Ученые научились выращивать зубы

Ученые нашли возможность с помощью генетики выращивать людям новые зубы. Как оказалось, рост новых зубов у человека блокирует ген USAG-1, и его подавление с помощью антител приводит к тому, что зубы вырастают снова.

Лечение антителами - новаторская процедура, которая направлена на единственный конкретный ген, в данном случае, USAG-1. Когда он оказывается подавлен, на месте отсутствующих зубов начинают расти новые. Эксперименты, проведенные на мышах и хорьках, показали великолепные результаты, отсутствовавшие у зверьков зубы полностью восстановились за короткое время.

Авторы методики, ученые из университетов Киото и Фукуи пришли к многообещающим результатам, изучая молекулярные структуры, развитие которых связано с ростом зубов. Большинство соответствующих веществ связано с развитием целого ряда органов, поэтому было довольно сложно найти ген, связанный лишь с зубами. Однако эксперимент с геном USAG-1 оказался удачным.

"Начиная эксперимент, мы знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов, - говорит Кацу Такахаси, профессор медицинского факультета университета Киото. - Мы не знали лишь, достаточно ли будет воздействия на этот единственный ген, чтобы обеспечить регенерацию зубов".