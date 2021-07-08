Ученые надеются раскрыть секрет гениальности да Винчи с помощью ДНК его 14 потомков

Исследователи хотят секвенировать геном самого знаменитого «человека эпохи Возрождения» в надежде узнать, содержатся ли в нем какие-либо генетические предрасположенности. В результате десятилетнего исследования ДНК Леонардо да Винчи ученые обнаружили 14 живых родственников мужского пола, благодаря которым они и надеются раскрыть секреты его гения.
Да Винчи был полиматом эпохи Возрождения: среди его работ одни из самых известных религиозных картин в истории человечества, а также точные с научной точки зрения анатомические и технические рисунки, которые послужили прототипом изобретения вертолетов и танков.
Антропологи хотят секвенировать ДНК да Винчи, «чтобы лучше понять его экстраординарные таланты, в частности, его остроту зрения, через генетические ассоциации» и надеются создать его трехмерное изображение, если у них окажется достаточно данных о последовательности генома.
Предыдущие исследования, что рисунки птиц и стрекоз, выполненные да Винчи, демонстрируют «сверхъестественную» способность видеть чрезвычайно быстрое движение, которая развилась за счет сочетания генетических особенностей и тренировок.
Новое обширное исследование, опубликованное журналом Human Evolution, отслеживает непрерывную мужскую линию на протяжении 690 лет: от деда Леонардо да Винчи, Микеле, через 21 поколение, включая пять семейных ветвей, до 14 ныне живущих потомков.
Микеле да Винчи родился в 1331 году. Его внук Леонардо родился в 1452 году, но собственных детей у художника не было, хотя у него было не менее 22 сводных братьев.
Исследователи следуют за Y-хромосомой, которую отцы передают своим сыновьям и которую косвенные потомки Леонардо должны разделять с самим художником, хотя за 25 поколений могло произойти несколько мутаций.
«Сравнение Y-хромосомы нынешних потомков с хромосомой их предков в древних и современных захоронениях подтвердит как непрерывность семейной линии, так и маркер Y-хромосомы самого Леонардо», – пояснили исследователи.
Считается, что останки да Винчи погребены в часовне Амбуазского замка с видом на реку Луару во Франции, хотя их точное местонахождение неизвестно.
Проект ДНК Леонардо да Винчи прежде всего направлен на то, чтобы окончательно установить, действительно ли останки принадлежат ему, поскольку они их переместили после его первоначального захоронения в 1519 году.
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