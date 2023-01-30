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Почему во время молитвы православные стоят, а католики сидят

Почему во время молитвы православные стоят, а католики сидят

Автор:
30 января 2023 15:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Церковь   вера   интересное   правила   религия   традиции   
1526
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Православная и католическая церковь - это основные религиозные институты. И они очень разные: статусы священника, триединства Бога, иерархия. И особенно бросается в глаза одно различие.
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Метки: Церковь   вера   интересное   правила   религия   традиции   
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7  комментариев
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4k
Frank Borman 9 минут назад
Греческая православная церковь. Слева и справа скамейки. Кто хочет, сидит, кто не хочет, стоит в проходе. Обычно мужчины сидят справа, женщины слева.
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21k
BiZ 4 минуты назад
- грузин - он лучше, чем армян.
- чем лучше-то?
- чем армян.
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16k
Alex 5 минут назад
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3k
americos 15 минут назад
- Скажите, святой отец, а почему в католической церкви хор поет
под клавесин, орган или фисгармонию, а у нас, православных -
без аккомпанемента?
- Дело в том, сын мой, что настоящий талант не пропьешь. А вот
клавесин - как нефиг делать.
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10k
Shtoppi 39 минут назад
<<Почему во время молитвы православные стоят, а католики сидят>>
-----------
Ноги не держат под тяжестью грехов, вот и приходится сидя вымаливать.
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