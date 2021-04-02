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Ученые научились выращивать зубы

Ученые научились выращивать зубы (3 фото)

Автор:
02 апреля 2021 17:09
Сообщество : Наука
Метки: генетика   достижение   зубы   наука   невероятно   обновление зубов   стоматология   эксперимент   
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Кажется, у человечества есть надежда навсегда избавиться от зубных протезов. Японские ученые обнаружили ген, препятствующий регенерации человеческих зубов. Блокировав этот ген, они добились того, что на месте старых зубов начали расти новые. Первые эксперименты на мышах и хорьках ужепризнаны успешными. Похоже, новая эра стоматологии не за горами!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: генетика   достижение   зубы   наука   невероятно   обновление зубов   стоматология   эксперимент   
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10  комментариев
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58k
Опиум для народа 52 минуты назад
-"Первые эксперименты на мышах и хорьках ужепризнаны успешными."-
-не знаю как у хорьков,а у грызунов зубы И ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ растут. Им для этого еще какой-то дополнительный ген без надобности.
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16k
MarkovAlexandr Опиум для народа 47 минут назад
Внимательнее читаем - пишут про восстановление _ОТСУТСТВУЮЩИХ_ зубов.
Хотя в любом случае похоже на запоздавшую первоапрельскую шутку.
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16k
Ego sum qui sum 7 минут назад
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1k
Ловите наркомана! 55 минут назад
я готов
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3k
Едондер пуп Час назад
Всё обломали последним абзацем: новеньких зубов ждать не стоит))
И ещё не сказали - смогут ли они этот ген обратно разблокировать, а то ведь зубы попрут расти без меры и где попало.
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58k
Опиум для народа Едондер пуп 50 минут назад
Будешь как бобр или крыса постоянно стачивать. ))) А вот что бывает,если крыса по какой-то причине(например питалась мягкой пищей) не стачивала резцы.
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39k
Александр Час назад
Офигенно
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53k
pynh Час назад
Цену скажут?
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75
Сергей Ковалев pynh Полчаса назад
А как же.
И не думаю,что это будет цена тюбика зубной пасты
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22
Sandmann pynh 20 минут назад
Не скажут потому, что что такие зубы станут уже без надобности...
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