Как монахини справляются со своим либидо

Начать стоит с того, что в современном мире к уходу от мирского не принуждают ни семья, ни обстоятельства. Уход в монастырь в превалирующем большинстве случаев - это желание самой женщины. И сделать это не так-то просто.

Минимум год она пребывает в статусе послушницы, когда обеты не приняты и ещё можно всё отмотать назад. Она живёт практически также как монахини, но не является таковой.

Настоятельница и духовные наставники беседуют с женщиной, наблюдают за ней. Если становится понятно, что целибат ей не даётся или же она недостаточно крепка в своей вере, то в постриге могут отказать, предложив иное служение или возвращение в мир. Перед самим обрядом послушнице ещё не раз предлагают отказаться от монашества и тщательно продумать свой шаг.