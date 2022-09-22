Актёр Том Харди принял участие в чемпионате по джиу-джитсу и занял первое место

О том, что 17 сентября звезда «Дороги ярости» принял участие в открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в английском городе Милтон-Кинс, сообщили несколько британских СМИ.

Харди, как и организаторы мероприятия, не афишировал, что будет выступать на турнире, и его появление стало для некоторых неожиданностью.