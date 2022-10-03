Как выглядели зарубежные и отечественные звезды на выпускных

И несмотря на то, что многие звезды уже давно закончили школу и даже университет, интересно вспомнить, как они выглядели во время того торжества. Кто-то был совсем не знаменит, другие и не помышляли о звездной карьере. Сейчас мы их знаем, многие богаты и успешны, но тогда их имена были просто в списке очередных выпускников.