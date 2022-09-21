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Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца

Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца

Автор:
21 сентября 2022 18:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   интересное   молодожены   правила   свадьба   традиции   
709
4
Эта свадебная традиция самая распространённая и есть практически во всех мировых культурах. Обручальное кольцо обычно надевается на безымянный палец и традиционно обычное гладкое.

Источник:

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Метки: Прошлое   интересное   молодожены   правила   свадьба   традиции   
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8  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Кольцо могло быть бронзовым, золотым или металлическим."-
-
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27k
Квантовый переход 6 секунд назад
В посты к минимализму нужно заходить ,тоько для того чтобы поставить минус и поржать на ее слабоумием.Она ,кстати,не поддерживает сво,и последовательница навального.
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4k
Babangdida 47 минут назад
Какими продвинутыми были римляне, знали про функцию нервной системы и могли проследить нервные пути! Или они этому у египтян научились?
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2k
bgv 2 часа назад
Круглое кольцо символизирует форму пальца
квадратные и треугольные с пальцами плохо сочетаются
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4k
SandMANn 2 часа назад
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minimalism

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