Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца

А эта традиция пришла к нам ещё из Древнего Египта. Молодожёны того периода носили кольца из пеньки или тростника.

В Римской империи был обычай передавать перстень с печатью родителям невесты во время помолвки, что означало, что девушка становилась собственностью будущего мужа и он брал на себя за неё ответственность. Кольцо могло быть бронзовым, золотым или металлическим.