Архивные фото отечественных звёзд, когда они были молодыми

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Знаменитости отечественной эстрады из 80-х, 90-х и 2000-х уже давно постарели. Давайте окунёмся в атмосферу прошлого, когда звёзды были молоды и мало известны.
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