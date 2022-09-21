15 наглядных сравнений различных вещей и явлений

Иногда даже самые обычные вещи могут оказаться удивительными. Достаточно их просто с чем-то сравнить. Например, старая обувь может не привлекать к себе никакого внимания и не представлять интереса, пока не сравнишь её с такой же новой. И тут же хочется рассматривать, как вещь изменило время и активное использование.

Новые и старые сабо