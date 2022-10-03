Как выглядели зарубежные и отечественные звезды на выпускных

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И несмотря на то, что многие звезды уже давно закончили школу и даже университет, интересно вспомнить, как они выглядели во время того торжества. Кто-то был совсем не знаменит, другие и не помышляли о звездной карьере. Сейчас мы их знаем, многие богаты и успешны, но тогда их имена были просто в списке очередных выпускников.
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А вы помните свой выпускной?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вроде ей сейчас ненамного больше или даже меньше лет.
Причем, так как в классе почти все были дети офицеров и практически все парни пошли по военной стезе, остальные спокойно отгуляли выпускной, никому не требовалось так рано явиться в училище.
))))))))
"Николай Александрович Вилков (9 декабря 1918, село Ильинское Заволжского района Ивановской области 18 августа 1945) советский военный моряк, старшина первой статьи[1], Герой Советского Союза."
Вики (С)
Даже сейчас не могу вспомнить почему такая хрень произошла,а минуло уже тридцать лет.
нет)