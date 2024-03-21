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Архивные фото отечественных звёзд, когда они были молодыми

Архивные фото отечественных звёзд, когда они были молодыми

Автор:
21 марта 2024 09:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото звезд   звезды   звезды 2000   звезды 90   знаменитости   шоу бизнес   
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Знаменитости отечественной эстрады из 80-х, 90-х и 2000-х уже давно постарели. Давайте окунёмся в атмосферу прошлого, когда звёзды были молоды и мало известны.

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Метки: архивные фото звезд   звезды   звезды 2000   звезды 90   знаменитости   шоу бизнес   
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19  комментариев
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59k
zloykoyot 2 часа назад
"Валерий Леонтьев и Анжелика Варум" Вот тут-то Агутин и охерел.
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99
Аврашалом Маркович 6 минут назад
Ирина Слуцкая?
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5k
samis 42 минуты назад
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12k
Гомерчик 46 минут назад
Комментарий к фото
Валерий Леонтьев....
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−4
6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Комментарий к фото
СЕРЬЁЗНО????
Валеру не узнать - богатым будет....
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1k
алексей 2 часа назад
Ну какой Леотьев - это же Джон Ленон и Йоко Оно

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96k
Доктор Джонс 2 часа назад
Валерий Леонтьев, Леонид Агутин - кто более на российской эстраде ценен?
Мы говорим Агутин - подразумеваем Леонтьев, мы говори Леонтьев - подразумеваем Агутин...
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
все как Шура накрашены..а угарали почему-то только над одним им..даже жирный Пельш с трибалтики.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
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18k
Majul 2 часа назад
Да, именно Леонтьев
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1543 поста (1499 в горячем)

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