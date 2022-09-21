15 наглядных сравнений различных вещей и явлений

Мир лучше всего познавать в сравнении. Подборка любопытных сравнений, которые помогают узнать немного больше о различных вещах и явлениях.
Иногда даже самые обычные вещи могут оказаться удивительными. Достаточно их просто с чем-то сравнить. Например, старая обувь может не привлекать к себе никакого внимания и не представлять интереса, пока не сравнишь её с такой же новой. И тут же хочется рассматривать, как вещь изменило время и активное использование.
Новые и старые сабо
Человеческая рука и очень длинная морковь
Обычные зубы светятся в ультрафиолетовом свете, а виниры — нет
Такие разные телевизоры
Бабушка моего друга использует свой старый телевизор как подставку для плазменного.
Чипсина-гигант в сравнении с рукой
Вот как выглядят слои опилок разных пород дерева
Рука моего друга и моя
Мой рост 152 см, его — 183 см.
Обычные макароны и макароны премиум-класса, приготовленные на итальянском латунном оборудовании
Часть стены, на которую попадает конденсация от кондиционера, в сравнении с обычной
Размер магазинной ежевики и той, которая выращена дома
Комментаторы предположили, что это разные сорта, и такого результата можно добиться и в своём саду.
Старая рабочая обувь и новая
Мармеладные червячки Trolli из США (слева) отличаются от австралийских (справа)
Медиатор, которым я пользуюсь (справа), по сравнению с новым (слева)
Фотография Луны в сравнении с той, которая была сделана во время лесных пожаров
Новые накладки на наушники и те, которые носили три года
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АНТИФИШКИ
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Мой дед делал деревянные башмаки - бабке в хлев корову доить по навозу ходить.
И они были заранее пропитаны смолами снаружи - что б не отсыревали..
Они всегда выглядели неказисто - не парадная обувь!
Про желатиновых червячков тоже вся ясно - в Австралии жаркий климат -и что б они не слиплись больше сахара используют.