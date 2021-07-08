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Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков

Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков (2 фото)

Автор:
08 июля 2021 08:03
Сообщество : Наука
Метки: ynews   генетика   интересное   леонардо да винчи   наука   новости науки   
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Исследователи хотят секвенировать геном самого знаменитого «человека эпохи Возрождения» в надежде узнать, содержатся ли в нем какие-либо генетические предрасположенности. В результате десятилетнего исследования ДНК Леонардо да Винчи ученые обнаружили 14 живых родственников мужского пола, благодаря которым они и надеются раскрыть секреты его гения.

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Метки: ynews   генетика   интересное   леонардо да винчи   наука   новости науки   
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2  комментария
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Анатолий Проскурня Час назад
Да и о гениальности можно поспорить, я в детстве тоже рисовал всякой фигни много, хорошо что ничего из этого не воплотили в железе =) вот и с давинчи также - рисунки детские, без попытки довести до ума хоть что-то из нарисованного.
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Incognito Час назад
У ДаВинчи не было детей. Он не был женат. Был геем. Так какие ПОТОМКИ?!?! Он же после себя никого не оставил!
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