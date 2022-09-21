Китайские учёные повернули процесс естественного отбора вспять

Популяция диких животных зависит от многих факторов, некоторые виды находятся на грани вымирания, а многие и вовсе исчезли с лица земли.
Не всегда человек прикладывает к этому руку, но с развитием технологий клонирования процесс естественного отбора можно повернуть вспять.
Так китайским учёным первым удалось клонировать арктического волка. Последняя особь скончалась еще в прошлом году.
Волчица по кличке Мая прожила 17 лет, и за год до своей смерти стала донором для клонирования. Суррогатной матерью для арктического волчонка стала собака породы бигль.
Ожидается, что ещё одна особь этого вида родится в ближайшие дни.
Хочется верить, что благодаря данной технологии удастся восстановить популяцию арктических волков.
В целом, она может стать выходом для исправления антропогенного воздействия на дикую природу.
Увы, есть необратимые процессы, которые без вмешательства современной науки не удастся остановить.
Источник:
АНТИФИШКИ
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