FISHKINET
Сообщество RealFishki 909 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как монахини справляются со своим либидо

Как монахини справляются со своим либидо

Автор:
14 ноября 2022 19:55
Сообщество : RealFishki
Метки: Монашество   Церковь   интересное   правила   религия   традиции   целибат   
2049
7
Известно, что монашество - это ограничения, запреты и служение. Зародилось оно, кстати, в практике восточных религий, но сегодня больше ассоциируется с христианством.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Монашество   Церковь   интересное   правила   религия   традиции   целибат   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий Час назад
Вспомнилось:Идет монашка по лесу.
Вдруг из-за кустов выбегают 5 мужиков, насилуют её и убегают!
Монашка встает, отряхивается и говорит:
- Ууух... вдоволь и без греха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
31k
Teodor 11 минут назад
Монашка в купе беседует с моделью:
- Это колье я получила в подарок за ночь любви, а эту шубку - за две ночи любви, а вот ключи от Мезератти - её за три ночи любви.
Чуть позже в монастыре:
- Идите вы нахер, отец Феофан, с вашими карамельками..!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч 12 минут назад
Монашки сидят в монастыре. Прибегает старшая и кричит:
Сёстры, сёстры! К нам в монастырь морковку привезли!
Ура!
Дуры вы, дуры, она же тёртая!

Интересная подпись к анекдоту...
"Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны."
Это что бы по статье не пойти
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 24 минуты назад
А вибраторы на что? А раньше, когда из не было, обводились огурчиками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Юрий 45 минут назад
А с другой стороны: не хочешь быть монашкой - не будь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SolomonA Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin Час назад
Всё немного проще. Организм - штука разумная ( в отличии от человека). И он крайне не любит расходовать попусту энергию и поддерживать то, что человеку не нужно. Не будете заниматься физическим трудом - мышцы одрябнут, вплоть до атрофии ( если кто в гипсе долго был - помнит, как потом конечность выглядит). Будете жрать всякую легкоусвояемую дрянь - и с моторикой желудка будет тоже неладно. И с половыми гормонами та же история, эндокринная система у нас в принципе работает по принципу отрицательной обратной связи - отказ от половой жизни ведёт сначала к накоплению половых гормонов. а потом - их выработка начинает снижаться из-за снижения релизинг-гормонов. И всё - потребность в сексе падает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Shtoppi Час назад
<<Если на протяжении многих часов заниматься тяжёлым физическим трудом, то либидо может снизиться.>>
Почти как в концлагере, только по собственной воле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
"Я звезда!": полицейский удивился, задерживая блогершу, которая зашла в общепит с ножом
Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам
Кондуктор, нажми на тормоза: о пассажирах, спешащих по своим пассажирским делам
Набирающие популярность в сообществах
Заставлял ли Суворов французов прогуляться через канализацию Краковского замка?
Заставлял ли Суворов французов прогуляться через канализацию Краковского замка?
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Авария дня. Маршрутка опрокинулась на бок в результате ДТП в Пятигорске
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какое у тебя сегодня настроение?

Лучшие демотиваторы
Вопрос к автомобилистам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#девушки#подборка#дтп#автомобили#позитив#автомир
#Юмор#Прикол#история#страна#кино#Россия#США#знаменитости#сарказм#Ynews
#интересно#СССР#фотографии#картинки#Приколы#красота#аварии#найдено на ebay#авто аварии#фильм
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана Как индонезийцы умудряются пить кофе из перевёрнутого стакана Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца Откуда пошёл обычай новобрачным надевать кольца Странные правила этикета разных стран Странные правила этикета разных стран Почему традиционные британские булочки должны быть подгоревшими Почему традиционные британские булочки должны быть подгоревшими Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет Глаголы, которые используют многие, но в русском языке их нет

На что жалуетесь?

Вернуться