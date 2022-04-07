Вторая жизнь верному другу: сколько стоит клонировать домашнего питомца

Есть люди, которые без своего домашнего питомца не представляют своей жизни. Питомцы для таких людей становятся лучшими друзьями и компаньонами. Но чаще всего братья наши меньшие живут меньше людей, и потому смерть наших пушистых любимцев часто становится ударом. Поэтому есть выход – клонирование.
Да, с одной стороны звучит дико. Как можно клонировать свое животное, если оно одно такое в своем роде? А можно. Но стоит понимать, что копией «оригинального» животного новый четвероногий будет лишь с точки зрения генов. Характер и темперамент, как, собственно, и окрас, может значительно отличаться.
Сейчас самой известной компанией, клонирующей животных, является ViaGen. Ее основал доктор Джон Сперлинг, который в целом и прежде интересовался биотехнологиями и в которые активно вкладывался до того, как разбогател. Так, знаковым его вложением была инвестиция в Missyplicity Project, который в 1988 году создали исключительно для клонирования одной-единственной собаки по кличке Мисси. Двумя годами до этого клонировали ту самую овечку Долли. Мисси умерла лишь в 2002 году, а жизнеспособные клоны появились лишь в 2008 году. И тогда же и основали ViaGen.
И в целом, с тех пор стало очевидно, что на компании можно делать огромные деньги. В том числе и благодаря тому, чтобы клонировать домашний скот, лошадей и питомцев – кошек и собак. Также периодически они клонируют охраняемые виды животных. Нынешний владелец компании, Блейк Рассел (выкупил проект в 2016 году), рассказывает, что к настоящему времени они клонировали уже несколько тысяч жеребят и сотни кошек и собак для клиентов со всего мира.
А в 2020 году сотрудники компании и вовсе клонировали лошадь Пржевальского, которая уже вымерла, для зоопарка Сан-Диего из биоматериала, хранившегося сорок лет. Спустя год в компании клонировали почти что вымершего черноногого хорька, материл которого также собрали еще сорок лет назад.
Изначально клонирование рассматривалось прежде всего как способ получения максимально идентичных здоровых животных. Чаще всего это касалось лошадей и быков. К тому же, здесь не обязательно иметь животное, способное к репродукции – оно может быть и кастрированным.
Но со временем в компанию стали обращаться и люди, которые зарабатывают на домашних животных не в плане сельского хозяйства, а еще и в качестве выставочных образцов или центральных героев блогов.
Иногда блогеры, которые буквально зарабатывают на своих любимцах, снимая с ними видео и делая многочисленные фото, не хотят терять способ заработка со смертью любимца. И тогда они прибегают к клонированию. Ну а что, с точки зрения природы ведь то же самое животное, почему бы и нет.
Но с другой стороны, вопрос с точки зрения этики очень сложный и обсуждается на уровне законодательств разных стран до сих пор. В той же Франции клонирование запрещено, да и защитники животных не в восторге. В конце концов, для производства клонов используют суррогатных самок, которые по сути используются лишь в качестве инкубатора, а сами животные при этом становятся бездушным объектом собственности.
Среди известных личностей, которые открыто клонировали своих питомцев, например, Барбра Стрейзенд. Она клонировала свою собаку на семь копий, и подарила щенков знакомым. Видимо, для нее это было чем-то вроде милого сувенира.
Что же касается того, как производят процедуру, то тут все на первый взгляд просто. У живого животного производят биопсию, чтобы получить клетки ДНК, после этого материал отправляют в лабораторию. Там ткани помещают в раствор, а затем анализируют и культивируют клетки, чтобы убедиться, что они здоровы и продуктивны.
После того, как клетки размножились в достаточном количестве, их замораживают и отправляют на хранение в одну из лабораторий. Клетки таким образом можно хранить сотни, если не тысячи лет, и использовать тогда, когда они потребуются.
На следующем этапе эмбрионы подсаживают к суррогатным «матерям» соответствующих животных. То есть жеребят – к лошадям, щенков – к сукам. После появления на свет питомец остается с суррогатной матерью примерно на полгода, а щенки и котята – на два месяца. После этого их отправляют по всему свету, или же хозяин сам приезжает за питомцем.
Удовольствие очень недешевое. Для того, чтобы сохранить генетический материал, владельцам придется выложить 1600 долларов в год, а само клонирование обойдется в 85 тысяч за лошадку, 50 тысяч за собаку, и 35 тысяч за кота. И все это – в долларах. Но в случае, если что-то пойдет не так и животное не сможет пройти ветеринарный осмотр, компания возвращает деньги.
В любом случае, клонирование становится все более массовым явлением. Американских коллег нагоняют китайские специалисты, которые берут не так много за свои услуги, да и для многих партнеров по всему миру они могут быть гораздо более удобным вариантом.
К тому же, чем востребованнее услуга, тем больше будет появляться предложений, а значит, что со временем наука разовьется настолько, что станет возможным клонировать животных по приемлемой цене. И, если решится сложный этический вопрос с клонированием человека, то у нас будет уже внушительный опыт и достаточная научная база.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Ученые доказали, что обезьяны тоже любят выпить
- 10 безумно странных научных экспериментов
- Собаки умеют понимать разные языки
- Умеют ли рыбы считать? Немецкие ихтиологи зачем-то нашли ответ на этот вопрос
- Как определить уровень развития инопланетной цивилизации и на какой ступени земляне
Понравилось24