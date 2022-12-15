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В каких ещё религиях разрешено многожёнство

В каких ещё религиях разрешено многожёнство

Автор:
15 декабря 2022 16:24
Сообщество : RealFishki
Метки: брак   вероисповедание   интересное   история   правила   религия   традиции   
570
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Широко известно, что полигамные браки разрешены в исламе, где каждый мусульманин, согласно Корану, может заводить до четырёх жен.
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Метки: брак   вероисповедание   интересное   история   правила   религия   традиции   
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3k
Nigilist Полчаса назад
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26k
The Dude 7 минут назад
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29k
Андрей Иванов 10 минут назад
В друидской, ведической и атеизме.
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27k
albedo 13 минут назад
Мировых религий только три.
Христианство, ислам и буддизм.
Первая запрещает.
Вторая разрешает.
Третья не высказывается никак. Хотя только в Бирме из всех буддистских стран разрешено многоженство.
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6k
М С Полчаса назад
И вообще, одна жена в семье вырастает эгоисткой!
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minimalism

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