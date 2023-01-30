<<Почему во время молитвы православные стоят, а католики сидят>>

Разделение традиции произошло в раннем Средневековье, ещё задолго до деления на католическую и православные ветви в 1054 году. До 6 века все христиане молились, усевшись на скамейки, а то и вовсе на пол. Но позже решили перейти к более суровым практикам и в церкви стало принято только стоять. Сидеть в современных церквях дозволяется только старым и больным - вдоль стен или в самом дальнем углу. И то, это скорее исключение - богослужение может идти несколько часов и все будут стоять.