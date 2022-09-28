14 фотографий предметов и живых существ, впечатляющих своими размерами

У каждого есть свои особенности, способные не на шутку удивить кого угодно. Например, к ним относится размер вещи или живого существа. Увидев огромные лапищи милого котёнка или гигантского богомола на прогулке, мы разом оказываемся в ступоре. Ведь такие неожиданные сюрпризы сиюминутно ломают все наши представления о привычных размерах этих предметов или существ.

Баскетболист Яо Мин и его высоченный рост 2,3 метра