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17 действительно больших вещей

17 действительно больших вещей

Автор:
27 сентября 2022 08:35
Сообщество : Факты
Метки: Предметы   Размер   в мире   животные   люди   подборка   
3262
18
Всё познаётся в сравнении. Взгляните на эти вещи и вы удивитесь их реальному размеру.
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Источник:

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Метки: Предметы   Размер   в мире   животные   люди   подборка   
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6  комментариев
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70k
Доктор Джонс 48 минут назад
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85k
parallax 21 минуту назад
Лошадь явно была некурящей.
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12k
VM Varga Полчаса назад
Лысый из Бразерс
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4k
Алекс Таворотов Час назад
а ведь в начале поста были и правда интересные картинки ((((
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2k
Старичок Час назад
какая то чушь.
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31k
Snork Snorkoff Час назад
А девочка-то выросла )
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Alex Chebrikov

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