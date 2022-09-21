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15 наглядных сравнений различных вещей и явлений

15 наглядных сравнений различных вещей и явлений

Автор:
21 сентября 2022 08:59
Метки: Вещи   Предметы   Размер   люди   подборка   сравнения   
2208
16

Мир лучше всего познавать в сравнении. Подборка любопытных сравнений, которые помогают узнать немного больше о различных вещах и явлениях.

Иногда даже самые обычные вещи могут оказаться удивительными. Достаточно их просто с чем-то сравнить. Например, старая обувь может не привлекать к себе никакого внимания и не представлять интереса, пока не сравнишь её с такой же новой. И тут же хочется рассматривать, как вещь изменило время и активное использование.


Новые и старые сабо

×
×

Человеческая рука и очень длинная морковь


Обычные зубы светятся в ультрафиолетовом свете, а виниры — нет


Такие разные телевизоры


Бабушка моего друга использует свой старый телевизор как подставку для плазменного.

Чипсина-гигант в сравнении с рукой


Вот как выглядят слои опилок разных пород дерева


Рука моего друга и моя


Мой рост 152 см, его — 183 см.


Обычные макароны и макароны премиум-класса, приготовленные на итальянском латунном оборудовании


Часть стены, на которую попадает конденсация от кондиционера, в сравнении с обычной


Размер магазинной ежевики и той, которая выращена дома


Комментаторы предположили, что это разные сорта, и такого результата можно добиться и в своём саду.

Старая рабочая обувь и новая


Мармеладные червячки Trolli из США (слева) отличаются от австралийских (справа)


Медиатор, которым я пользуюсь (справа), по сравнению с новым (слева)


Фотография Луны в сравнении с той, которая была сделана во время лесных пожаров


Новые накладки на наушники и те, которые носили три года

Источник:

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Метки: Вещи   Предметы   Размер   люди   подборка   сравнения   
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8  комментариев
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вот так на дискотеку придешь в винирах, и опозоришься... ))
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2k
Старичок Полчаса назад
Комментарий к фото
баба против мужика, удивительно
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8k
Борис Карабанов Час назад
Офигеть! Это всё правда?
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3k
Григорий Час назад
Амбушюры
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48k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
...ну и какие, какие?))) типа фотку показали и нам это все объяснило... по мне так никакой разницы, одни более гладкие другие шершавые... при этом какие круче я в душе не епу)))
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−74
ЛехаЧифирь 2 часа назад
Запланированное устаревание во всей красе!)
Мой дед делал деревянные башмаки - бабке в хлев корову доить по навозу ходить.
И они были заранее пропитаны смолами снаружи - что б не отсыревали..
Они всегда выглядели неказисто - не парадная обувь!

Про желатиновых червячков тоже вся ясно - в Австралии жаркий климат -и что б они не слиплись больше сахара используют.
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