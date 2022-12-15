В каких ещё религиях разрешено многожёнство

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Широко известно, что полигамные браки разрешены в исламе, где каждый мусульманин, согласно Корану, может заводить до четырёх жен.
Кроме ислама многожёнство допустимо также в буддизме, иудаизме и индуизме. Вот так, единственной религией, осуждающей полигамные браки, осталось христианство.
В иудаизме многожёнство становится приемлемым, если первая супруга бесплодна, при спасении женщины от нищеты или же в том случае, когда мужчина берёт под опеку вдову погибшего брака.
И согласно пятой книге Торы Второзаконие, женатый воин мог жениться второй раз на своей пленнице, если она соглашалась на это и принимала иудаизм.
И согласно пятой книге Торы Второзаконие, женатый воин мог жениться второй раз на своей пленнице, если она соглашалась на это и принимала иудаизм.
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У индусов тоже интересные правила многожёнства. Здесь несколько благоверных - это признак элитарности. Шудры, например, - низшая каста и им доступны лишь моногамные браки. Вайшьи допускают двоих супругов, кшатрии - трёх, а брахманы - не более четырёх.
В буддизме полигамные браки вообще никак не регламентированы. Человек сам решает, ориентируясь на свои жизненные цели: жениться ему несколько раз, один раз или вообще остаться холостым.
Почему в христианстве запрещено многожёнство.
Все конфессии (православие, протестантизм: католичество и древневосточные Церкви) рассматривают многожёнство как преступление. Библия говорит, что жена и муж - это одно целое и лишь первый брак благословлён Богом.
У католиков мужчина может расторгнуть брак и заново жениться только три раза. Первый брак - священный, второй - терпится как вынужденный позор, а третий - самое грязное действо, которое немногим лучше блуда.
Все конфессии (православие, протестантизм: католичество и древневосточные Церкви) рассматривают многожёнство как преступление. Библия говорит, что жена и муж - это одно целое и лишь первый брак благословлён Богом.
У католиков мужчина может расторгнуть брак и заново жениться только три раза. Первый брак - священный, второй - терпится как вынужденный позор, а третий - самое грязное действо, которое немногим лучше блуда.
Но были прецеденты. В середине 13 века Папа Римский дал разрешение на второй брак для графа Тюрингенского Эрнста Глейхена. Запрет был нарушен из-за дочери османского султана, которую Эрнст привёз из Крестового похода. Турчанка влюбилась в него и помогла ему бежать из отцовского плена.
В 1539 году пошёл наперекор правилам и основатель протестантизма - Мартин Лютер. Он благословил двоежёнца Филиппа Гессенского. Это был политических ход и Мартин просто испугался, что если он этого не сделает, то Филипп со всей армией перейдёт в католичество.
В 1539 году пошёл наперекор правилам и основатель протестантизма - Мартин Лютер. Он благословил двоежёнца Филиппа Гессенского. Это был политических ход и Мартин просто испугался, что если он этого не сделает, то Филипп со всей армией перейдёт в католичество.
С точки зрения эволюции человеку свойственны все формы брачных отношений: моногамия, полигамия, полигиния и полиандрия.
Исследователи проанализировали разные семьи в Танзании и пришли к выводу, что люди обоего пола жившие в полигамных браках - счастливее других. Важным фактором, повлиявшим на удовлетворённость жизнью, стало материальное благополучие и многожёнцы обычно состоятельны.
Кстати, британский эколог Вирпи Луммаа получила в 2008 году интересные данные, что многожёнцы живут дольше моногамных.
Исследователи проанализировали разные семьи в Танзании и пришли к выводу, что люди обоего пола жившие в полигамных браках - счастливее других. Важным фактором, повлиявшим на удовлетворённость жизнью, стало материальное благополучие и многожёнцы обычно состоятельны.
Кстати, британский эколог Вирпи Луммаа получила в 2008 году интересные данные, что многожёнцы живут дольше моногамных.
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Христианство, ислам и буддизм.
Первая запрещает.
Вторая разрешает.
Третья не высказывается никак. Хотя только в Бирме из всех буддистских стран разрешено многоженство.