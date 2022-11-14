Как монахини справляются со своим либидо

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Известно, что монашество - это ограничения, запреты и служение. Зародилось оно, кстати, в практике восточных религий, но сегодня больше ассоциируется с христианством.
И у католиков, и у православных служение в монастыре = целибат. Не обет безбрачия, а полностью отказ от какой-либо сексуальной жизни. Но люди, служащие богу, остаются людьми и у их организма есть такие же потребности, как и у тех, кто не стал отдавать свою жизнь вере.
При этом, православный священник может вступить в брак, а вот женщина, уходя в монастырь принимает обет безбрачия без вариантов.
При этом, православный священник может вступить в брак, а вот женщина, уходя в монастырь принимает обет безбрачия без вариантов.
Само слово "монах" образовалось от греческого корня "моно-", то есть один, одинокий. Монахини возлагают на себя обет безбрачия на всю жизнь. И не только безбрачия, а и простого общения с противоположным полом. Но монахини сталкивались и будут сталкиваться с соблазнами.
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В прошлом в монастырь люди уходили по самым разным причинам, частенько далёким от веры. И не все монахини могли выдержать испытание плотью и грешили.
Раньше средством защиты от соблазнов были изоляция и самоистязания. Монахини за стены обители просто не выходили и не видели мужчин, кроме священника, которого отбирали с особым тщанием. Изоляция могла доходить даже до абсолютного отшельничества и это был принцип - глаза не видят и соблазна нет.
Раньше средством защиты от соблазнов были изоляция и самоистязания. Монахини за стены обители просто не выходили и не видели мужчин, кроме священника, которого отбирали с особым тщанием. Изоляция могла доходить даже до абсолютного отшельничества и это был принцип - глаза не видят и соблазна нет.
Сегодня далеко не все православные и католические монастыри следуют правилам изоляции. Сегодня монахини часто выполняют функцию социального служения - ухаживают за стариками, сиротами, больными, поддерживают памятники культуры и архитектуры. И стало быть контактировать с противоположным полом приходится. Но за долгие годы выработалась практика поддержания целибата у сестёр в монастыре.
Начать стоит с того, что в современном мире к уходу от мирского не принуждают ни семья, ни обстоятельства. Уход в монастырь в превалирующем большинстве случаев - это желание самой женщины. И сделать это не так-то просто.
Минимум год она пребывает в статусе послушницы, когда обеты не приняты и ещё можно всё отмотать назад. Она живёт практически также как монахини, но не является таковой.
Настоятельница и духовные наставники беседуют с женщиной, наблюдают за ней. Если становится понятно, что целибат ей не даётся или же она недостаточно крепка в своей вере, то в постриге могут отказать, предложив иное служение или возвращение в мир. Перед самим обрядом послушнице ещё не раз предлагают отказаться от монашества и тщательно продумать свой шаг.
Минимум год она пребывает в статусе послушницы, когда обеты не приняты и ещё можно всё отмотать назад. Она живёт практически также как монахини, но не является таковой.
Настоятельница и духовные наставники беседуют с женщиной, наблюдают за ней. Если становится понятно, что целибат ей не даётся или же она недостаточно крепка в своей вере, то в постриге могут отказать, предложив иное служение или возвращение в мир. Перед самим обрядом послушнице ещё не раз предлагают отказаться от монашества и тщательно продумать свой шаг.
Именно осознанность становится базой для того, чтобы монахиня смогла выдержать целибат. В помощь ей предлагают особенные молитвы, чтобы защитить от соблазнов.
Но даже при осознанности живое и здоровое тело нельзя "убедить". Поэтому, к молитвам прибавляют тяжёлую и напряжённую жизнь.
Но даже при осознанности живое и здоровое тело нельзя "убедить". Поэтому, к молитвам прибавляют тяжёлую и напряжённую жизнь.
Депривация сна с ранними подъёмами, длинные службы и молитвы со стоянием на ногах или коленях. Ограниченная, постная пища также может помочь в уменьшении либидо.
Ну и защитой от соблазнов также считали и считают физический труд. Тех монахинь, которых одолевают сексуальные мысли и желания назначают на тяжёлые работы - трапезная, уборка. У многих обителей собственное хозяйство есть - ремесленные мастерские, огороды, пекарни. Если на протяжении многих часов заниматься тяжёлым физическим трудом, то либидо может снизиться.
Ну и защитой от соблазнов также считали и считают физический труд. Тех монахинь, которых одолевают сексуальные мысли и желания назначают на тяжёлые работы - трапезная, уборка. У многих обителей собственное хозяйство есть - ремесленные мастерские, огороды, пекарни. Если на протяжении многих часов заниматься тяжёлым физическим трудом, то либидо может снизиться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вдруг из-за кустов выбегают 5 мужиков, насилуют её и убегают!
Монашка встает, отряхивается и говорит:
- Ууух... вдоволь и без греха.
- Это колье я получила в подарок за ночь любви, а эту шубку - за две ночи любви, а вот ключи от Мезератти - её за три ночи любви.
Чуть позже в монастыре:
- Идите вы нахер, отец Феофан, с вашими карамельками..!
Сёстры, сёстры! К нам в монастырь морковку привезли!
Ура!
Дуры вы, дуры, она же тёртая!
Интересная подпись к анекдоту...
"Все анекдоты вымышлены. Совпадения с реальными людьми или событиями случайны."
Это что бы по статье не пойти
Почти как в концлагере, только по собственной воле.