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14 бесполезных на первый взгляд вещиц, которые хочется приобрести

14 бесполезных на первый взгляд вещиц, которые хочется приобрести

Автор:
21 сентября 2022 08:45
Метки: Вещи   Фабрика идей   а мире   интересно   креатив   подборка   
1048
15

Чтобы хорошо продаваться, товару необязательно быть очень функциональным. Иногда достаточно лишь уметь привлекать внимание. Перед вами подборка забавных и милых вещей со всего света.

Производители играют с нами в одну нехорошую игру: они иногда придумывают товары, которые нам как бы и не нужны, однако их все равно хочется приобрести. Какие-то вещи могут стать самым странным украшением интерьера, другие гаджеты вообще могут превратиться в предмет коллекционирования. Однако эти дурацкие, причудливые, удивительные и милые вещи хоть и могут быть бесполезными, они точно доказывают одну вещь: возможности и фантазия человека совершенно не знают границ.


Ночник со съемным шариком, чтобы можно было ходить в туалет ночью и не включать свет

×
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Идеальное решение для маленьких квартир

Ластик для карандашей, который умеет «лысеть»

Гениальное решение

Когда решил поселить на своей кухне любимых мультгероев

Полка для углов — еще одно чудесное решение

Шахматы, которые точно заставят полюбить эту игру


Гольфы, которые сделают ваш день

Зеркало-светильник, которое может превратиться в Луну

Дерево для любимых кошек

Пистолет, который заряжается «Тик-таком»

Гигантская «Монополия» в виде коврика

Совершенно потрясающие рулонные шторы

Самая чудесная будка для собак

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   Фабрика идей   а мире   интересно   креатив   подборка   
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4  комментария
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6k
Roman 2 часа назад
Дополнительные острые углы торчащие из стены - это пять!
Ссать ночью, жонглируя светящимися шарами - это пять с плюсом!
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120
topersk Час назад
углы надо было скруглить
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3k
Григорий 2 часа назад
обойма для бургера вызывает двоякие чувства, вроде и чисто и удобно, но только для половины бургера.
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120
topersk Григорий Час назад
там открыто больше половины, примерно 1/3
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