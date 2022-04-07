Вторая жизнь верному другу: сколько стоит клонировать домашнего питомца

Удовольствие очень недешевое. Для того, чтобы сохранить генетический материал, владельцам придется выложить 1600 долларов в год, а само клонирование обойдется в 85 тысяч за лошадку, 50 тысяч за собаку, и 35 тысяч за кота. И все это – в долларах. Но в случае, если что-то пойдет не так и животное не сможет пройти ветеринарный осмотр, компания возвращает деньги.

В любом случае, клонирование становится все более массовым явлением. Американских коллег нагоняют китайские специалисты, которые берут не так много за свои услуги, да и для многих партнеров по всему миру они могут быть гораздо более удобным вариантом.

К тому же, чем востребованнее услуга, тем больше будет появляться предложений, а значит, что со временем наука разовьется настолько, что станет возможным клонировать животных по приемлемой цене. И, если решится сложный этический вопрос с клонированием человека, то у нас будет уже внушительный опыт и достаточная научная база.