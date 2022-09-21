14 бесполезных на первый взгляд вещиц, которые хочется приобрести

Производители играют с нами в одну нехорошую игру: они иногда придумывают товары, которые нам как бы и не нужны, однако их все равно хочется приобрести. Какие-то вещи могут стать самым странным украшением интерьера, другие гаджеты вообще могут превратиться в предмет коллекционирования. Однако эти дурацкие, причудливые, удивительные и милые вещи хоть и могут быть бесполезными, они точно доказывают одну вещь: возможности и фантазия человека совершенно не знают границ.

Ночник со съемным шариком, чтобы можно было ходить в туалет ночью и не включать свет