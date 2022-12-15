В каких ещё религиях разрешено многожёнство

Но были прецеденты. В середине 13 века Папа Римский дал разрешение на второй брак для графа Тюрингенского Эрнста Глейхена. Запрет был нарушен из-за дочери османского султана, которую Эрнст привёз из Крестового похода. Турчанка влюбилась в него и помогла ему бежать из отцовского плена.

В 1539 году пошёл наперекор правилам и основатель протестантизма - Мартин Лютер. Он благословил двоежёнца Филиппа Гессенского. Это был политических ход и Мартин просто испугался, что если он этого не сделает, то Филипп со всей армией перейдёт в католичество.