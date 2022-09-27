17 действительно больших вещей

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Всё познаётся в сравнении. Взгляните на эти вещи и вы удивитесь их реальному размеру.
Это гораздо больше впечатляет, когда вы знаете, сколько в среднем весят свиньи
Домашние свиньи весят в среднем от 50 до 150 кг.
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Лапа медведя кадьяка, относящегося к подвиду бурых медведей
Кадьяк считается одним из самых крупных хищников в мире, живущих на суше.
Голова сетчатого питона по сравнению с мужской рукой. Это самые большие змеи в мире, вырастающие до 7,5 метров в длину
«Огромный сом длиной 216 см, пойманный пару лет назад недалеко от моего родного города на юге Германии»
Гвендолин Кристи, рост которой 1,91 м, по сравнению с Мэйси Уильямс (1,55 м) и Эмилией Кларк (1,57 м)
Источник:
АНТИФИШКИ
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