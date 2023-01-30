<<Почему во время молитвы православные стоят, а католики сидят>>

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Православная и католическая церковь - это основные религиозные институты. И они очень разные: статусы священника, триединства Бога, иерархия. И особенно бросается в глаза одно различие.
У католиков центр церкви заставлен скамьями и во время проповеди молящиеся сидят. В православной же церкви центр свободен и во время богослужения все стоят.
Почему же сложилась такая традиция?
Почему же сложилась такая традиция?
Разделение традиции произошло в раннем Средневековье, ещё задолго до деления на католическую и православные ветви в 1054 году. До 6 века все христиане молились, усевшись на скамейки, а то и вовсе на пол. Но позже решили перейти к более суровым практикам и в церкви стало принято только стоять. Сидеть в современных церквях дозволяется только старым и больным - вдоль стен или в самом дальнем углу. И то, это скорее исключение - богослужение может идти несколько часов и все будут стоять.
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Всё потому, что православие изначально было более суровым. В представлении отцов этой христианской ветви опора в вере и стремление к Богу должно было быть в преодолении телесного.
Вот отсюда это символическое стояние - человек тянется вверх, к Богу, дисциплинирует свою плоть и совершает маленький подвиг преодоления физических мук.
Отсюда же, кстати, и обычаи брать на себя ограничения, которые называются аскезы. В этом отношении православие ближе к строгости ислама, нежели к западному христианству.
Вот отсюда это символическое стояние - человек тянется вверх, к Богу, дисциплинирует свою плоть и совершает маленький подвиг преодоления физических мук.
Отсюда же, кстати, и обычаи брать на себя ограничения, которые называются аскезы. В этом отношении православие ближе к строгости ислама, нежели к западному христианству.
У католиков подход другой. Здесь больше уделяется философским размышлениям и таинству общения человека с божественным началом.
В церковь можно войти в любую минуту - провести в ней сколько угодно времени, сесть, подумать. И вот для этого в храме и стоят скамьи. Часто у них есть особенная небольшая приступка впереди, чтобы любой желающий мог легко встать на колени.
В церковь можно войти в любую минуту - провести в ней сколько угодно времени, сесть, подумать. И вот для этого в храме и стоят скамьи. Часто у них есть особенная небольшая приступка впереди, чтобы любой желающий мог легко встать на колени.
Католики уверены, что телесные ограничения только отвлекают людей о размышлений о божественном и просто нет смысла добавлять физических ограничений во время молитвы. Если человеку захочется как-то дисциплинировать тело, то он это будет делать в частном порядке и по собственной воле.
Встают они во время богослужения только в исключительных случаях. Обычно, когда провожают в последний путь умершего, при чтении Евангелия и на венчании, когда в здание церкви входит невеста.
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- чем армян.
под клавесин, орган или фисгармонию, а у нас, православных -
без аккомпанемента?
- Дело в том, сын мой, что настоящий талант не пропьешь. А вот
клавесин - как нефиг делать.
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Ноги не держат под тяжестью грехов, вот и приходится сидя вымаливать.