Актёр Том Харди принял участие в чемпионате по джиу-джитсу и занял первое место

Известный голливудский актёр Том Харди тайно выступил на открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Англии. Он одержал победу в каждом бою и занял первое место. В августе актёр также участвовал в благотворительном турнире.
О том, что 17 сентября звезда «Дороги ярости» принял участие в открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в английском городе Милтон-Кинс, сообщили несколько британских СМИ.
Харди, как и организаторы мероприятия, не афишировал, что будет выступать на турнире, и его появление стало для некоторых неожиданностью.
По словам Дэнни Эпплби, одного из спортсменов, которому пришлось стать оппонентом актёра, он был очень удивлён тому, что столкнулся со знаменитостью.
Я был ошарашен. А он сказал мне: «Просто забудь, что это я, и делай то же, что обычно». […]
Я, наверное, побывал где-то на шести турнирах и каждый раз занимал призовое место. Но он, наверное, один из самых серьёзных соперников, что у меня были. В этом смысле он уж точно соответствует своему образу Бэйна.
Дэнни Эпплби, борец
Источник:
Артист одержал победу в каждом бою на турнире, получив золотую медаль и сертификат на своё настоящее имя — Эдвард Харди. По словам участников и представителей компании-организатора, они были рады принять актёра на соревновании, а тот оказался «приятным и скромным человеком» и был не против сфотографироваться с поклонниками.
Харди обладает синим поясом по джиу-джитсу, неоднократно тайно участвовал в состязаниях и побеждал уже несколько раз. В августе 2022-го он занял первое место на благотворительном турнире в Вулверхэмптоне.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Примеры достойного поведения спортсменов
- Российские звёзды, у которых есть разряд мастера спорта
- Брэд Питт считает, что находится на заключительном этапе своей карьеры
- Актёр Том Хэнкс рассказал о своей привычке "врываться" на чужие свадьбы
- Три спортсмена, взявших "золото" благодаря благородству и человечности