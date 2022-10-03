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Как выглядели зарубежные и отечественные звезды на выпускных

Как выглядели зарубежные и отечественные звезды на выпускных

Автор:
03 октября 2022 16:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: выпускной   звезды   знаменитости   на выпускном   фото   школа   шоу бизнес   
13622
18

И несмотря на то, что многие звезды уже давно закончили школу и даже университет, интересно вспомнить, как они выглядели во время того торжества. Кто-то был совсем не знаменит, другие и не помышляли о звездной карьере. Сейчас мы их знаем, многие богаты и успешны, но тогда их имена были просто в списке очередных выпускников.

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А вы помните свой выпускной?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выпускной   звезды   знаменитости   на выпускном   фото   школа   шоу бизнес   
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45  комментариев
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6k
klop 7 часов назад
Лолита я смотрю вообще не меняется.

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2k
Вадим 2 часа назад
Последнее фото, явно без водки не победить. Страхо[мат]ищи!
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6k
HUBLOT 2 часа назад
Жаль автора, всякую шелупонь звездами считает.
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5k
Losterdin 3 часа назад
какие то дегенераты
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18k
Valiko 4 часа назад
А вы помните свой выпускной?
- Стараюсь забыть!
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283
Kra 4 часа назад
Лолита красивая, просто ее линий вес портит... )
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−9
Чугайкинд 5 часов назад
Энистон - самое уродливое существо на свете! Ну после Софилорэн! Там ващще жэсЦь!
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1k
Vadim Balabanov 5 часов назад
Комментарий к фото
На месте прoдюсcера, при всем богатстве выбора, я бы тоже ее взял.
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9k
Juli 5 часов назад
тодоренка уже тогда была противна и вульгарна.
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1k
Vadim Balabanov 5 часов назад
Регина Тодоренко и Бред Питт. Очень символично.
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26k
Alan Garner 5 часов назад
Самая Е. Б. А. Б. Е. Л. Ь. Н. А. Я. Это Тейлор Свифт. Судя по фото Лолиту перли с 4 класса.
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1k
neskaju20 5 часов назад
Лолита сразу теткой родилась чтоли?)
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47k
Войнов 6 часов назад
У меня не было выпускного, нечего вспомнить, в отличие от одноклассников. Получил аттестат и ночью уехал поступать в военно-морское училище. В предписании такие странные сроки прибытия были. Зачем так рано, так и не понял, мы потом до экзаменов довольно долго в лагере для абитуриентов груши околачивали. Нас приучали мести, нести, скрести и остальной подобной хрени.
Причем, так как в классе почти все были дети офицеров и практически все парни пошли по военной стезе, остальные спокойно отгуляли выпускной, никому не требовалось так рано явиться в училище.
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4k
Enigma Kuutar 6 часов назад
Часто впадаю в экстаз и вспоминаю все снова - Как мама вела в первый класс... Как папа нес с выпускного!
))))))))
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−13
imho 6 часов назад
Екатерина Вилкова кто такая?
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13
Артем 6 часов назад
Гага уже тогда была страшная, имхо
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1k
vijilante 6 часов назад
А у меня не было выпускного : получили дипломы и разошлись,как в море корабли.
Даже сейчас не могу вспомнить почему такая хрень произошла,а минуло уже тридцать лет.
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2k
Алекс 6 часов назад
А вы помните свой выпускной?

нет)
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70k
Доктор Джонс 7 часов назад
Милявская совсем не изменилась, тогда была хабалкой, так и осталась...
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2k
SHAGREEN 7 часов назад
Рианна хороша.
Рианна хороша.Посмотреть
Рианна хороша.
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Спелая кукурузинка

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