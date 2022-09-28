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14 фотографий предметов и живых существ, впечатляющих своими размерами

14 фотографий предметов и живых существ, впечатляющих своими размерами

Автор:
28 сентября 2022 08:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Предметы   Размер   в мире   животные   люди   подборка   
1307
15

Подборка предметов и живых существ со всего мира, чьи размеры способны удивить и впечатлить.

У каждого есть свои особенности, способные не на шутку удивить кого угодно. Например, к ним относится размер вещи или живого существа. Увидев огромные лапищи милого котёнка или гигантского богомола на прогулке, мы разом оказываемся в ступоре. Ведь такие неожиданные сюрпризы сиюминутно ломают все наши представления о привычных размерах этих предметов или существ.


Баскетболист Яо Мин и его высоченный рост 2,3 метра

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Волчонку исполнилось 2 годика


Самый пушистый кролик в мире

Ангорский кролик считается одним из самых пушистых представителей среди всех своих сородичей. Но, несмотря на свой внешний вид, они всё равно ведут достаточно активный образ жизни.


У меня не лапки, а лапищи


Немного был шокирован размером этого венчика


Интересно, что в этом гигантском кошельке спрятано?


Мужчина может держать бутылку обычного размера между большим и безымянным пальцами


Гриб-гигант


Собака, которой всегда всё видно


Новорождённый младенец размером с двухгодовалого ребёнка



Никто без кусочка пиццы точно не уйдёт с этой вечеринки


Самый огромный слизень, которого я когда-либо видел


Огромное авокадо


Богомолище

Источник:

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Метки: Предметы   Размер   в мире   животные   люди   подборка   
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6  комментариев
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409
Александер 40 минут назад
Кролик такой лохматый из-за того, что на холодной Ангаре живёт?...
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2k
Dema 3 минуты назад
Что у неё с ногами на втором фото?
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32
ilya4eSpectr 8 минут назад
Ну ладно прям новорождённый! Да ну конечно, с таким количеством волос на голове
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1k
Bauror 12 минут назад
У кота наверняка полидактилия. Обычно на задних лапах у них по 4 пальца.
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1k
Оксид Бетона 20 минут назад
- да сколько же он жрать будет, когда вырастет!?
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163
Johnny Espoleto Полчаса назад
Точнее в холодной Ангаре водится)))). И питается омулем
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