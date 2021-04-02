Ученые научились выращивать зубы

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Кажется, у человечества есть надежда навсегда избавиться от зубных протезов. Японские ученые обнаружили ген, препятствующий регенерации человеческих зубов. Блокировав этот ген, они добились того, что на месте старых зубов начали расти новые. Первые эксперименты на мышах и хорьках ужепризнаны успешными. Похоже, новая эра стоматологии не за горами!
Ученые нашли возможность с помощью генетики выращивать людям новые зубы. Как оказалось, рост новых зубов у человека блокирует ген USAG-1, и его подавление с помощью антител приводит к тому, что зубы вырастают снова.
Лечение антителами - новаторская процедура, которая направлена на единственный конкретный ген, в данном случае, USAG-1. Когда он оказывается подавлен, на месте отсутствующих зубов начинают расти новые. Эксперименты, проведенные на мышах и хорьках, показали великолепные результаты, отсутствовавшие у зверьков зубы полностью восстановились за короткое время.
Авторы методики, ученые из университетов Киото и Фукуи пришли к многообещающим результатам, изучая молекулярные структуры, развитие которых связано с ростом зубов. Большинство соответствующих веществ связано с развитием целого ряда органов, поэтому было довольно сложно найти ген, связанный лишь с зубами. Однако эксперимент с геном USAG-1 оказался удачным.
"Начиная эксперимент, мы знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов, - говорит Кацу Такахаси, профессор медицинского факультета университета Киото. - Мы не знали лишь, достаточно ли будет воздействия на этот единственный ген, чтобы обеспечить регенерацию зубов".
Лечение антителами - новаторская процедура, которая направлена на единственный конкретный ген, в данном случае, USAG-1. Когда он оказывается подавлен, на месте отсутствующих зубов начинают расти новые. Эксперименты, проведенные на мышах и хорьках, показали великолепные результаты, отсутствовавшие у зверьков зубы полностью восстановились за короткое время.
Авторы методики, ученые из университетов Киото и Фукуи пришли к многообещающим результатам, изучая молекулярные структуры, развитие которых связано с ростом зубов. Большинство соответствующих веществ связано с развитием целого ряда органов, поэтому было довольно сложно найти ген, связанный лишь с зубами. Однако эксперимент с геном USAG-1 оказался удачным.
"Начиная эксперимент, мы знали, что подавление USAG-1 способствует росту зубов, - говорит Кацу Такахаси, профессор медицинского факультета университета Киото. - Мы не знали лишь, достаточно ли будет воздействия на этот единственный ген, чтобы обеспечить регенерацию зубов".
Первым был проведен опыт на мышах. В ходе экспермимента подопытные животные получили однократную дозу моноклональных антител, блокирующих USAG-1. Этого оказалось достаточно, чтобы вырастить один отсутствующий зуб. Следующим стал эксперимент с хорьками:эти животные устроены сложнее, и их зубы развиваются примерно так же, как и человеческие. Этот эксперимент также завершился удачно. "В наших планах - тестирование моноклональных антителна других животных, прежде всего, свиньях и собаках", - говорит доктор Такахаси.
Сегодня восстановление потерянных зубов возможно только с помощью протезовили имплантов, то есть, искусственных образований. "Современные технологиигенного инжиниринга тканей не подходят для регенерации зубов, - говорит участник исследования Манабу Сугаи из Уиверситета Фукуи. - Но наше исследование показало,что молекулярная терапия в этом случае эффективна для различных патологий, в том числе, для врожденного недоразвития зубов".
Сегодня восстановление потерянных зубов возможно только с помощью протезовили имплантов, то есть, искусственных образований. "Современные технологиигенного инжиниринга тканей не подходят для регенерации зубов, - говорит участник исследования Манабу Сугаи из Уиверситета Фукуи. - Но наше исследование показало,что молекулярная терапия в этом случае эффективна для различных патологий, в том числе, для врожденного недоразвития зубов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-не знаю как у хорьков,а у грызунов зубы И ТАК ВСЮ ЖИЗНЬ растут. Им для этого еще какой-то дополнительный ген без надобности.
Хотя в любом случае похоже на запоздавшую первоапрельскую шутку.
И ещё не сказали - смогут ли они этот ген обратно разблокировать, а то ведь зубы попрут расти без меры и где попало.