаменитости   идеал   люди   мужчины   подборка   
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9  комментариев
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10k
MakDag Час назад
Мужчина должен быть чуть красивей обезьяны, поэтому выбираю теннисистов братьев Уильямс.
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19k
ЦСКА Полчаса назад
Sweden
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Немножко не по теме, но достаточно близко :
Британский дамский онлайн-сервис проводил опрос своих подписчиц, как они представляют мужчин-красавцев из разных стран.
И вот, по мнению большинства британских "красавиц", как выглядит красивый мужчина из нашей страны, причём ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ особенностью у русских красавцев должны быть - могучие плечи (ну, видать, чего нет у большинства мужчина-британцев) :
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6k
donembro Полчаса назад
Бабы где? Я на мужиков должен пялиться?
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11k
El Niño 49 минут назад
А почему не я?! Во время опроса мои фотографии вообще показывали?
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156
Андрей Л 2 часа назад
Ну автору виднее, мне вообще пох на эталоны мужской красоты, даже никогда не задумывался.
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Krasava

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