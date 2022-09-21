Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца

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Эта свадебная традиция самая распространённая и есть практически во всех мировых культурах. Обручальное кольцо обычно надевается на безымянный палец и традиционно обычное гладкое.
А эта традиция пришла к нам ещё из Древнего Египта. Молодожёны того периода носили кольца из пеньки или тростника.
В Римской империи был обычай передавать перстень с печатью родителям невесты во время помолвки, что означало, что девушка становилась собственностью будущего мужа и он брал на себя за неё ответственность. Кольцо могло быть бронзовым, золотым или металлическим.
В Римской империи был обычай передавать перстень с печатью родителям невесты во время помолвки, что означало, что девушка становилась собственностью будущего мужа и он брал на себя за неё ответственность. Кольцо могло быть бронзовым, золотым или металлическим.
Круглая форма украшения, если опираться на объяснение традиции Плутархом, символизировала вечную любовь и бесконечность. А ношение на безымянном пальце объясняли анатомически: считалось, что от этого пальца до сердца шёл нерв. На других пальцах этого нерва не было.
Почему же в России обручальные кольца носят на правой руке, а в Западной Европе - на левой?
По версии католических священников, левая рука находится ближе к сердцу и также там располагался тот самый "нерв любви".
По версии католических священников, левая рука находится ближе к сердцу и также там располагался тот самый "нерв любви".
В Древней же Руси свадебные украшения носили на указательных пальцах. Когда была эпоха Российской империи кольцо переместили по примеру европейцев на безымянный палец.
Но разница была в том, что обручальное кольцо на левой руке обозначало, что человек - вдовец. Считалось, что правая рука - верная и правдивая, а левая - ненадёжная, Именно отсюда и идут выражения "пойти налево" и "быть правым".
Но разница была в том, что обручальное кольцо на левой руке обозначало, что человек - вдовец. Считалось, что правая рука - верная и правдивая, а левая - ненадёжная, Именно отсюда и идут выражения "пойти налево" и "быть правым".
Источник:
АНТИФИШКИ
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квадратные и треугольные с пальцами плохо сочетаются