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Актёр Том Харди принял участие в чемпионате по джиу-джитсу и занял первое место

Актёр Том Харди принял участие в чемпионате по джиу-джитсу и занял первое место

Автор:
22 сентября 2022 08:20
Сообщество : Спорт
Метки: Победа   Спорт   Том Харди   актер   в мире   джиу-джитсу   знаменитости   люди   чемпионат   
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Известный голливудский актёр Том Харди тайно выступил на открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в Англии. Он одержал победу в каждом бою и занял первое место. В августе актёр также участвовал в благотворительном турнире.

О том, что 17 сентября звезда «Дороги ярости» принял участие в открытом чемпионате по бразильскому джиу-джитсу в английском городе Милтон-Кинс, сообщили несколько британских СМИ.

Харди, как и организаторы мероприятия, не афишировал, что будет выступать на турнире, и его появление стало для некоторых неожиданностью.





По словам Дэнни Эпплби, одного из спортсменов, которому пришлось стать оппонентом актёра, он был очень удивлён тому, что столкнулся со знаменитостью.


Я был ошарашен. А он сказал мне: «Просто забудь, что это я, и делай то же, что обычно». […]

Я, наверное, побывал где-то на шести турнирах и каждый раз занимал призовое место. Но он, наверное, один из самых серьёзных соперников, что у меня были. В этом смысле он уж точно соответствует своему образу Бэйна.

Дэнни Эпплби, борец




Артист одержал победу в каждом бою на турнире, получив золотую медаль и сертификат на своё настоящее имя — Эдвард Харди. По словам участников и представителей компании-организатора, они были рады принять актёра на соревновании, а тот оказался «приятным и скромным человеком» и был не против сфотографироваться с поклонниками.


Харди обладает синим поясом по джиу-джитсу, неоднократно тайно участвовал в состязаниях и побеждал уже несколько раз. В августе 2022-го он занял первое место на благотворительном турнире в Вулверхэмптоне.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Победа   Спорт   Том Харди   актер   в мире   джиу-джитсу   знаменитости   люди   чемпионат   
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dima423 47 минут назад
красава)
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Александр Голованов 43 минуты назад
очень достойно!
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